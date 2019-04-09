На север должна идти нефть, а не люди
12:00. 9 апреля 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О европейском интересе в ливийской войне.
Вы можете себе представить напряженность, когда осажденный премьер-министр Ливии Файез аль-Сарадж встретился с посланником ООН Гасаном Саламе в его офисе в Триполи в понедельник утром. Неподалеку, на юге столицы Ливии, войска Ливийской национальной армии во главе с генералом Халифой Хафтаром быстро продвигались. Они взяли терминал международного аэропорта Триполи и устремились к дороге, соединяющей Ливию с Тунисом. Войска Хафтара, хорошо вооруженные и дисциплинированные, двинулись на север в сторону района Айн-Зара. В понедельник военно-воздушные силы Хафтара бомбили единственный работающий аэропорт в Триполи – в Митиге. Организация Объединенных Наций хотела сообщить аль-Серраджу, что она не покинет его.
Халифа Хафтар
Трудно следить за тонкостями ливийской политики, особенно с учетом фрагментации страны после агрессии НАТО в 2011 году. НАТО очень сильно ударила по Ливии, разрушив государственные институты.
Как только бомбы начали падать, генерал Халифа Хафтар отправился в Бенгази (на востоке Ливии) из своего дома в Вирджинии, всего в 10 минутах езды от штаб-квартиры ЦРУ.
Хафтар был старшим генералом в армии Муаммара Каддафи, и именно Хафтар руководил атакой в Чад во время злополучной войны в 1987 году. Хафтар уехал в Соединенные Штаты, бежав из Ливии со своей семьей и прибыл в Вирджинию. Правительство Соединенных Штатов фактически дало Хафтару статус изгнанника, оставив его на тот случай, когда он может оказаться полезным. Но Хафтара ждал сюрприз.
Правительство США во главе с Бараком Обамой считало, что оно контролировало ситуацию в Северной Африке, хотя на самом деле изменения застигли ее врасплох. Команда Обамы чувствовала, что может продолжать поддерживать Хосни Мубарака в Египте даже после того, как военные Египта решили покончить с ним. В Ливии они чувствовали, что их человек – Хафтар – сможет взять бразды правления и захватить Ливию для Соединенных Штатов. Но когда Хафтар прибыл в Бенгази, он обнаружил, что арабы из стран Персидского залива, особенно катарцы, уже выбрали следующего лидера Ливии, своего банкира Махмуда Джибриля. Соединенные Штаты и Франция разбомбили Ливию, но Катар выиграл главный приз, а Джибриль стал главой правительства.
Ливия попала в худшее соперничество арабов Персидского залива. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – вместе со своим близким другом Египтом – в 2014 году великую ссору с Катаром и его близким другом Турцией. Египет и ОАЭ, а также Саудовская Аравия уже решили, что Хафтар будет их человеком против катарской марионетки Джибриля. Египетские и эмиратские бомбардировщики оказывали поддержку Хафтару с воздуха, поскольку они продолжали свою жестокую войну в Бенгази, а затем, когда он предпринял неудачную попытку государственного переворота в Ливии в 2014 году. Хафтар предстал перед саудитами и эмиратами как ливийская версия президента Египта Абдель Фаттах Аль-Сиси , Хафтар увидел, что Аль-Сиси получил длинный поводок не только от своих союзников по Персидскому заливу, но и от Запада, который ничего не сказал о нарушениях прав человека в Египте. Хафтар предположил, что если Аль-Сиси это сошло с рук, то и он так сможет.
Правительство ООН
НАТО уничтожило Ливию, но ООН была вынуждена собирать осколки. Это стало таким знакомым зрелищем. Запад бомбит страну, затем уходит; ООН, часто с миротворцами с Глобального Юга, должна разбираться с последствиями.
Несколько дней назад Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш прибыл в Ливию. Он надеялся заключить мир. Это оказалось невозможным. «Я покидаю Ливию с тяжелым сердцем и глубоко обеспокоен», – сказал Гутерриш. Гутерриш и ООН направили подряд пять посланников с 2011 года, возможно, знал, что работа ООН по объединению фракций страны, которая привела к правительству Аль-Сераджа, вскоре должна была полностью провалиться.
