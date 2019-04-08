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Коломойский: на Донбассе мы воюем сами с собой, причем тут Путин.

11:11. 8 апреля 2019 Просмотров - 414 9 коммент. Опубликовал:

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Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский опроверг распространенное на Украине мнение о том, что прекращение войны на Донбассе зависит от Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью украинской журналистки Сони Кошкиной.

«Причём тут Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой, — ответил Коломойский на вопрос журналистки.

 — Я знаю ситуацию изнутри, это никакой не Путин».

Коломойский также заявил, что для восстановления мира, нужно пойти на переговоры с властями неподконтрольных Украине регионов Донбасса.

«Как вернуть Донбасс? Нужно с ними о чем-то договориться. С теми, кто там есть», — подчеркнул он.

https://pik-news.com/157333-ko...

Источник: https://pik-news.com/157333-kolomoiskii-na-donbasse-my-voyuem-sami-s-soboi-prichem-tut-putin-full.html

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9 коммент.»

  • 283 207
    чужой 8 апреля 2019 в 12:14 Ссылка
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    Я знаю как прекратить войну на Донбассе.
    Нужно разрешить разговаривать на русском языке, на котором говорит большинство на Украине.
    Украина уже ограблена полностью, и чтобы работали награбленные активы, нужно ехать в Москву.
    И еще одна мелочь, если не отдавать приказы воевать с мирным (не нападающим) Донбассом,
    то война прекратится сама.
    Только мне кажется, что сейчас со стороны народа возможна обратная реакция на то что их не отвели в Европу.
    Все только начинается. И вы господин каломойский это понимаете.

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  • 93 29
    Онуфрий 8 апреля 2019 в 12:21 Ссылка
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    Сепараты потеряли идею?

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  • 141 137
    Сергей 8 апреля 2019 в 12:23 Ссылка
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    За спиной Зеленского, Коломойский, который говорит про переговоры. Волкер призывает поддержать Порошенко. Порошенко нужен для того, чтобы продолжалась война на Донбассе.

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    • 1556 1364
      mary Сергей 8 апреля 2019 в 12:36 Ссылка
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      Все так ,но именно Коломойский удержал силой и деньгами Днепро и именно он сжег Одессу и перекупил Гепу ,именно он развешивал билборды с ценой сепара и русского и именно он лично оскорбил Путина.А теперь изгнанный в Израиль он поет другие песни и идет против Пороха. Путин что должен поверить(смешно )т.е. сыграть с жидом ,который возглавяет Европейский иудейский парламент,он нечисть .Кстати и Зеленского он не проплачивал,а предоставил канал,потому как не умеет расставаться с деньгами,и у Зеленского даже штабов не было ,он фейк Голобородько и отсуствие ума-разума у толпы.Они подешевке всех обыграли ,теперь торгуются,кто будет на вентиле.Т ,Е.торгуются не олигархи ,а торгуются Россия с США и поэтому мечется Нетаньяху,т.к. государств уже нет ,есть иудейские кагалы с коллективным разумом.И вопрос от России кто?-кагал или ….

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      • 287 211
        чужой mary 8 апреля 2019 в 13:52 Ссылка
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        Если вы так красиво всех построили, так скажите нам, от России кто ? и что ?

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  • 283 207
    чужой 8 апреля 2019 в 12:36 Ссылка
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    Сейчас Украина начнет присоединяться к Донбассу.
    Донбасс не нападает. И прекратить войну очень просто. Ее нужно просто прекратить пока не поздно.
    Меня всегда удивляли эти спасители мира. Сами насерут, и подозревают всех, что сейчас начнет вонять

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  • 6695 2004
    nikolay 8 апреля 2019 в 13:40 Ссылка
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    Убиенный жидами комбриг Мозговой говорил: “Мы воюем против Нового Израиля”. РФ управляет некий еврей Иванов, а не Путин – это современный аналог Лжедмитрия. Донбасс давно покорён, так как кремлёвские заставили его перейти к обороне. На военном языке, оборона всегда означает поражение. А продукция мариупольского меткомбината делится между россиянской олигархией и украинской. Поэтому Кремль и поддерживает Вальцмана (Порошенко) на выборах.

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