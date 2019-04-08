Оборона и освобождение Крыма в документах
13:22. 8 апреля 2019 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Министерство обороны к грядущей 75-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя от нацистской оккупации, выложила порцию рассекреченных документов посвященных обороне и освобождению Крыма и Севастополя.
Ниже, наиболее интересные из опубликованных документов.
Приказ об организации обороны крымских городов.
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О боях на подступах к Севастополю.
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Оборона Севастополя. Середина декабря 1941 года
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Об осмотре Аджимушкайских каменоломен.
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Свидетельство о применении боевых отравляющих веществ против защитников Аджимушкая.
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Ведомости о расходе воды в Аджимушкае.
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Наградной лист командира "Л-4" Полякова.
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Подвиги младшего сержанта Талаха при освобождении Северного Крыма.
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Подвиг рядового Ершова.
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Подвиг рядого Тимошенко.
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Положение на линии фронта перед освобождением Севастополя.
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План операции "Адлер".
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Донесение маршалу Ворошилову об освобождении городов Крыма.
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Истинный сын Великого Русского Народа капитан Торопкин.
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Боевое донесение Толбухина об освобождении Севастополя.
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Газета "Сын отечестве" вышедшая после освобождения Крыма.
Эти и другие документы можно посмотреть на специально созданном сайте – http://june-22.mil.ru/cremea44
В целом, очень годный проект.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4904760.html