Почему важно постоянно нагружать мозг

Про работу мозга

Об иррациональном

Память мозга

О чрезмерных нагрузках

О нагрузках для мозга

О работе мозга существует слишком много мифов, которые мешают нам эффективно использовать весь его потенциал. А еще мешают советы разных гуру, которые утверждают, что мозгу нужно больше отдыхать. Татьяна Черниговская, например, с этим абсолютно не согласна. Давай разбираться, почему же она считает иначе.Татьяна Черниговская не разделяет мнение, что нужно оставить мозг в покое. Многие пишут, что нужно дать ему свободу действий и не напирать, пусть он делает то, что считает нужным. Когда мы сталкиваемся с трудными задачами, нам рекомендуют отстраниться на время, отдохнуть и не насиловать мозг.Грубо говоря, если дело не идет, то нужно бросить его, отвлечься на что-то другое и ждать, когда решение придет само. Вот только работает это не совсем так. Все великие люди, совершившие открытие, утверждают, что не помнят, как это произошло. То ли идея пришла им во сне, то ли на прогулке их внезапно осенило.Черниговская говорит:. Потому нужно напрячь мозг, чтобы он выдал результат. Лишь отдыхая, не получишь отдачи.Однако это не значит, что мозг нужно нагружать чем попало. Каждый из нас рождается с нейронной сетью и на протяжении всей своей жизни мы «записываем» в нее информацию. Мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошел, что понюхал, услышал или увидел. Всё это хранится там, даже если мы этого не помним.Всё, что мы даем мозгу, остается там, нужно это понимать и не захламлять свое информационное поле. Черниговская говорит:Всем знакомо, что такое дедлайн и прокрастинация до последнего возможного момента. Когда мы пытаемся сделать работу, рассчитанную на пару дней, за несколько часов, мозг переключается совсем в другой режим. Когда остается мало времени, мы мобилизуем силы и делаем всё необходимое.Черниговская рассказывает о том, что в рамках одного из проектов они следили за тем, что происходит в мозгу во время интенсивной работы. Она говорит, что мозг в это время переходит в страшное состояние, когда чем хуже, тем лучше. Ученая утверждает, что умеренные дозы стресса для мозга полезны. А есть люди, которые без этого стресса просто не могут осилить работу.Кому-то комфортно, когда есть много времени, он делает всё не спеша. Но есть и те, кому для максимальной эффективности требуется, чтобы сроки поджимали как следует. Это для каждого индивидуально, потому так важно познакомиться с собой и узнать, на что ты способен.Мозгу, как и мышцам, нужны постоянные нагрузки, тренировки. Черниговская говорит:Причем нагрузка должна быть разнообразной. Нужно переключать мозг на другие виды деятельности. Например, занятия музыкой благотворно влияют на работу мозга. И эти переключения играют огромную роль. Нагрузка и тяжелый умственный труд — лучшее лекарство для работы мозга.Чтобы быть продуктивным и сохранить мозг в хорошей форме, нужно постоянно загружать его работой. Читай хорошие книги, которые будут сложными, смотри сложные фильмы, которые заставят тебя анализировать увиденное. Так ты получишь от мозга максимальную отдачу!

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8627245.html