Аль-Сарадж из богатой семьи с хорошими связями всегда был премьер-министром ООН. В Ливии давно говорят, что правительство аль-Сараджа больше заинтересовано в «международной» (то есть западной) поддержке, чем в поддержке ливийцев. Основные потребности населения не были удовлетворены, в то время как в некоторых частях страны проблемы с электроэнергией и водой являются системными а безопасность полностью отсутствует. Правительство Аль-Сараджа было поддержано некоторыми ополченцами, которые вошли в их собственные объединения во время агрессии НАТО. Разногласия по поводу роли политического ислама уничтожили ливийские институты, а палата представителей в восточном городе Тобрук отказалась признать правительство в Триполи.
Хафтар и Аль-Сарадж провели несколько встреч. Соединенные Штаты, арабы Персидского залива, Франция, Египет и Россия стремились увидеть прогресс между двумя сторонами. Премьер-министр и генерал встретились в Каире (февраль 2017 года), в Абу-Даби (апрель-май 2017 года) и в Париже (май 2018 года). На каждой встрече они в основном соглашались с базовыми принципами – например, мирным решением – но не соглашались с деталями соглашения. Чиновники в правительстве Аль-Сараджа заявили, что они надеются привлечь Хафтара в качестве главы армии правительства национального согласия. Но у Хафтара были другие мечты. Он увидел, что в Триполи были беспорядки по поводу неэффективности и некомпетентности правительства. Хафтар – это тот человек, у которого большие амбиции, но нет реальной программы. Он захватит всю Ливию, но он не сказал, что будет с ней делать.
Нефть и Запад
Европа хочет ливийскую нефть. Источники энергии были поочередно захвачены конфликтами Запада. Сначала он потерял доступ к иранской энергии из-за режима санкций, введенных США и Израилем (с 2006 года по настоящее время). Война НАТО с Ливией отодвинула на второй план возможность для ливийской нефти – самой легкой в переработке – путешествовать через Средиземное море (2011 г.). Затем был ограничен доступ к российской энергии, включая важнейший российско-германский газопровод Nord Stream, после конфликта на Украине (2014 год). Нет сомнений, что Европа стремится к ливийской нефти. Это было сказано прямо.
Войска Хафтара захватили южные нефтяные месторождения в Ливии (включая крупнейшее, Шарара, непосредственно к югу от Триполи) и контролируют большинство нефтяных терминалов на береговой линии. Он уже – по существу – отвечает за нефть. Если Хафтар сможет захватить нефтяные терминалы в Завии, то он контролирует всю нефть и ее вывоз.
Есть веская причина, по которой Соединенные Штаты вывели свои войска из Ливии, когда Хафтар приблизился к Триполи. Американцы не хотят, чтобы их заставляли защищать правительство ООН от человека, который вскоре станет помазанным руководителем страны. Франция имеет очень тесные связи с Хафтаром. Ее министр обороны Жан-Ив Ле Дриан был постоянным гостем в Ливии, встречаясь с Аль-Сараджем и Хафтаром. Источники из окружения Хафтара говорят, что Ле Дриану и генералу очень комфортно друг с другом.
Если Хафтар захватит Ливию, у саудитов и эмиратов будут свои щупальца на большей части Северной Африки (Египет и Ливия). В прошлом году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман совершил поездку по остальной части Северной Африки, включая Алжир. Он получил холодный прием от людей и местных лидеров. Ситуация изменится для него, если его ближайшие прокси будут отвечать за половину северной Африки.
У Европы есть еще одна проблема: беженцы. Есть ощущение, что Хафтар принесет стабильность в страну и остановит движение людей на север. Европейские ценности достаточно ясны: они хотят, чтобы нефть шла на север, а не люди. Хафтар за счет самих ливийцев сделает это возможным.
Виджай Прашад
https://www.commondreams.org/views/2019/04/08/libyas-incoming-strongman-haftar-will-send-oil-out-europe-and-keep-its-migrants – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4907576.html