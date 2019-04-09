Повесть о настоящем Полевом. Как военкор Борис Полевой создал великую книгу

Знаменитый писатель Борис Полевой прошёл всю войну и свои впечатления описал в пронзительных очерках и литературных произведениях: «Я увидел, что смог, и описал, как сумел».

Писатель Борис Полевой (настоящая фамилия — Кампов) родился 17 марта 1908 года в Москве. И все же писатель себя всегда называл тверяком: когда мальчику было 5 лет, семья переехала в Тверь. Сам Полевой позже напишет: «Вырос, учился, приобщился к труду, к журналистской профессии, написал свою первую книгу в Твери».

Именно там Борис окончил гимназию, техническое училище, работал на текстильной фабрике. В 19 лет он написал свою первую книгу «Мемуары вшивого человека», она была о людях на «дне». Произведение молодого автора высоко оценил Максим Горький, когда-то прославившийся в том числе и пьесой «На дне». Именно Горький покровительствовал Борису и помог ему устроиться в 20 лет журналистом. Кампов работал в газетах «Тверская деревня», «Тверская правда», «Пролетарская правда», «Смена».

Псевдоним он придумал не сам, это была инициатива одного из литературных редакторов. Фактически тот просто прочитал его фамилию на латыни (campus — «поле») и «перевел» на русский. Так Кампов стал Полевым.

В разговорах с коллегами писатель часто называл себя «тверским козлом». В книге «Самые памятные. История моих репортажей» Полевой пишет: «Козлы — это шутливое прозвище тверяков. То ли за то, что в городе нашем действительно было много коз, то ли в честь бытовавшей легенды, в которой повествовалось, что когда-то некий мифический козел своим блеянием ночью предупредил о приближении татарского дозора и разбудил часовых на стенах города».

Полевого, кстати, очень удивляло, что его коллеги-писатели из Твери вовсе не спешат называть самих себя аналогичным образом.

Рисунок художника Юрия Ивановича Масютина «Писатель Борис Полевой». 18 апреля 1953 года. Фото: РИА Новости/ М. Козлов

В годы войны Борис Николаевич писал с фронта репортажи в газету «Правда». В качестве военного корреспондента он побывал и в разрушенном фашистами Калинине, и в освобожденной Праге в 1945 году.

Страшная действительность Великой Отечественной давала множество литературных сюжетов. Полевой написал, основываясь на военных воспоминаниях, «От Белгорода до Карпат», «Повесть о настоящем человеке», «Мы — советские люди», «Золото».

Безусловно, самой знаменитой книгой Бориса Полевого стала «Повесть о настоящем человеке». Повесть в четырех главах автор создал всего за 19 дней: настолько был впечатлен историей военного лётчика Алексея Петровича Маресьева, которого писатель встретил во время боев на Курской дуге. После страшного ранения Маресьеву ампутировали обе ноги. Тем не менее, даже получив инвалидность, он надел протезы и, проявив невероятную силу воли, вернулся в строй. Всего на счету Маресьева 86 боевых вылетов, 10 сбитых фашистских самолётов. Причем 7 из них он сбил уже после ампутации ног.

Книга завоевала славу не только в СССР, но и во всем мире. «Только до 1954 года общий тираж её изданий составил 2,34 миллиона экземпляров. Повесть около сорока раз издавалась за рубежом. И около ста раз — на русском языке. Она пользовалась огромной популярностью в советской стране и далеко за её пределами. И не только потому, что рассказывала о легендарном подвиге советского летчика. И даже не только потому, что стала учебником мужества. (Борис Полевой ярко показал, как можно жить в самых нежизненных условиях. Более того, как можно выжить в самых нежизненных условиях. И ещё более — как остаться человеком в самых нечеловечных условиях). Но, прежде всего, потому, что у каждого, каждого человека есть шанс на жизнь, даже когда шансов нет. Особенно если знаешь, зачем живешь…» — писала исследовательница творчества Бориса Полевого Елена Сазанович в своем эссе.

Удивительно, но очерк, на основе которого Борис Николаевич писал свою знаменитую повесть, изначально зарубили. В 1943 году Полевой отправил очерк о Маресьеве в редакцию. Но в печать материал так и не вышел. Когда автор вернулся с фронта и спросил в редакции, почему очерк не напечатали, ответом ему стал готовый оттиск его материала. Наверху была резолюция: «Интересно, но давать сейчас несвоевременно. Пусть тов. Полевой напишет об этом потом подробнее». Конечно, почерк Иосифа Виссарионовича Борис Полевой узнал сразу.

В 1945—1946 годах писатель работал корреспондентом в Нюрнберге, где шел процесс над лидерами Третьего рейха. Полевой решил, что пора писать книгу о Маресьеве. Именно тогда он создал ее меньше чем за 20 дней. Позже по книге будут поставлены фильм и опера композитора Сергея Прокофьева. Несмотря на огромное число государственных наград, писатель оставался очень скромным человеком. Борис Николаевич, подводя в конце жизни итоги своего писательского труда, написал: «Я увидел, что смог, и описал, как сумел».

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102572