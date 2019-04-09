Что такое национализация элиты.

Элита – это не те, кто успешнее заявил о себе, а те, кто способен создавать коллективный разум.

Сложилось легковесное мнение о том, что национализация элиты - это в основном российская юрисдикция её бизнеса. Даже, мол, идеология элиты не имеет тут значения - пусть хоть в макаронного монстра верят и на портрет Вашингтона молятся, но если имеешь бизнес в России - ты как элитарий национализирован. И это объяснимо - капитал можно потрогать, а вот идеи можно держать в тайне и лицемерно притворяться своим. Тут не проверишь никак, пока в беде не окажешься. Тогда и поймёшь, ошибся или нет.

Но если ошибся, будет поздно. Предательство - это всегда удар в спину. Потому в патриотические речи элиты никто не верит, а вот в их юрисдикцию верят охотно. Сидишь в офшоре, а дети за границей - будь ты хоть сто раз депутатом от партии власти и членом самой крикливой патриотической фракции - никакого доверия к тебе нет. А вот налоговый адрес - это реальная гарантия твоей лояльности и управляемости.

Но для лучшего понимания темы стоит углубиться в детали. Из всех видов элиты нас интересует лишь коммерческая и административная. Именно они влияют на жизнь государства и народа, их качества являются главными для победы или поражения в войне. Военная элита, политическая, творческая, спортивная - все они вторичны и формируются первыми двумя. И именно национализация их нас больше всего интересует.

Элита - это не просто совокупность индивидуумов, наиболее успешных с своём виде деятельности. Элита - это самоорганизующаяся группа, способная действовать целесообразно, разумно, прогнозировать последствия и планировать деятельность. Именно эти качества приводят к успеху в бизнесе и политике. Там всегда побеждают кланы, группы, а для групп главное - навык самоорганизации и координации. Без этого навыка Академия наук, состоящая из обособленных гениев, всегда проиграет серым чиновникам и туповатым коммерсантам, способным к оперативной координации усилий.

Таким образом, надо подчеркнуть - главным признаком элиты является её способность к самоорганизации. Даже если каждый элитарий в отдельности не видит всей картины, существует нечто, толкающее его к взаимодействию с себе подобными в целях выживания. Хочешь разрушить элиту - столкни её членов между собой. Именно этим и занимаются США, применяя санкции к окружению Владимира Путина. Если будет нарушено умение самоорганизовываться, элита превращается в слепую толпу.

Изучая зоопсихологию (в том числе в рамках этологии), учёные пришли к выводу о существовании коллективного разума в сообществах живых существ. Коллективный разум - это надличностный разум, формирующийся в процессе эволюции в определённых видах, типа муравьёв, пчёл, норвежских крыс (вида, наиболее способного к групповому поведению). У людей тоже возникает коллективный разум, причём, учёные уверены, что он возник намного раньше разума индивидуального, личностного. Основой индивидуальной психики очень долгое время было не "я", а "мы". Процесс цивилизации - это процесс выделения личности из коллектива. Именно потому коллективистские инстинкты у нас лежат в глубинной области коллективного бессознательного.

Надличностный коллективный разум всегда намного превосходит по мощи и силе разум любой совокупности индивидуальных гениев. Элитой становится та группа, которая оказывается способна к созданию коллективного разума своей группы. Этот коллективный разум формулирует фундамент цивилизации, которую строит такая элита. Ценности элиты именно в силу способности создавать коллективный разум становятся ценностями нации.

В основе каждой цивилизации лежит культура, в основе каждой культуры лежит культ. Таким образом, основой даже секулярной (безбожной) цивилизации является религиозная община. Коллективный разум тысячелетиями поддерживает систему ценностей, формирующих общество. Именно это называется сейчас "скрепами". Религиозная община - это не просто совокупность верующих по месту жительства. Это регулятор хозяйственной жизни, регламента бытовых отношений и при необходимости военной организации.

У мусульман первичной ячейкой их цивилизации является джамаат. У иудеев - кагал. У китайцев - административный центр типа уезда, где концентрировались традиции в виде ритуала и ценностей нации. У православных - это приход. Поскольку нас интересует наша цивилизация, то Русь построена именно церковью как совокупность приходов-общин, объединенных общими ценностями. Общины поддерживали князей, формировали мораль и этику, регулировали общественную практику.

Преподобный Сергий Радонежский благословляет Д. Донского. Кившенко А.Д.

