Коломойский: на Донбассе мы воюем сами с собой, причем тут Путин.
Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский опроверг распространенное на Украине мнение о том, что прекращение войны на Донбассе зависит от Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью украинской журналистки Сони Кошкиной.
«Причём тут Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой, — ответил Коломойский на вопрос журналистки.
— Я знаю ситуацию изнутри, это никакой не Путин».
Коломойский также заявил, что для восстановления мира, нужно пойти на переговоры с властями неподконтрольных Украине регионов Донбасса.
«Как вернуть Донбасс? Нужно с ними о чем-то договориться. С теми, кто там есть», — подчеркнул он.
https://pik-news.com/157333-ko...
Источник: https://pik-news.com/157333-kolomoiskii-na-donbasse-my-voyuem-sami-s-soboi-prichem-tut-putin-full.html
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Я знаю как прекратить войну на Донбассе.
Нужно разрешить разговаривать на русском языке, на котором говорит большинство на Украине.
Украина уже ограблена полностью, и чтобы работали награбленные активы, нужно ехать в Москву.
И еще одна мелочь, если не отдавать приказы воевать с мирным (не нападающим) Донбассом,
то война прекратится сама.
Только мне кажется, что сейчас со стороны народа возможна обратная реакция на то что их не отвели в Европу.
Все только начинается. И вы господин каломойский это понимаете.
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Сепараты потеряли идею?
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За спиной Зеленского, Коломойский, который говорит про переговоры. Волкер призывает поддержать Порошенко. Порошенко нужен для того, чтобы продолжалась война на Донбассе.
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Все так ,но именно Коломойский удержал силой и деньгами Днепро и именно он сжег Одессу и перекупил Гепу ,именно он развешивал билборды с ценой сепара и русского и именно он лично оскорбил Путина.А теперь изгнанный в Израиль он поет другие песни и идет против Пороха. Путин что должен поверить(смешно )т.е. сыграть с жидом ,который возглавяет Европейский иудейский парламент,он нечисть .Кстати и Зеленского он не проплачивал,а предоставил канал,потому как не умеет расставаться с деньгами,и у Зеленского даже штабов не было ,он фейк Голобородько и отсуствие ума-разума у толпы.Они подешевке всех обыграли ,теперь торгуются,кто будет на вентиле.Т ,Е.торгуются не олигархи ,а торгуются Россия с США и поэтому мечется Нетаньяху,т.к. государств уже нет ,есть иудейские кагалы с коллективным разумом.И вопрос от России кто?-кагал или ….
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Если вы так красиво всех построили, так скажите нам, от России кто ? и что ?
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Сейчас Украина начнет присоединяться к Донбассу.
Донбасс не нападает. И прекратить войну очень просто. Ее нужно просто прекратить пока не поздно.
Меня всегда удивляли эти спасители мира. Сами насерут, и подозревают всех, что сейчас начнет вонять
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Убиенный жидами комбриг Мозговой говорил: “Мы воюем против Нового Израиля”. РФ управляет некий еврей Иванов, а не Путин – это современный аналог Лжедмитрия. Донбасс давно покорён, так как кремлёвские заставили его перейти к обороне. На военном языке, оборона всегда означает поражение. А продукция мариупольского меткомбината делится между россиянской олигархией и украинской. Поэтому Кремль и поддерживает Вальцмана (Порошенко) на выборах.
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И Занзибара (Зеленского) поддержут. Им в Кремле без разницы кого поддерживать, хоть Мадуру, плати бабки только.
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Это все говорил Мозговой ?