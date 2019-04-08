Сергей Черняховский: Кто лучше — Гитлер или Геббельс?

В 2014 году Москва уже совершила ошибку, признав легитимность правительства Украины, пришедшего к власти после вооруженного государственного переворота. Сегодня есть опасность повторить эту же ошибку, унизив при этом самих себя. Об этом заявил доктор политических наук, политолог, публицист Сергей Черняховский, комментируя для ИА «Новороссия» ситуацию вокруг выборов президента на Украине в разрезе позиции российского правительства.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров поставил под вопрос легитимность президентских выборов на Украине, однако не уточнил окончательной позиции по ним.

«Я не видел оснований для оптимизма, честно говоря, как и для пессимизма. Это процесс, который должен состояться, он уже начался, он будет завершен, не сомневаюсь в этом. То, что Запад признает выборы, у меня сомнений никаких.

Доклад пестрит констатацией грубейших нарушений — и коррупция, подкуп, давление на избирателей, и многое другое. Но это все сказано в таком нейтральном ключе. Я думаю, что если бы речь шла о нас, то все эти факты подавались бы с эмоциями, а там это приглушенно, сухая констатация», — сказал Лавров.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание или непризнание итогов выборов будет зависеть от того, как они пройдут.

На данный момент официальных заявлений правительства России о намерениях признать или нет голосование на Украине не озвучено.

По мнению Черняховского, украинское правительство незаконно по определению, а значит и выборы, проводимые в этой стране, незаконны.

«Когда есть сомнения, всегда надо действовать по закону и по совести. На большей части Украины (с центром управления в Киеве) действует режим, который незаконен по определению, а значит выборы, проводимые на его территории, незаконны по определению. Россия совершила очень большую глупость, признав выборы Порошенко в прошлый раз (В 2014 году. — прим.ред.), тем самым отчасти загнав себя в ловушку. К сожалению, это было сделано с позиции части российской элиты, для которой доброе отношение к себе Запада и отсутствие с ним конфликтов важнее национальных интересов страны. Сейчас есть все основания для того, чтобы итоги этих выборов не признавать. Назову несколько, даже не все: лишение права голоса тех, кто работает в России, лишение права голоса тех, кто живет на территории ДНР и ЛНР, непризнание итогов выборов одним из основных публичных украинских лидеров — Тимошенко. И это малая часть», — сказал собеседник агентства.

«Безусловно, дальше пойдет давление со стороны прозападной части российской элиты с точки зрения примерно такой позиции: «Да, мы имеем основания не признавать эти выборы, но нужно ли их не признавать?», а дальше начнутся различные мелочные счеты: «а вдруг Зеленский пойдет на сближение?», «а вдруг что-то изменится?». Для них важно, чтобы не было углубления конфликта с Западом и не было ущерба их бизнесу за пределами России, в частности на самой Украине и на Западе.

Не будем забывать, что ряд крупнейших российских компаний по существу игнорирует национальный суверенитет и границы России — многие из них не действуют в Крыму: ни один из крупнейших российских телефонных операторов не действует на полуострове, Сбербанка там нет и так далее. На самом деле всегда такие мелочные счеты ведут к катастрофе», — подчеркнул Черняховский.

Он напомнил, что вопрос признания или непризнания украинских выборов на сегодняшний день находится в сфере национальных интересов России.

«Выгоды от признания окончательных итогов выборов — гипотетические, проигрыши – очевидны. Самый большой минус, в случае признания итогов голосования – это легитимизация режима, причем, на том основании, что к власти пришел «другой человек, а не самый плохой». Это все равно, что в условиях, когда убили бы Гитлера, к власти пришел бы Геббельс (который, формально, в рамках нацистской партии, был более левым) и мы бы тут же начали с ним о чем-то договариваться. Просто безнравственная позиция.

Я считаю, что нынешний режим на Украине должен быть изменен либо самим украинским народом, либо демократизирован, денацифицирован, демилитаризирован и деолигархизирован извне.

Посудите сами, если украинское руководство заявляет, что Россия — это государство-агрессор, разве мы должны признавать законность этого режима? Зеленский поет разные вызывающие песенки о России, о правительстве России, поет про белый флаг над Красной площадью, про Путина в Гааге — себя не уважать, вести с ним какой-либо разговор, пока он не докажет что-либо обратное. Поэтому, признает Москва или нет – я не знаю, очевидно и понятно, что объявлять о решении надо по итогу выборов.

Я считаю, что если будет переизбран Порошенко, то, скорее всего, признания не будет, если будет Зеленский, то будут долгие и мучительные размышления на тему: «а вдруг он хороший?». Хотя, стоит понять, что даже, если Зеленский «действительно хороший», то ясно, что у него нет сил и возможностей, чтобы поменять систему.

Вспомните, ведь Порошенко тоже избирался с призывами к миру, и он не был представителем откровенно националистических кругов. Просто, чтобы жить и властвовать в этой системе, он должен был видоизменяться под эту систему. Тоже самое может произойти с любым другим претендентом на президентское кресло.

Кроме того, не будем забывать, что в свое время в легитимизации февральского переворота на Украине и наделении полномочиями Турчинова участвовали, в том числе, Симоненко и вся его продажная шайка, которая унизительно для комдвижения называет себя Коммунистической партией Украины. Система поглощает людей – надо менять систему. Когда появится лидер, который сможет показать, что он хочет и может менять систему – с ним о чем-то можно будет поговорить. Это моя точка зрения.

Резюмируя, подытожу мое видение ситуации – большая часть Украины оккупирована, существует марионеточный неонацистский режим и есть факт оккупации страны со стороны западной коалиции. Часть Украины остается свободной, освобожденной (там где не действует сегодняшняя киевская власть) – только она имеет право говорить от имени украинского государства и задача заключается не в том, чтобы вести переговоры с администрацией оккупированной территории, которая находится в Киеве, а первое – это признать, что все же это марионеточная администрация оккупированной территории, второе – сделать так, чтобы она разделила судьбу правительства Южного Вьетнама в 70-х годах», — подытожил эксперт.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102529