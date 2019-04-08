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Сводки от ополчения Новороссии 08 апреля 2019

12:04. 8 апреля 2019 Просмотров - 188 Один комментарий Опубликовал:

«ВСУшники» убиты на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

«ВСУшники» убиты на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пресс-центр «операции оккупационных сил» сообщил некоторые подробности (очевидно, приукрашенные) гибели на Донбассе двоих «всушников», о смерти которых ранее писала «Русская Весна».

По данным украинского командования, военнослужащие ВСУ Дмитрий Стрекнев (фото 1) и Иван Лисица (фото 2) погибли «в бою с наёмниками РФ» в районе хутора Вольный 6 апреля. 

В этот день позиции ВСУ якобы были обстреляны из 82-мм миномётов, автоматических станковых гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов.

Гранатометчик 54 ОМБр ВСУ солдат Стрекнев и военнослужащий из пулемётного расчета солдат Лисица «совместно с товарищами ответным огнём заставили врага прекратить обстрел, но сами получили тяжёлые ранения, которые были несовместимы с жизнью».

Командование «ООС» собирается посмертно наградить «всушников» за «мужество и героизм».

Украинские СМИ приводят штрихи из биографий погибших: 23-летний Лисица — уроженец посёлка Николаевка Широковского района Днепропетровской области. Стрекнев родом с Луганщины, окончил школу в Сватово.

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«ВСУшники» убиты на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«ВСУшники» убиты на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ обстреляли пригород Горловки, ранена мирная жительница

ВСУ обстреляли пригород Горловки, ранена мирная жительница | Русская весна

Утром 8 апреля ВСУ открыли огонь из 82-мм и 120-мм миномётов по н.п. Зайцево в пригороде Горловки.

Как рассказал «Русской Весне» мэр Горловки Иван Приходько, обстрелом повреждён дом по адресу: ул Рыбалко, 180, а также стоявший у дома автомобиль.

Лёгкое ранение ног получила хозяйка дома Голоперова Е.А. 1982 года рождения.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 08 апреля 2019

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Контрольные занятия в подразделениях связи Народной милиции

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Житель ЛНР попал в лапы СБУ, но обманул врагов (ВИДЕО)

Житель ЛНР попал в лапы СБУ, но обманул врагов (ВИДЕО) | Русская весна

Житель Луганской Народной Республики Виктор Хомутских освобожден от уголовной ответственности за своевременное сообщение МГБ о факте его вербовки украинскими спецслужбами.

Подробности «Русской Весне» рассказали в Министерстве госбезопасности ЛНР.

Сотрудники СБУ захватили гражданина Республики на КПВВ «Станица Луганская» во время его поездки в оккупированный Северодонецк. Представителей иностранной спецслужбы интересовали сведения, составляющие государственную тайну, в частности, места дислокации подразделений Народной Милиции ЛНР. За передачу информации Хомутских предлагали денежное вознаграждение и свободное передвижение по территории, временно оккупированной ВСУ.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, житель Республики был вынужден подписать «договор о добровольном сотрудничестве» с украинской спецслужбой. 

По прибытии в ЛНР Виктор Хомутских обратился в Министерство государственной безопасности.

Обращаем внимание граждан Республики, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

В случаях противоправных действий со стороны спецслужб Украины, Вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов или органов внутренних дел, сообщать об указанных фактах по телефону: +38 (0642) 34–51–64, +38 (099) 562–89–02, +38 (072) 100–36–57 либо на электронный почтовый адрес: [email protected]

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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Один комментарий»

  • 283 207
    чужой 8 апреля 2019 в 13:06 Ссылка
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    Бедный мужик. Ему уже все равно кому и что подписывать.

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