Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Госкорпорация “Роскосмос” отказалась комментировать информацию о массовых хищениях средств на модернизацию предприятий и создание новейших вооружений в отрасли в 2018 году.

Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.