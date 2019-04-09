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А.И. Фурсов: Социализм рано или поздно вернется

08:17. 9 апреля 2019 Просмотров - 112 Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4405917.html

Метки: история, Россия, социализм, управление, Фурсов

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Один комментарий»

  • 2790 2250
    Juryi 9 апреля 2019 в 8:35 Ссылка
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    “Вынесет всё — и широкую, ясную
    Грудью дорогу проложит себе.
    Жаль только — жить в эту пору прекрасную
    Уж не придется — ни мне, ни тебе…”
    (Н.А.Некрасов, 1864 г., о русском народе)

    J UDOV

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