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Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»

12:15. 9 апреля 2019 Просмотров - 146 2 коммент. Опубликовал:

Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха». Средства выделялись на модернизацию производства и разработку перспективных видов вооружения. Об этом сказано в докладе генпрокурора России Юрия Чайки, передает во вторник, 9 апреля, РИА Новости.

Документ направили в Совет Федерации. По материалам проверок возбуждены уголовные дела.

«Роскосмос» отказался комментировать эту информацию.

Отмечается, что надзорный орган проверил в прошлом году почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа и федеральных органов власти. Это в том числе МЧСРоспатентФедеральное медико-биологическое агентствоФедеральная служба исполнения наказаний, а также госкорпорации «Роскосмос», «Росатом»концерн «Алмаз-Антей»ОАК и «Уралвагонзавод».

Прокуроры выявили факты неправомерного распоряжения средствами, завышения стоимости работ, срывы сроков и другие нарушения.

Источник: https://lenta.ru/news/2019/04/09/gen/

 

Стенд с логотипом Федерального космического агентства “Роскосмос”. Архивное фото

 

“Роскосмос” отказался комментировать доклад Чайки о хищениях в отрасли
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Госкорпорация “Роскосмос” отказалась комментировать информацию о массовых хищениях средств на модернизацию предприятий и создание новейших вооружений в отрасли в 2018 году.
Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
“Нет”, – сказал глава пресс-службы “Роскосмоса” Владимир Устименко на соответствующий запрос.

Источник: http://pravosudija.net/article/genprokuratura-obnarodovala-obem-hishcheniy-v-roskosmose-i-rostehe

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2 коммент.»

  • 9298 6284
    Владимир 9 апреля 2019 в 12:59 Ссылка
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    Да-а-а, так мы скоро без правительства останемся.

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  • 1266 828
    Valeriy Bondarik 9 апреля 2019 в 13:18 Ссылка
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    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    Н-да…вот ДО-ЧЕГО дошла НЫНЕшняя Россия…УЖАС!
    ““““““““““““““““`
    ГОВОРЯТ…что Уже Был Такой Разговор…:

    - ПЕРСОНАЖИ:

    1.Товарищ Сталин.
    2.Товарищ Дзержинский.
    3.НЫНЕшний Путин.
    4.ЧЛЕН(любой)его администрации.
    5.”История”…
    “““““
    _”История”:”Аль-лё Это “Я–История”…
    Пригласите Пожалуйста господина Путина.
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    Туда(в РФ)для Проверки,ЧТО там тВОРится И…по Результатам -
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    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 09-4-19.

    P.S. Да – Именно Так! Пора в России Возвращать
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