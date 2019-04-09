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Экономика по-русски. Никита Кричевский

18:02. 9 апреля 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

Ностальгия по СССР – это реакция на повышение пенсионного возраста

Народный экономист Никита Кричевский в студии радио «Комсомольская правда» в программе «Неделя в цифрах» рассказывает о том, что такое уберизация экономики и возможна ли она в нашей стране. Как информационные технологии и сетевые коммуникации проникают во все сферы деятельности?

Почему в России вся власть «от Бога»? Сколько нужно средней российской семье для нормальной жизни? Правда ли, что в стране все ходят в лаптях, а в сельской местности нет канализации? Почему растёт количество машин на дорогах? Можно ли доверять Росстату?

Как государству восстановить авторитет, чтобы сгладить общественное неприятие новой экономической реальности? Читайте в книгах:

Истоки государственного лицемерия, Кричевский Н.А.

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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Радио «Комсомольская правда»

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/ekonomika-po-russki-nikita-krichevskiy

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