Возникший мощный коллективный разум создал из разобщённых славян единый русский народ с сильной цивилизацией, устойчивой к любому внешнему давлению. Язычество не смогло создать из славянских племён общей идентичности именно в силу разных богов, разных стандартов бытия. Коллективного разума не возникло, он возник именно под стягом Спаса нерукотворного. Это исторический факт, которому безразлично, нравится он сейчас-кому-то или не нравится. Так было.

Коллективный разум возникает лишь там, где группа стремится к тотальности охвата бытия. Таким образом любая элитарность предельно тоталитарна. Демократия - это идея для плебса, для элиты демократии не существует. Просто потому, что при демократии не возникает концентрации сил на главном направлении, а значит не возникает и коллективного разума, создающего элиту, а потом и нацию, создавшую цивилизацию.

В прошлом такой тотальностью обладали религиозные общины. По мере развития денежного строя религиозные основы общества разрушались. Англосаксонский протестантский тип мировоззрения уложил деньги как ценность в основу религиозного мышления, показав себя тем самым пределом деградации ценностной системы религии. Дальше начинается атеизм, и немудрено, что протестантские пасторы открыто объявляют себя атеистами, сводя христианство к светскому безбожному либеральному гуманизму. Сейчас тотальным инструментом вовлечения человека в свою орбиту являются корпорации, основа западной цивилизации, заменившая собой религиозную общину.

Корпорации не только потому тотальны, что поглощают все силы и всё время человека целиком, формируя не только его психологию, но и меняя его антропологию. Тотальность корпораций в том, что они стёрли грань между войной и хозяйственной деятельностью. Где кончается бизнес и где начинаются спецоперации уже понять невозможно. Такой облик товарно-денежной цивилизации создан коллективным разумом западной элиты, совершено несводимой к их истеблишменту и политическим элитам. Разные исследователи называют это сообщество разными терминами - Антиэлита, Сообщество Тени, цивилизация кочевников.

Политический класс - это обслуга элиты, их интересы могут порой совпадать, а порой расходиться. Именно это мы наблюдаем сейчас в США. Но нас интересует способность элиты к самоорганизации в метагруппы, высокоорганизованные структуры, способные к подчинению большинства своей воле.

Штаб Сообщества Тени

Как всякие элиты, эти группы подвержены деградации. Личности мельчают, и все это видят. Уже нет в Западной элите лиц. по масштабу подобных первым Морганам, Ротшильдам, Рокфеллерам, Барухам. На их место пришли анонимные институты типа Чейз Манхэттен банка, Сити-банка, Морган Гэрэнти Траста, Монсанто, разных инвестиционных фондов. Это и есть признак превращения воли одиночек в коллективную волю совокупности групп.

Политики тоже измельчали - если Рейган и Тэтчер казались мелочью на фоне Рузвельта и Черчилля, то теперь даже Рейган и Тэтчер - гиганты на форе Трампа и Мэй. Де Голль на фоне Сталина и Рузвельта смотрелся второклассной фигурой, но он выглядит колоссом на фоне Олланда и Макрона. Административная элита правящего класса так же деградирует.

Национализация элиты начинается не с выбора юрисдикции бизнеса, а с выбора веры отцов.

Антиистеблишментская волна по всему миру, зафиксированная политологом Евгением Минченко, именно этим и вызвана - люди повсюду испытывают разочарование властью и недоверие к ней, тревожность за будущее. Власть нынешних административных элит показывает неспособность признать критическое состояние дел, исповедание других, чем народ, ценностей, некомпетентность, формализм, отстранённость от народа, склонность к пустым обещаниям и сокрытию правдивой информации.

Административные элиты повсюду в мире испытывают кризис легитимности именно силу роста деградации. И если в России процесс принудительной ротации элит начался, то в Европе и не думали начинать с этим делом, что подтверждается бунтом "жёлтых жилетов" во Франции, провалами правящих партий в Германии и Италии, кризисом в Британии и глубочайшим расколом элит в США. Феномен комика Зеленского на Украине из этой же серии.

В России процесс элитогенеза буксует именно в силу неспособности претендентов в элиту создавать коллективный разум, самоорганизовываться так, чтобы процесс генерации смыслов и стратегий не прекращался никогда. Тонкая самонастройка требует от элиты понимания не только социальных технологий, но и понимания эзотерики, без которой никакое существование коллективного разума не возможно.

