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Оборона и освобождение Крыма в документах

13:22. 8 апреля 2019 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:


Министерство обороны к грядущей 75-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя от нацистской оккупации, выложила порцию рассекреченных документов посвященных обороне и освобождению Крыма и Севастополя.
Ниже, наиболее интересные из опубликованных документов.

Приказ об организации обороны крымских городов.





* * *

О боях на подступах к Севастополю.















* * *

Оборона Севастополя. Середина декабря 1941 года



* * *

Об осмотре Аджимушкайских каменоломен.







* * *

Свидетельство о применении боевых отравляющих веществ против защитников Аджимушкая.



* * *

Ведомости о расходе воды в Аджимушкае.







* * *

Наградной лист командира "Л-4" Полякова.



* * *

Подвиги младшего сержанта Талаха при освобождении Северного Крыма.



* * *

Подвиг рядового Ершова.





* * *

Подвиг рядого Тимошенко.





* * *

Положение на линии фронта перед освобождением Севастополя.



* * *

План операции "Адлер".























* * *

Донесение маршалу Ворошилову об освобождении городов Крыма.





* * *

Истинный сын Великого Русского Народа капитан Торопкин.





* * *

Боевое донесение Толбухина об освобождении Севастополя.



* * *

Газета "Сын отечестве" вышедшая после освобождения Крыма.









Эти и другие документы можно посмотреть на специально созданном сайте – http://june-22.mil.ru/cremea44
В целом, очень годный проект.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4904760.html

Метки: 1941, 1942, 1944, великая отечественная война, вермахт, газеты, герои, документы, история, карты, красная армия, крым, оборона севастополя, севастополь, симферополь, ссср, толбухин

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