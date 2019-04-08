Почему важно постоянно нагружать мозг
19:45. 8 апреля 2019 Просмотров - 129 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Мозг — это загадочная система, все тайны которой мы не сумели разгадать до сих пор. Чтобы использовать его по максимуму, нужно понимать принципы его работы. Об этом в своих лекциях подробно рассказывает Татьяна Черниговская — заслуженный деятель науки, выдающийся ученый в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания.
Про работу мозга
О работе мозга существует слишком много мифов, которые мешают нам эффективно использовать весь его потенциал. А еще мешают советы разных гуру, которые утверждают, что мозгу нужно больше отдыхать. Татьяна Черниговская, например, с этим абсолютно не согласна. Давай разбираться, почему же она считает иначе.
Об иррациональном
Татьяна Черниговская не разделяет мнение, что нужно оставить мозг в покое. Многие пишут, что нужно дать ему свободу действий и не напирать, пусть он делает то, что считает нужным. Когда мы сталкиваемся с трудными задачами, нам рекомендуют отстраниться на время, отдохнуть и не насиловать мозг.
Грубо говоря, если дело не идет, то нужно бросить его, отвлечься на что-то другое и ждать, когда решение придет само. Вот только работает это не совсем так. Все великие люди, совершившие открытие, утверждают, что не помнят, как это произошло. То ли идея пришла им во сне, то ли на прогулке их внезапно осенило.
Черниговская говорит: «Всё это делается на почти бессознательном уровне. Другой вопрос, что таблица Менделеева снится именно Менделееву, а не его кухарке. Это огромная работа, мозговая деятельность, проделанная заранее». Потому нужно напрячь мозг, чтобы он выдал результат. Лишь отдыхая, не получишь отдачи.
Память мозга
Однако это не значит, что мозг нужно нагружать чем попало. Каждый из нас рождается с нейронной сетью и на протяжении всей своей жизни мы «записываем» в нее информацию. Мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошел, что понюхал, услышал или увидел. Всё это хранится там, даже если мы этого не помним.
Всё, что мы даем мозгу, остается там, нужно это понимать и не захламлять свое информационное поле. Черниговская говорит: «Я постоянно говорю: нельзя читать глупые книги, общаться с придурками, слушать плохую музыку, есть некачественную еду, смотреть бездарные фильмы. Если мы спятим и съедим на улице шаверму, из желудка ее можно будет изъять, а вот из головы — никогда, что упало, то пропало».
О чрезмерных нагрузках
Всем знакомо, что такое дедлайн и прокрастинация до последнего возможного момента. Когда мы пытаемся сделать работу, рассчитанную на пару дней, за несколько часов, мозг переключается совсем в другой режим. Когда остается мало времени, мы мобилизуем силы и делаем всё необходимое.
Черниговская рассказывает о том, что в рамках одного из проектов они следили за тем, что происходит в мозгу во время интенсивной работы. Она говорит, что мозг в это время переходит в страшное состояние, когда чем хуже, тем лучше. Ученая утверждает, что умеренные дозы стресса для мозга полезны. А есть люди, которые без этого стресса просто не могут осилить работу.
Кому-то комфортно, когда есть много времени, он делает всё не спеша. Но есть и те, кому для максимальной эффективности требуется, чтобы сроки поджимали как следует. Это для каждого индивидуально, потому так важно познакомиться с собой и узнать, на что ты способен.
О нагрузках для мозга
Мозгу, как и мышцам, нужны постоянные нагрузки, тренировки. Черниговская говорит: «Если мы ляжем на диван и будем лежать на нём полгода, то потом мы не сможем с него встать, потому что наши мышцы атрофируются. Абсолютно тоже самое происходит с мозгом. Он рожден для того, чтобы тяжело работать и перерабатывать информацию.
Чем труднее она, тем лучше для мозга в прямом смысле. Он улучшается физически, увеличивается качество нейронов, количество белого и серого вещества. Нельзя давать мозгу спуск».
Причем нагрузка должна быть разнообразной. Нужно переключать мозг на другие виды деятельности. Например, занятия музыкой благотворно влияют на работу мозга. И эти переключения играют огромную роль. Нагрузка и тяжелый умственный труд — лучшее лекарство для работы мозга.
Чтобы быть продуктивным и сохранить мозг в хорошей форме, нужно постоянно загружать его работой. Читай хорошие книги, которые будут сложными, смотри сложные фильмы, которые заставят тебя анализировать увиденное. Так ты получишь от мозга максимальную отдачу!
Екатерина Ходюк
Источник
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8627245.html
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Шо, опять?
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Тетя автор!
Мозг нужно не нагружать, а развивать. Это разные вещи.
Изучите Бехтереву. Изучите труды Академика Николая Левашова.
Не пишите чепухи.
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Вот еще прикол забавный:
Мозг — это загадочная система, все тайны которой мы не сумели разгадать до сих пор. Чтобы использовать его по максимуму, нужно понимать принципы его работы. Об этом в своих лекциях подробно рассказывает Татьяна Черниговская — заслуженный деятель науки, выдающийся ученый в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания.
Они “ученые”, ничего о мозге не “разгадали”!
Они, оказывается гадают и разгадывают, но нифига не получается, тогда, зачем фигню писать?
Где-то читала, что есть УЧЕНЫЕ-БОРМОТОЛОГИ!
Это они!