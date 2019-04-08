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“Дикие” индейцы? А может, это была наша земля?

05:28. 8 апреля 2019 Просмотров - 348 4 коммент. Опубликовал:

Оригинал взят у elen_skaya в ДИКИЕ индейцы Америки ???

Как-то получилось, что несколько раз в разговорах заходила речь об американских индейцах. А поскольку у людей и сейчас представления о них, по большей части, такие же, как и у меня были многие годы, то не могу не делиться тем, что не так давно открыла для себя. И дабы каждый раз не повторяться, решила свести то, что узнала, в единый пост.

А какие были представления о них у меня? Как лучший вариант -невинные дети природы, в наивности своей не распознавшие алчности колонизаторов и поплатившиеся за то землями и жизнью. Как худший вариант -жестокие дикие «каманчи» с размалеванными лицами и притороченными к седлам и поясам скальпами врагов. И оба варианта на фоне вигвамов и костров.

И вот однажды встречаю такую картинку

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Как так? Какие серебряные ложки у костров и вигвамов? Да еще, простите, такой красоты.. Мы-то себя цивилизованными считаем, но у меня дома всю жизнь какие-то железяки в ходу, в лучшем случае, с легким узорчиком на ручке.



В общем, нестыковка с картинками была значительной, и я пошла поинтересоваться бытом индейцев. Благо, возможности интернета позволяют многое. Кое-чем теперь хочу поделиться с другими.

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Ничего так? Скрипочка?

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Сочувствую, конечно, ученым. Долго ж они будут думать (или прикидываться, что думают), откуда сие сходство взялось. А если еще пряжечку повернуть и французскую королевскую лилию рядом поставить?



Совсем получится головоломка..)))
А вот если представить, что государство на Планете было одно-Единое, то и все «необъяснимые» вопросы исчезнут сами собой… Но это я отвлеклась. Смотрим «типичное» жилье северо-американских индейцев

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Прожив полжизни в доме, где вместо стен фанерные перегородки, я как-то очень отчетливо понимаю, что мое представление о вигваме не только сильно отличалось от этих фото, но и жить в таком вигваме было бы «за счастье», и немалое.. К слову, уж не это ли мы сейчас зовем «эко-стиль» и относим к разряду очень недешевых?

Не знаю, как это все для вас, но я была в хорошем шоке. Если вот это «типичное» жилище индейцев, то каким тогда было жилье побогаче? И откуда вообще взяли этот бред про «фигвамы»? (А Шарик, как ни крути, называл их правильнее).
А ответ тоже не заставил себя долго искать. Нашлись и «Фигвамы»..

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И не будем, дорогие сограждане, утешать себя словом «резервация». Резервация есть не что иное, как концлагерь.

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Да и жилищем эти халупы не назовешь. Это то, что способны сделать люди «с руками» из ничего, чтоб не позволить погибнуть своим близким. Да еще с учетом того, что лучшее им сделать просто не позволят. «Сидите на земле и благодарите, что живы. Пока.»

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Обратите внимание на женские платья, особенно у девочки. Это КАК понимать? Покахонтас из Лондона привезла? А где звериные шкурки, перья, размалеванные лица?

Нас всю жизнь дурили! Во всем и с большим размахом! Ну или невероятной наглостью. А чтобы так лгать, причины должны были быть весомыми. И они были! Когда нам впаривали всякую ерунду про Колумба с его завоевателями и диких индейцах, увешанных скальпами, наше внимание просто отводили от своих преступлений. А они были жуткими по своей бесчеловечности и творились, опять же, во второй половине 19-го века.

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Уж не красноармейца ли со звездою во лбу занесло на расстрел индейцев?

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… и кто-то честно назвал убийц убийцами. Потому что по-другому это назвать никак не получится.
Мне не хочется пугать людей жуткими фото тех времен. Но тут я не виновата. Потому что на любой запрос о второй половине 19-го на глаза обязательно посыпятся трупы. Попробуйте поискать что-то сами. И еще есть момент, который меня лично беспокоит. Если вы где-то наткнетесь на картины, гравюры ужасов инквизиции, крестовых походов, колумбовских завоевателей и прочих средневековых страшилок, не спешите отмахнуться. Посмотрите, представьте, что никакого средневековья не было. Что все эти «ужасы» рисовались в веке 20-м. И рисовались теми, кто знал, о чем «говорил». Это как с гоголевским «Тарасом Бульбой». Не описал бы он зверства казаков, если б сам не был их свидетелем. Но о своих преступлениях никто говорить не хочет, а вот списать их на страшное средневековье -пожалуйста! Бумага стерпит любую ложь. Только вот фотографии да память людская «отмыться» так и не позволили.

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Дата здесь стояла «правильная» — I 553 — это, приблизительно 1906 год в привычной нам хронологии. Обратите внимание, что ВПЕРВЫЕ кто-то решил описать этносы Америки. Зачем? Да потому что за 50 лет массовых убийств от многих этносов не осталось никого. Чья-то совесть и боль пыталась оставить нам хотя бы воспоминание о них.
Каких же людей так нещадно уничтожали? Кто эти «краснокожие», которых нам предлагалось и за людей-то не считать? Смотрим.

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Чероки

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От кого-то осталось лишь печальное упоминание

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А от кого-то и вовсе лишь дымка над водой..

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P.S. Фото для размышления








Марина Цветаева

Источник: http://elen-skaya.livejournal.com/11123.html

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4 коммент.»

  • 99 91
    Sergey64 8 апреля 2019 в 10:23 Ссылка
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    Статья в тренде “Разоблачим Всё”. Стиль “Как много от нас скрывали долгое время, а правда-она другая!” Слишком все примитивно и слишком притянуто за уши. Только не надо “А ты докажи, что это не так”.

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  • 968 912
    Хан_Уман 8 апреля 2019 в 10:34 Ссылка
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    Странные какие-то индейцы.
    И ложки странные.

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  • 93 29
    Онуфрий 8 апреля 2019 в 11:48 Ссылка
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    А в натуре! Отдавай-ка Америку взад!

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  • 284 216
    Женечка 8 апреля 2019 в 11:59 Ссылка
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    Заинтересованных, можно отправить изучить архив Эдварда Шеррифа Кертиса, который с 1906 по 1924 год сделал более 40000 фото в 80 племенах североамериканских индейцев. К сожалению, не могу найти, ссылку на всю коллекцию содержащую 20 томов, объемом больше 4 Гб (конечно, если заморочиться, можно выложить и лично свою… только кому это нужно?), но и по представленным в нете фото, каждый может попробовать найти, что то общее с нашей культурой: предметы быта, повседневная и ритуальная одежда и т.д. У меня не получилось…

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