Стив Куэйл – “Терраформирование Нашей Планеты и уничтожение Человечества”

Интересный материал сегодня мелькал на инсайдерском сайте с плавающими новостями Above Top Secret:



“Легенда радио, режиссер и известный автор многих книг, Стив Куэйл (Steve Quayle) говорит, что то, что происходит в новостях, которые вы видите, просто является прикрытием ужасного и опасного мира, изобретенного для масс, глобальной элитой. Куэйл говорит: “новости, выходящие сейчас, я называю “отвлекающие внимание в цирке”. Я считаю, что мир сейчас как манеж, и выходящие новости предназначены, чтобы сосредоточить нас на малом, отводя при этом наши глаза от основных событий.”



Куэйл говорит:”У правительства есть отдел пропаганды “отвлекающий внимание в цирке”. Один из представителей DHS сказал, что если Вы не верите в то, что мы говорим, вы должно быть в шапочке из фольги, верящие в черные вертолеты. Ложь главенствует в их мире, и все, что касается истины, должно быть очернено и в конечном итоге уничтожено. Все это предназначено, чтобы отводить наши глаза от их главной цели. Это смерть и уничтожение всего человечества. . . Смысл в том, что мы сейчас находимся в том периоде времени, когда все происходит. . . . Когда мы уже все понимаем… что находится в вашей пище, в прививках…, все предназначено для того, чтобы сделать только одну вещь, чтобы тихо вас убить, а иногда и не очень тихо. Они хотят забрать вашу жизнь, но при этом еще и обвинить вас. Сейчас мы находимся в той точке, когда мы уже видим их планы.



Но одновременно с уничтожением человечества они занимаются еще одной страшной вещью. Недавно один мой инсайдер, из Национальной метеорологической службы, а это очень надежный инсайдер, показывал мне ксерокопию очень интересного секретного документа. Это доклад для Правительства подготовленный Национальным управлением океанских и атмосферных исследований. Я не буду раскрывать всех подробностей этого доклада, скажу лишь, что это шокирующая и страшная информация о том, что кто-то начал Терраформирование Нашей Планеты.



У меня этот документ не вызвал большого удивления. Я говорю об этом все последние годы. Любой, не слишком глупый человек, знает, что погодой и климатом, особенно это заметно в последние несколько лет, кто-то упорно управляет и направляет их в определенном направлении, чтобы достигнуть определенных результатов. Да не только этим, а и процессами в самой нашей планете.



Меня удивило, что в докладе не сделано никакого вывода. Ведь очень легко найти следы тех, кто начал “подпиливать дерево”. Инициаторы и исполнители, и не скрываются, нужно просто сложить два и два.



Но почему-то никто ни хочет этого сделать..Или делают, но сложив разрозненную информацию получают результат и боятся озвучить его. Или как Dave Hodges они о чем-то догадываются и даже приходят к тем же выводам, что и Национальное управление океанских и атмосферных исследований, но не идут дальше.



Для примера того, о чем я говорю, я просто немного продолжу нить с того места на чем остановился Dave Hodges. И приведу некоторую информацию, а вам останется только сложить ее и придти к определенным выводам. Это будет только небольшое продолжение распутывания одной нити.. из большого клубка.



Вот можно по разному относиться к неоднозначному ученому Michio KaKu, но многие его заявления имеют под собой основу. Недавно он сделал одно из таких заявлений: Фукусима – конец человечества.



Dave Hodges “начал плясать” именно от этого заявления. Он правильно сделал вывод, что последствия этой аварии по воздействию на Землю и человечество, похожи на определенный процесс. И он даже правильно назвал это процесс – Терраформирование.



Я даже больше скажу, он к месту вспомнил фильм Прибытие, 1997 года. Конечно притягивать этот фильм к нашей настоящей ситуации, это как на рогатке объяснять механизм работы баллистической ракеты. Но суть в том, что и рогатка, и ракета являются оружием.



Он шел в правильном направлении. Но.. Он не пошел дальше.



Он не начал распутывать хотя бы ЭТУ нить.



А если мы начнем ее распутывать, то мы обнаружим интересные вещи.



Как вы думаете, чем связаны Фукусима и Вулкан Килауэа на Гавайях? Трагедией, ужасной катастрофой, глобальными природными изменениями, Вы скажете. И это будет верно.



Но еще их связывает компания Ormat Technologies.



И там, и там, поблизости находились их геотермальные заводы. Я вам не буду объяснять, чем они занимаются, что это такое и какое воздействие они оказывают на те места где расположены. Каждый заинтересовавшийся может найти эту информацию. Но факт остается фактом.



Может быть это и совпадение. Но со временем эту версию можно проверить. Так как у них 80 таких заводов по всему миру.



Если скоро что-то произойдет там, где расположены их геотермальные заводы, то значит мы сорвали Джекпот. И наша нить распутывалась правильно. И тогда можно смотреть, чья эта компания, кому принадлежит, кто за ней стоит и какое отношение они имеют к глобальной элите.



А если вы начнете распутывать уже весь клубок, то копайте глубже, что бы понять, из кого состоит эта так называемая “глобальная элита” и зачем им нужно Терраформирование Нашей Планеты.



И не откидывайте в своем поиске самую “дикую”, шокирующую” и “нереальную” информацию. Обычно эта информация имеет много полезного и оказывается не так уж далека от истины.



Это же так просто. Все на поверхности. Нужно просто сложить 2 и 2.”

Источник: https://sofyapremudraya.livejournal.com/1281278.html