Помочь самим себе …
14:48. 9 апреля 2019 Просмотров - 144 3 коммент. Опубликовал: Серый
Уважаемые люди, вы посмотрите с какой легкостью власть протаскивает любые нужные им законы. По щелчку пальцев. Неужели, если бы им была нужна какая-то явка, они не провели бы за полдня закон, как во многих странах Европы, что все обязаны "по свистку" явиться и проголосовать? Никто бы и не пикнул. Вопроса нет.
И всё. Это действует во многих странах мира и никто бы не объявил, что это антидемократическая мера.....
Высокая явка- это самый страшный ужас для власти. Манипулировать своими, бюджетниками и пр. -легко, а если все явятся вдруг, то уже сманипулировать будет трудно.
Поэтому каждому, кто заявляет подобные вещи, извините, сразу клеймо на лоб: ЛЖЕЦ, ВРУН, ПРИСПЕШНИК ЭТОЙ ВЛАСТИ- ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ СИДЕЛИ ТИХО НА ДИВАНЕ И НЕ ДЕРГАЛИСЬ
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пропущен первый пункт – что такое власть. И где она.
Если та, что показывают в телевизоре, то сидим молчим.
Стрелочников пинать – ума не надо.
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давай тогда рептилоидов пинать. На обратной стороне луны
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Удивляться нечему. В РФ, как и на Украине, все депутаты являются ставленниками еврейских олигархов. То есть они не самостоятельны, действуют в угоду своих хозяев. Депутаты от коммунистов работают в ту же сторону. Иначе в депутаты не попадёшь.