Сводки от ополчения Новороссии 08 апреля 2019
- 13:26 «ВСУшники» убиты на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО).
- 11:40 ВСУ обстреляли пригород Горловки, ранена мирная жительница.
- 11:03 ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 08 апреля 2019.
- 10:21 Контрольные занятия в подразделениях связи Народной милиции.
- 04:16 Житель ЛНР попал в лапы СБУ, но обманул врагов (ВИДЕО).
«ВСУшники» убиты на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
Пресс-центр «операции оккупационных сил» сообщил некоторые подробности (очевидно, приукрашенные) гибели на Донбассе двоих «всушников», о смерти которых ранее писала «Русская Весна».
По данным украинского командования, военнослужащие ВСУ Дмитрий Стрекнев (фото 1) и Иван Лисица (фото 2) погибли «в бою с наёмниками РФ» в районе хутора Вольный 6 апреля.
В этот день позиции ВСУ якобы были обстреляны из 82-мм миномётов, автоматических станковых гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов.
Гранатометчик 54 ОМБр ВСУ солдат Стрекнев и военнослужащий из пулемётного расчета солдат Лисица «совместно с товарищами ответным огнём заставили врага прекратить обстрел, но сами получили тяжёлые ранения, которые были несовместимы с жизнью».
Командование «ООС» собирается посмертно наградить «всушников» за «мужество и героизм».
Украинские СМИ приводят штрихи из биографий погибших: 23-летний Лисица — уроженец посёлка Николаевка Широковского района Днепропетровской области. Стрекнев родом с Луганщины, окончил школу в Сватово.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ обстреляли пригород Горловки, ранена мирная жительница
Утром 8 апреля ВСУ открыли огонь из 82-мм и 120-мм миномётов по н.п. Зайцево в пригороде Горловки.
Как рассказал «Русской Весне» мэр Горловки Иван Приходько, обстрелом повреждён дом по адресу: ул Рыбалко, 180, а также стоявший у дома автомобиль.
Лёгкое ранение ног получила хозяйка дома Голоперова Е.А. 1982 года рождения.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 08 апреля 2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Контрольные занятия в подразделениях связи Народной милиции
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Житель ЛНР попал в лапы СБУ, но обманул врагов (ВИДЕО)
Житель Луганской Народной Республики Виктор Хомутских освобожден от уголовной ответственности за своевременное сообщение МГБ о факте его вербовки украинскими спецслужбами.
Подробности «Русской Весне» рассказали в Министерстве госбезопасности ЛНР.
Сотрудники СБУ захватили гражданина Республики на КПВВ «Станица Луганская» во время его поездки в оккупированный Северодонецк. Представителей иностранной спецслужбы интересовали сведения, составляющие государственную тайну, в частности, места дислокации подразделений Народной Милиции ЛНР. За передачу информации Хомутских предлагали денежное вознаграждение и свободное передвижение по территории, временно оккупированной ВСУ.
Опасаясь за свою жизнь и здоровье, житель Республики был вынужден подписать «договор о добровольном сотрудничестве» с украинской спецслужбой.
По прибытии в ЛНР Виктор Хомутских обратился в Министерство государственной безопасности.
Обращаем внимание граждан Республики, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству является основанием для освобождения от уголовной ответственности.
В случаях противоправных действий со стороны спецслужб Украины, Вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов или органов внутренних дел, сообщать об указанных фактах по телефону: +38 (0642) 34–51–64, +38 (099) 562–89–02, +38 (072) 100–36–57 либо на электронный почтовый адрес: [email protected]
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Бедный мужик. Ему уже все равно кому и что подписывать.