Маугли из Подольска, которого воспитывала собака, оканчивает колледж

О детях-маугли снова заговорили в начале марта, когда в одном из московских домов нашли пятилетнюю девочку. Трехкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в свалку мусора и тюрьму превратила ее мама – 47-летняя Ирина Гаращенко. Сама она обосновалась у сожителя и лишь изредка навещала дочку, чтобы покормить. В итоге девочка одичала – перестала говорить, а из-за отсутствия гигиены в шею ребенка вросла резинка для волос. Из мусорных джунглей девочку все-таки спасли. По словам врачей, у нее есть все шансы на полное восстановление. Ребенком-маугли она осталась только в статьях журналистов. В выписке из больницы такой диагноз не значится.Чего не скажешь о Викторе Козловцеве, в медицинской карте которого четко прописано: «синдром маугли».Не мог смотреть в глазаВ 2005-м история этого шестилетнего мальчика из подмосковного Подольска потрясла всю страну. Родную маму ему заменила дворняжка. С рождения и до шести лет он жил взаперти с собакой в одной из комнат в квартире многоэтажного дома. И никому до ребенка не было дела.– Ну воет кто-то за стеной с утра до вечера. Думали, просто собаки, – оправдывались потом соседи.Обнаружила Витю педиатр детской поликлиники. До трех месяцев мальчик в поликлинике наблюдался, а потом исчез. В карточке Вити Козловцева за шесть лет не было ни одной записи. Это и увидела врач, проводившая ревизию документов детей, прикрепленных к ее участку. Почему не спохватились раньше, теперь уже не разобраться, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Доктор несколько дней пыталась навестить ребенка. Дверь никто не открывал, однако странные звуки, которые доносились из квартиры, насторожили врача. Женщина пошла в полицию. Дверь вскрыли и увидели дикую картину.– В одной из комнат были заперты ребенок и собака. Внутри не было мебели. На полу стояла миска, из которой ели собака и мальчик, – вспоминает сотрудник подмосковной полиции Валерий Шумилин. – Пацан был голым, он ползал на четвереньках и издавал звуки, напоминающие собачий лай. Он скалил зубы, выл по-собачьи. В копне волос мальчика роились вши, ногти ребенка на руках и ногах были длиной примерно пять сантиметров. Из интерьера в комнате был только коврик, на которым мальчик и собака спали и вообще проводили сутки напролет. Рядом они справляли нужду, причем ребенок делал это так же, как собака. Когда мы вошли, мальчик испугался и забился в угол. Он так одичал, что даже не мог смотреть людям в глаза.Ребенок в первые дни после освобождения из «плена». Врачи считали, что мальчик никогда не научится говорить.В таких условиях Витю держали родная мама и бабушка. Женщины жили в этой же квартире в другой комнате и лишь изредка кормили собаку и мальчика. Бабуля делала вид, что ничего не замечает, а мамаша потом уверяла следователей, что это лишь методы воспитания сына.Женщину, которая работала уборщицей на местном заводе, лишили родительских прав. Судебно-психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой. Дело о жестоком обращении с ребенком дошло до суда, но женщина получила лишь условное наказание. Она жива, здорова и по-прежнему моет полы на заводе. Все это время судьбой сына она не интересовалась.Врачи тогда уверяли, что Витя никогда не научится говорить, будет агрессивным зверьком, которому все человеческое чуждо.Так что же стало с мальчиком и где он сейчас?Выл на луну«Комсомолка» нашла Витю Козловцева, парню 24 апреля исполнится 20 лет. Мы побывали у него в гостях и пообщались с женщиной, которая 14 лет назад не побоялась стать мамой мальчика-маугли.В 2005 году от Вити отказались не только его родственники, но и специализированные детские дома. Мальчишке светила одиночная палата в детской психиатрической клинике. Но о нем узнала многодетная мама Лилит Горелова. Так он попал в семейный детский дом «Милосердие».– Помню, спросила в опеке, не кусается ли он. Но даже если бы мне сказали да, мы бы его взяли, – говорит Лилит. – Самым сложным оказался первый месяц. Витя боялся света, воды – весь дрожал, когда смотрел на кран, из которого она текла. Часами лежал не двигаясь, ночью плохо спал, прислушивался ко всему, иногда просто выл на луну. На кровать укладывался по-собачьи, свернувшись на самом ее краешке колечком. Долго не мог понять, зачем нужно ходить в туалет. Пришлось пользоваться памперсами – от них смогли отказаться, только когда мальчику исполнилось восемь лет. Ходить он не умел и передвигался на четвереньках, от этого на пальцах рук были мозоли. Ел Витюша тоже как собака – жадно хватал зубами куски пищи и мгновенно их заглатывал, суп лакал языком, пригнувшись к тарелке.Парень любит порядок. Закончив ужин, он тут же отправляется мыть за собой тарелку.