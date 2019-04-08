ПИСЬМА: Прости нас, Юра

Пишет Евгения из Оренбурга: «Я — модератор сайта и форума Оренбургского летного училища. В 30-х гг. там учился мой прадед, погиб на третий день после начала Великой Отечественной. Сейчас вместе с моей подругой занимаемся историей этого славного училища… У ОВВАКУЛ из всех летных школ и училищ СССР самое большое количество Героев Советского Союза — более 350, из них 10 дважды ГСС, и эта цифра продолжает пополняться, уточняются биографии, появляются новые факты. Но самым известным — причем известным во всем мире — выпускником летки был и остается Юрий Гагарин.»



Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/prosti-nas-yura.html



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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WrdnN6TmbaM