В основе эзотерических знаний лежат религиозные установки и практики, очищенные от влияния профанов и применяемые кастой жрецов. История нам говорит, что именно союз жрецов и царей создавал устойчивые цивилизации с коллективным разумом, способным воспроизводить качественные элиты. Рядом с фараонами стояли жрецы, рядом с Ричардом Львиное Сердце и его Круглым столом стоял Мерлин, рядом с Дмитрием Донским стоял Сергий Радонежский. А стоящий радом с Алексеем Никон, профанировав религиозные смыслы и редуцировав их до уровня банальной геополитической целесообразности, добился самой грандиозной катастрофы Русского мира в его истории - раскола. Все последующие беды России растут именно из этого невыкорчеванного корня. Даже если мы сейчас не видим этой связи, она существует.

Элиты Запада прибегали к эзотерике сатанизма, оформленной в виден практик баварских иллюминатов, британских розенкрейцеров и французских масонских лож. Сейчас все американские политические элиты формируются в закрытых тайных обществах типа "Черепа и Костей". Именно прибегание к тёмной силе эзотерики даёт этой элите ту часть власти, разрушить которую не в силах ни торговые, ни атомные войны.

Противостоять этой силе может только адекватная по природе сила. В элитах Европы, включая элиты России, таких групп не существует, и этим обусловлено их поражение в войне с англосаксонским проектом. Если российские элитарии попробуют прибегать к той же эзотерике, к которой прибегли англосаксы, их ждёт катастрофа. Русь в глубине своей остаётся по природе коллективного духа православной, и никакие сатанистские культы не усилят её элиту, а лишь ускорят её катастрофу.

Человек по природе принадлежит к двум мирам - миру материи и миру энергоинформации. В старину это называли "мир духа". Российским вариантом эзотерического делания элит может служить только православие, но оно само сейчас поражено расколом и последовавшими веками духовного и кадрового кризиса. Однако это не отменяет главного - только обращение к антиподам тех сил, на которые опирается мир Запада, даст России спасение. Неготовность духовной армии и её штаба - не причина отказаться от навязанной войны. Иерархи приходят и уходят - вера остаётся.

Никакие поиски философско-экономического камня в виде разных теорий сами по себе успеха не дадут. Преображение требуется не только элитам - оно требуется и церковной бюрократии. Её так же коснулся кризис элит и их деградация. В нынешнем виде им невозможно возглавить поход за духовное обновление элит - они слишком слились с ними и заразились всеми их болезнями. Обмирщение верхушки РПЦ - такая же болезнь, какая в своё время настигла верхушку католической церкви. Здоровая основа остаётся лишь в приходах, но они слишком слабы, чтобы стать ядром формирования новой цивилизации.

Основу для стоической элиты давало старообрядчество, но оно вытеснено и маргинализировано в нашем социуме. Так может показаться, что нет никаких основ для надежды на возрождение. Их действительно нет , если продолжать стоять на прежней культурно-нравственной основе. Эта поражённая среда порождает лишь ущербные элиты, которые не способны к коллективному разуму. Они способны лишь к компрадорству и лицемерному подчинению Верховной власти, которой готовы ударить в спину в случае её ослабления.

Без глубочайшей внутренней и долгой работы никакой прогресс не возможен. Происки волшебной таблетки без изменения себя нигде не дают настоящего здоровья. Без изменения всего мира убеждений, влекущего изменение образа жизни, возвращение здоровья нереально. Это та правда, которую нужно сказать, чтобы не сеять иллюзий. В христианстве это покаяние с последующим причастием. Кому-то это не понятно, но очень неспроста Владимир Путин - реально верующий христианин, очень серьёзно относящийся к этому аспекту жизни человека. Возьмусь утверждать, что именно потому он столь политически долголетен и успешен - его хранят высшие силы.

Но он такой один. Его окружают фарисеи и безверные лицемеры. Он опирается на узкий круг сподвижников, которые пока не смогли показать способности к такому же пониманию важности духовной практики в политическом сражении. Они не сложились в ту элиту, что умеет создавать коллективный надличностный разум, определяющий пути жизни народа. И в нашем случае национализация элит означает не возврат их активов из офшоров, а обращение. Обращение за помощью свыше, но не к тем сатанинским силам, к которым обращались наши геополитические противники.

"Сим победиши" - этот лозунг на стяге Спаса Нерукотворного не зря был написан в эпоху наших побед. Это путь наших предков, без духовной связи с которыми нам не устоять. Другого пути не существует. Те, кто хочет обойтись без всего этого, к настоящей власти не пригодны, и чем дольше они будут в ней находится, тем хуже будет всем, до кого они в этот период дотянутся. Все перемены должны быть прежде всего внутренними - лишь тогда они спроецируются вовне. Элитой становятся лишь те, кто в состоянии это вместить. А всё, что сверх того, то от лукавого.

Источник: https://regnum.ru/news/polit/2606896.html