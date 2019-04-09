Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха». Средства выделялись на модернизацию производства и разработку перспективных видов вооружения. Об этом сказано в докладе генпрокурора России Юрия Чайки, передает во вторник, 9 апреля, РИА Новости.
Документ направили в Совет Федерации. По материалам проверок возбуждены уголовные дела.
«Роскосмос» отказался комментировать эту информацию.
Отмечается, что надзорный орган проверил в прошлом году почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа и федеральных органов власти. Это в том числе МЧС, Роспатент, Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральная служба исполнения наказаний, а также госкорпорации «Роскосмос», «Росатом», концерн «Алмаз-Антей», ОАК и «Уралвагонзавод».
Прокуроры выявили факты неправомерного распоряжения средствами, завышения стоимости работ, срывы сроков и другие нарушения.
Источник: https://lenta.ru/news/2019/04/09/gen/
Источник: http://pravosudija.net/article/genprokuratura-obnarodovala-obem-hishcheniy-v-roskosmose-i-rostehe
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Да-а-а, так мы скоро без правительства останемся.
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…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
Н-да…вот ДО-ЧЕГО дошла НЫНЕшняя Россия…УЖАС!
““““““““““““““““`
ГОВОРЯТ…что Уже Был Такой Разговор…:
- ПЕРСОНАЖИ:
1.Товарищ Сталин.
2.Товарищ Дзержинский.
3.НЫНЕшний Путин.
4.ЧЛЕН(любой)его администрации.
5.”История”…
“““““
_”История”:”Аль-лё Это “Я–История”…
Пригласите Пожалуйста господина Путина.
_ ТАМошний ЧЛЕН:”Да-конечно,конечно…передаю-трубку…
_Путин:”Я-слушаю-спасибо-что-Позвонили”…
_”История”:”Что-это-там-У-Вас-тВОРится-за-БЕСпредел?
ХИЩЕНИЯ-бюджетных-средств-В-ТАКИХ-масштабах???
Для Расследования СИТУАЦИЙ к Вам Думаем Направить
НАШЕГО Представителя,с соответствующими Полномочиями…
Товарища Дзержинского…!
_Путин:”ОЙ…да-что-Вы-НЕ-надо…”Это” преждевременно!
Мы–ТУТ–сами-”разберёмся”…Не-БЕСпокОЙтесь…
_”История”:”Господин Путин – а Вы в состоянии-Li…
выполнять возложенные НА Вас Обязанности и осознаёте-Li
всю Тяжесть Ответственности Перед Россиею и Народом”?
_Путин:”Ну-что-Вы,что-Вы…конечно Осознаю”!
_”История”:НуПока ладно…поСМОТРИМ…хотя Есть Такое
Мнение,что Вы что-то НАЧАЛИ терять-бразды-правления=Контроля”…
МЫ–поСМОТРИМ…До свидания – господин Путин”.
_Путин:Громко ВЫДЫХАЕТ…ПОТ вытирает…
СУХУЮ слюну глотает…И…Дрожащими губами – воду глотает…
_Дзержинский:”Осознаёт-он-видите,ли…НУ-НУ…
___Сталин:Значит Так,Товарищ Дзержинский –
Собирайся СО Своей бригадой…Направиться
Туда(в РФ)для Проверки,ЧТО там тВОРится И…по Результатам -
Принятия НЕОБХОДИМЫХ…Решений ко Всем Виновным”!
[ТАМ Было Принято Решение:Начать Процессы Политических
И З М Е Н Е Н И Й,ради Спасения России!!!ВСЕ Ждут,с...]
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Ничего ни к кому личного. – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 09-4-19.
P.S. Да – Именно Так! Пора в России Возвращать
—> Законы Справедливости – Нужны Опять Сталин и Дзержинский!
“Этого” Требуют ТАМошние(в РФ) Обстоятельства!
“Этого” Требует История – Ради Спасения России!!!