Россия показала иностранцам самый мощный в мире вертолёт с комплексом обороны «Витебск» (ФОТО)

Мировым СМИ представили новую модификацию самого тяжёлого вертолёта на нашей планете Ми-26.

Она получила название Ми-26Т2В.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Ростех».

Машины данной серии могут то, что не под силу всем остальным вертолётам. Например, поднимать в небо до 20 тонн груза.

Также «тяжеловес» способен работать в регионах со сложными физико-географическими и климатическими условиями даже в условиях огневого противодействия противника.

Среди прочего, Ми-26Т2В оснащён новым бортовым комплексом обороны «Витебск», энергопоглощающими креслами, улучшенной системой навигации, спутниковыми средствами связи и аварийно-спасательным оборудованием.

«Витебск» — созданный в 2015 году по заказу Минобороны современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для индивидуальной защиты военных самолётов и вертолётов. Его разработчиком является ФГУП НИИ «Экран» (г. Самара). Производитель — «Концерн Радиоэлектронные технологии» — КРЭТ.

Защита осуществляется постановкой оптических и радиоэлектронных помех. Основной элемент «Витебска» — это цифровая станция активных помех (ЦСАП), получившая индекс Л-370-3С.

Она «быстрее» станций предыдущего поколения («Сорбция» на Су-27, «Омуль» на Су-25, «Гардения» на МиГ-29) и «давит» сигнал вражеской РЛС в более широком диапазоне частот.

Кроме ЦСАП в комплекс входит и система защиты от ракет с тепловой головкой самонаведения (ТГСН), ослепляющая ракеты противника лазерным прожектором.

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Фото: Алексей Ерешко