Россия должна потребовать от Японии прекратить «картографическую агрессию»

Судя по всему, японское правительство не намерено откликаться на призыв министра Лаврова признать итоги войны, а без этого «мирный договор» невозможен.

Сахалинское информационное агентство sakh.com опубликовало материал, озаглавленный «Сахалинский борец за верное изображение территории РФ призывает ввести административную ответственность за обратное». В нем рассказывается об открытом обращении в Государственную думу РФ и Министерство экономического развития, в чьем подчинении находится Росреестр. В обращении сообщается об искажениях суверенной территории Российской Федерации на распространяемых крупной японской корпорацией «Мицуи» географических картах. Автор обращения — известный своими выступлениями в защиту Курильских островов не только на Сахалине председатель сахалинского областного отделения Русского географического общества Сергей Пономарев.

В обращении речь идет о том, что в течение ряда лет сотрудники представительства японской компании «Мицуи», участника шельфового нефтегазового проекта «Сахалин-2», распространяют в Южно-Сахалинске географические карты, на которых полуостров Крым ещё принадлежит Украине, а Курильские острова входят в состав Японии. Подобная практика также наблюдается и в иных офисах компании как в России (5 офисов), так и за рубежом (представительства компании в 66 странах мира).

Отмечается, что эти карты неверны географически и провокационны по сути. Вопреки политико-географической реальности, существующей с 1945 года, Итуруп, Кунашир, Малая Курильская гряда, являющиеся частью Сахалинской области, показаны на них как японские, а полуостров Крым (как и город Севастополь), вернувшийся в состав Российской Федерации по итогам регионального референдума в 2014 году — в составе Украины.

Автор обращения указывает на систематические попытки японцев, в том числе официальных дипломатических представителей, вести среди населения России неправомерную пропаганду якобы «японского суверенитета» над южной частью Курильских островов. Он пишет: «Подобные недружественные действия, не встретив какой-либо реакции МИД России в отношении Японии и компании «Мицуи», выражаются и в активности Токио по поддержке санкций Вашингтона. Пример бизнесу подают японские дипломаты. Некоторое время назад пришлось буквально схватить за руку генерального консула Японии в Южно-Сахалинске Акира Имамура, который вместе с сотрудниками генконсульства распространял на территории Сахалинской области ряд номеров журнала «Нипоника (Япония) — Открытие Японии» (издание МИД Японии, призванное «знакомить людей всего мира с народом и культурой современной Японии»). Все номера содержали карту-схему современной Японии, в составе которой показаны острова Кунашир, Итуруп и Малая Курильская гряда».

Сергей Пономарев уже не в первый раз ставит вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих административную ответственность за злонамеренное искажение наглядного образа нашей страны. В декабре 2018 года в Южно-Сахалинске прошёл массовый митинг в защиту территориальной целостности России как реакция на активизацию российско-японских переговоров, связанных с территориальными претензиями Японии.

Предложение о включении положения об ответственности за искажение изображения территории нашей страны поддерживается общественностью. В адрес правительства РФ и Федерального собрания РФ направлены резолюции митинга с требованием установить четкие положения о публичном изображении территории России в целях противодействия картографической агрессии и введении административной ответственности за нарушение таких положений. В обращении выражается надежда, что пример недружественных действий японской «Мицуи» на Сахалине и их фактическая безнаказанность «станут последней каплей, которая подтолкнёт наше правительство к принятию нужного решения».

От себя добавим, что в последнее время не только общественные организации, но и МИД РФ стал проявлять озабоченность по поводу непрекращающейся «картографической агрессии» японского правительства. Директор департамента информации и печати Мария Захарова, отвечая на запрос ИА REGNUM, сделала резкое заявление по поводу намерения японских властей включить в учебники для начальной школы пассажи об «исконной принадлежности» южных Курил Японии. В частности, было сказано: «Мы обратили внимание на опубликованный министерством образования, культуры, спорта, науки и техники Японии пресс-релиз о введении с 2020 года новой редакции учебников для младшей школы, где используется абсурдная формулировка об «исконной принадлежности» южных Курил Японии. Мы рассматриваем это как еще один шаг официального Токио, нацеленный на пропагандистскую раскрутку своей известной позиции по проблеме мирного договора, прямо противоречащей общепринятой оценке итогов Второй мировой войны. Эти действия японской стороны, которые идут вразрез поставленной на высшем уровне задаче наращивания взаимного доверия, вызывают сожаление. Особенно огорчает то обстоятельство, что японская сторона формирует искаженное представление об исторических и юридических реалиях у подрастающего поколения своей страны, закладывая на будущее зерна отчуждения в отношениях между народами соседних государств».

Напомним, что на японских географических картах в цвет Страны восходящего солнца нередко закрашиваются не только южные Курилы, на которые официально претендует правительство этого государства, но и все Курилы вплоть до Камчатки и южная половина острова Сахалин. Именно так рассматривают «северные территории» правонационалистические организации, почти ежедневно устраивающие пропагандистские шабаши у российского посольства.