Первые слова – из рекламыГоворить Витю учили братья и сестры. Выглядело это примерно так. «Витя, скажи: «ма-ма», а он в ответ: «гав-гав». Но большая семья не отчаивалась. Занимались с ним сутки напролет. Даже график составили: с 10 до 11 – Маша, с 11 до 12 – Дима… С непривычки к такому вниманию дикий мальчишка поначалу прятался под кровать, но уже через месяц все изменилось. Он начал внимательно слушать, а потом и говорить. Вот только первым словом Вити, которое он сказал через два месяца после переезда, стало вовсе не «мама».– Мы долго не могли понять, что же это за слово. Оказалось, почти как в «Собачьем сердце» – «бондюэль», – продолжает Лилит. – Это уже потом мы догадались, что он слышал его в рекламных роликах по телевизору. Биологическая мама часто включала телевизор в своей комнате, а мальчишка прислушивался и запоминал. Он потом нам целые слоганы выдавал: «Сделай паузу, скушай «Твикс», «Россия – щедрая душа», «Имидж – ничто, жажда – все». Это, конечно всех забавляло, но были и грустные слова. Одни из первых – «алкоголь» и «истеричка». Видимо, именно их Витя чаще всего слышал в разговорах мамы и бабушки.Отдельные фразы Витя говорил невпопад. «Витя, как дела?» – спрашивала мама. «Диван красивый», – выдавал он в ответ.– Мы старались не замечать этих странностей. Врачи ставили диагноз – псевдоаутизм. Но, к счастью, постепенно это прошло. Уже через год он стал нормально общаться. До сих пор помню, кто-то из ребят получил плохую оценку, и тут Витя выдает: «Надо хорошо учиться и слушаться маму», – улыбается Лилит.Витины первые самостоятельные шаги семья тоже хорошо помнит. Это случилось примерно через три месяца.– Тут без помощи медиков не обошлось: массаж, гимнастика, физиопроцедуры. Из-за того что до шести лет он передвигался по-собачьи, на четвереньках, серьезно деформировался позвоночник. Первые шаги Вите давались через боль. Он потом еще долго возвращался к привычке ползать. Делал это, когда волновался…Трудно было мальчику и в воскресной школе. Витя никак не мог привыкнуть к незнакомым людям.– Поначалу он просто сидел под столом и лишь изредка выглядывал, чтобы посмотреть на учителя и других ребят. Но нам очень повезло с наставниками. Они были терпеливыми, и уже через год Витя стал образцом дисциплины, – радуется мама.В кино на свиданиеСейчас Витя с мамой, папой и 15 братьями и сестрами живет в пятикомнатной квартире у станции метро «Тимирязевская».– Это моя комната. Мы тут с братьями живем, проходите, – встретил меня кудрявый улыбчивый парень.На вид он абсолютно здоров, но движения и жесты выдают неуверенность и какое-то наивное детское смущение. Он все еще не может подолгу смотреть в глаза собеседнику, а на вопросы отвечает очень коротко.Короткими предложениями юноша описал свой нехитрый быт: «Это моя кровать», «Тут спортивные тренажеры, на которых я занимаюсь», «Это компьютер, но я в него не играю».Сейчас Витя учится в специализированном колледже сферы услуг № 1 – на портного. Каждое утро собирает рюкзак и отправляется на занятия на метро. А еще парень – волонтер, вместе с родителями, братьями и сестрами помогает бездомным. Пять раз в неделю большая семья Гореловых кормит тех, кто в этом нуждается.– Мы для них сейчас спектакль готовим пасхальный. Я буду роль нищего исполнять, – говорит Витя и тут же, смущенно улыбаясь, отворачивается.Все свободное время юноша проводит дома. В этой большой семье он чуть ли не главный любитель чистоты. Сама наблюдала, как, закончив ужин, Витя тут же отправился мыть за собой тарелку…– В колледже мне нравится Алина, она со мной дружит и очень хорошая, – признался мне Витя.– Так, может, пригласить ее в кино? – с ходу вживаюсь я в роль сводницы. Очень уж хочется, чтобы у парня все было хорошо.Вите идея понравилась…«Бесхитростный и добрый»Но даже если это первое свидание состоится, для приемной мамы Лилит Гореловой (женщина воспитала пятерых своих и 26 приемных детей) он навсегда останется ребенком. Уже в этом году парень окончит колледж. Тогда по закону он должен покинуть приемную семью и начать жить самостоятельно.Но приемная мама решила, что с Витей они расставаться не будут.– Мы с мужем понимаем, что он просто не сможет жить один. Поэтому оформили над ним пожизненную опеку. Он совершенно бесхитростный, добрый и честный парень. Успехи, которых он достиг в своем развитии, когда-то казались фантастикой. Но сложное детство оставило свой отпечаток. Думаю, сегодня его уровень развития можно сравнить с 10-летним ребенком, – рассказала «КП» Лилит. – И знаете, мне кажется, эта собачка, которая для Вити была мамой, она была очень доброй. Мы с ней воспитали мальчика, который совершенно не склонен к агрессии. Не было случая, чтобы Витя повысил голос. У него очень доброе сердце.Но, несмотря на доброту своей «четвероногой мамы», Витя до сих пор боится собак. Это, пожалуй, единственная фобия, которая сохранилась с детства.– Собак он обходит стороной. Думаю, не хочет вспоминать те времена. И где-то очень глубоко в душе до сих пор боится вернуться в ту жуткую комнату…

Источник: http://nashaplaneta.su/news/maugli_iz_podolska_kotorogo_vospityvala_sobaka_okanchivaet_kolledzh/2019-04-08-66391