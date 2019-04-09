А.И. Фурсов: Социализм рано или поздно вернется

Пока правительство готовит план по «пенсионному раскулачиванию» граждан, собираясь отнять накопительные отчисления за целый год, повышает акцизы на бензин, вводит «социальные нормы» потребления электроэнергии, воды и отопления, и вообще из кожи вон лезет,...
Владимир Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании на территории Украины ВС РФ до нормализации обстановки в этой стране. Профильные комитеты Совета Федерации по безопасности и по международным делам рассмотрели обращение президента о вводе ...
...мещан города Астрахани. Его отец ранее был крепостным крестьянином. Мать Ленина...и даже дал младшему брату Илье образование. ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ ОКОНЧИЛ ФИЗИКО...знаменитый математик Николай Иванович Лобачевский), Илья Николаевич предпочел карьеру учителя. ...
Третий Дивергент. Откровенно ожидаешь новой головоломки. Но видимо, идеологи и кураторы Голливуда не способны показать другое Будущее. Кроме примитивного апокалипсиса и очередной версии замаскированного фашизма предложить нечего. Очередная мрачная картина,...
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“Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе…”
(Н.А.Некрасов, 1864 г., о русском народе)
J UDOV