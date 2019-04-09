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Помочь самим себе …

14:48. 9 апреля 2019 Просмотров - 144 3 коммент. Опубликовал:

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Уважаемые люди, вы посмотрите с какой легкостью  власть протаскивает любые нужные им законы. По щелчку пальцев. Неужели, если бы им была нужна какая-то явка, они не провели бы за полдня закон, как во многих странах Европы, что все обязаны "по свистку" явиться и проголосовать? Никто бы и не пикнул. Вопроса нет.
 
 И всё. Это действует во многих странах мира и никто бы не объявил, что это антидемократическая мера.....
 
 Высокая явка- это самый страшный ужас для  власти. Манипулировать своими, бюджетниками и пр. -легко, а если все явятся вдруг, то уже сманипулировать будет трудно. 
 
Поэтому каждому, кто заявляет подобные вещи, извините, сразу клеймо на лоб: ЛЖЕЦ, ВРУН, ПРИСПЕШНИК ЭТОЙ ВЛАСТИ- ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ СИДЕЛИ ТИХО НА ДИВАНЕ И НЕ ДЕРГАЛИСЬ
 
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a_K_qNPakTY

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3 коммент.»

  • 22180 14627
    Ликвидатор 9 апреля 2019 в 15:49 Ссылка
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    пропущен первый пункт – что такое власть. И где она.
    Если та, что показывают в телевизоре, то сидим молчим.
    Стрелочников пинать – ума не надо.

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  • 6708 2013
    nikolay 9 апреля 2019 в 17:02 Ссылка
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    Удивляться нечему. В РФ, как и на Украине, все депутаты являются ставленниками еврейских олигархов. То есть они не самостоятельны, действуют в угоду своих хозяев. Депутаты от коммунистов работают в ту же сторону. Иначе в депутаты не попадёшь.

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