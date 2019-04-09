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Россия показала иностранцам самый мощный в мире вертолёт с комплексом обороны «Витебск» (ФОТО)

02:32. 9 апреля 2019 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:
Россия показала иностранцам самый мощный в мире вертолёт с комплексом обороны «Витебск» (ФОТО) | Русская весна

Мировым СМИ представили новую модификацию самого тяжёлого вертолёта на нашей планете Ми-26. 

Она получила название Ми-26Т2В. 

Об этом сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Ростех». 

Машины данной серии могут то, что не под силу всем остальным вертолётам. Например, поднимать в небо до 20 тонн груза. 

Также «тяжеловес» способен работать в регионах со сложными физико-географическими и климатическими условиями даже в условиях огневого противодействия противника. 

Среди прочего, Ми-26Т2В оснащён новым бортовым комплексом обороны «Витебск», энергопоглощающими креслами, улучшенной системой навигации, спутниковыми средствами связи и аварийно-спасательным оборудованием.

«Витебск» — созданный в 2015 году по заказу Минобороны современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для индивидуальной защиты военных самолётов и вертолётов. Его разработчиком является ФГУП НИИ «Экран» (г. Самара). Производитель — «Концерн Радиоэлектронные технологии» — КРЭТ.

Защита осуществляется постановкой оптических и радиоэлектронных помех. Основной элемент «Витебска» — это цифровая станция активных помех (ЦСАП), получившая индекс Л-370-3С.

Она «быстрее» станций предыдущего поколения («Сорбция» на Су-27, «Омуль» на Су-25, «Гардения» на МиГ-29) и «давит» сигнал вражеской РЛС в более широком диапазоне частот.

Кроме ЦСАП в комплекс входит и система защиты от ракет с тепловой головкой самонаведения (ТГСН), ослепляющая ракеты противника лазерным прожектором.

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Фото: Алексей Ерешко

Россия показала иностранцам самый мощный в мире вертолёт с комплексом обороны «Витебск» (ФОТО) | Русская весна
Россия показала иностранцам самый мощный в мире вертолёт с комплексом обороны «Витебск» (ФОТО) | Русская весна
Россия показала иностранцам самый мощный в мире вертолёт с комплексом обороны «Витебск» (ФОТО) | Русская весна
Россия показала иностранцам самый мощный в мире вертолёт с комплексом обороны «Витебск» (ФОТО) | Русская весна
Россия показала иностранцам самый мощный в мире вертолёт с комплексом обороны «Витебск» (ФОТО) | Русская весна
Россия показала иностранцам самый мощный в мире вертолёт с комплексом обороны «Витебск» (ФОТО) | Русская весна
Россия показала иностранцам самый мощный в мире вертолёт с комплексом обороны «Витебск» (ФОТО) | Русская весна
Россия показала иностранцам самый мощный в мире вертолёт с комплексом обороны «Витебск» (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1554750163

Метки: Новости

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