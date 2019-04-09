Помочь самим себе …

Уважаемые люди, вы посмотрите с какой легкостью власть протаскивает любые нужные им законы. По щелчку пальцев. Неужели, если бы им была нужна какая-то явка, они не провели бы за полдня закон, как во многих странах Европы, что все обязаны "по свистку" явиться и проголосовать? Никто бы и не пикнул. Вопроса нет.

И всё. Это действует во многих странах мира и никто бы не объявил, что это антидемократическая мера.....

Высокая явка- это самый страшный ужас для власти. Манипулировать своими, бюджетниками и пр. -легко, а если все явятся вдруг, то уже сманипулировать будет трудно.

Поэтому каждому, кто заявляет подобные вещи, извините, сразу клеймо на лоб: ЛЖЕЦ, ВРУН, ПРИСПЕШНИК ЭТОЙ ВЛАСТИ- ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ СИДЕЛИ ТИХО НА ДИВАНЕ И НЕ ДЕРГАЛИСЬ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a_K_qNPakTY