Коломойский: на Донбассе мы воюем сами с собой, причем тут Путин.

Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский опроверг распространенное на Украине мнение о том, что прекращение войны на Донбассе зависит от Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью украинской журналистки Сони Кошкиной.

«Причём тут Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой, — ответил Коломойский на вопрос журналистки.

— Я знаю ситуацию изнутри, это никакой не Путин».

Коломойский также заявил, что для восстановления мира, нужно пойти на переговоры с властями неподконтрольных Украине регионов Донбасса.

«Как вернуть Донбасс? Нужно с ними о чем-то договориться. С теми, кто там есть», — подчеркнул он.

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Источник: https://pik-news.com/157333-kolomoiskii-na-donbasse-my-voyuem-sami-s-soboi-prichem-tut-putin-full.html