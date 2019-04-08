Сводки от ополчения Новороссии 08 апреля 2019

Пресс-центр «операции оккупационных сил» сообщил некоторые подробности (очевидно, приукрашенные) гибели на Донбассе двоих «всушников», о смерти которых ранее писала «Русская Весна».

По данным украинского командования, военнослужащие ВСУ Дмитрий Стрекнев (фото 1) и Иван Лисица (фото 2) погибли «в бою с наёмниками РФ» в районе хутора Вольный 6 апреля.

В этот день позиции ВСУ якобы были обстреляны из 82-мм миномётов, автоматических станковых гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов.

Гранатометчик 54 ОМБр ВСУ солдат Стрекнев и военнослужащий из пулемётного расчета солдат Лисица «совместно с товарищами ответным огнём заставили врага прекратить обстрел, но сами получили тяжёлые ранения, которые были несовместимы с жизнью».

Командование «ООС» собирается посмертно наградить «всушников» за «мужество и героизм».

Украинские СМИ приводят штрихи из биографий погибших: 23-летний Лисица — уроженец посёлка Николаевка Широковского района Днепропетровской области. Стрекнев родом с Луганщины, окончил школу в Сватово.

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