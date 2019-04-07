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Загадки человеческой психики: Потерпевшие кораблекрушение

13:26. 7 апреля 2019 Просмотров - 181 6 коммент. Опубликовал:

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В мае 1885 года яхта «Мипонетт», следовавшая из Саутгемптона в Сидней, попала в жесточайший шторм. Спасти ее не удалось, и экипаж в составе капитана Томаса Дудлея, его помощника Эдвина Стивенса, матроса Эдмунда Брукса и юнги Ричарда Паркера перебрался в 5-метровый ялик. На нем не было ни мачт, ни парусов. Отсутствовали вода и продовольствие, если не считать двух пакетов с репой.

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На восемнадцатый день стало ясно, что все погибнут, если вскоре не подоспеет помощь. Бросили жребий: проигравший должен был отдать себя на съедение. Но дело приняло другой оборот. Капитан и его помощник решили, что первой жертвой станет полуживой от истощения юнга. Дудлей подошел к юнге с ножом и перерезал ему горло. Оставшиеся в живых первым делом съели печень и вынули сердце...

Спустя пять дней после этого к борту лодки подошел немецкий барк «Монтесума». Экипаж корабля в ужасе оцепенел, глядя на окровавленный ялик с тремя потерпевшими и разрубленным трупом человека.В 1956 году парусное учебное судно «Памир», принадлежащее ФРГ, было опрокинуто во время шторма в Атлантическом океане. Команда успела высадиться в шлюпки, но из-за отсутствия дисциплины поднялась паника. Шлюпки разбросало и залило водой. Погибли 80 человек, и лишь пятерых удалось спасти, хотя помощь пришла на второй день!

В конце 1959 года во время шторма в Индийском океане затонуло английское судно «Разбум». Пассажиры и экипаж — всего 30 человек — успели сесть в шлюпки, в которых были запасы воды и провианта. Однако спустя 26 суток, когда плавсредства подошли к берегу острова Суматра, в живых осталось лишь шестеро. Остальные были убиты своими товарищами по несчастью или сошли с ума от пережитого.

Интеллект в океане

Что происходит с людьми, оказавшимися в шлюпке или на плоту среди бушующего океана? Почему одни погибают на вторые или третьи сутки, имея воду и продукты, а другие остаются живы спустя полтора и более месяцев практически без всего? Какова действительная причина смерти потерпевшего кораблекрушение? С какими опасностями он может столкнуться в открытом море?

Чтобы исследовать условия, с которым сталкивается человек, оказавшийся в результате кораблекрушения на спасательных средствах, французский врач Ален Бомбар в сентябре 1952 года предпринял немыслимый эксперимент. Без воды и пищи он отправился из Лас-Пальмаса (Канарские острова) в одиночное плавание через Атлантику на маленькой надувной лодке «Еретик». Исследователь завершил плавание через 65 дней на острове Барбадос.

Все это время он питался только рыбой. Жажду утолял соком, выжатым из рыб, или морской водой. Путешественник похудел на 25 кг, перенес ряд тяжелейших заболеваний, к концу плавания количество гемоглобина в его крови граничило со смертельными величинами, ногти на пальцах ног выпали.

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Главный вывод, который сделал А. Бомбар, — для выживания потерпевших кораблекрушения важны не столько пища и вода, сколько психологический фактор. Людей убивает страх! Поэтому лозунг «Не сдаваться!» должен быть моральным спасательным жилетом каждого терпящего бедствие на море (и не только на море). Выживает тот, кто очень хочет жить.

Желая продолжать работы, начатые А. Бомбаром по решению проблем, связанных с кораблекрушением, либерийский врач Ханнес Линдеманн 26 октября 1955 года вышел в свой первый одиночный трансатлантический рейс, Плавание он совершил на западноафриканской лодке-пироге длиной 7 м 80 см и шириной 76 см, выдолбленной из одного древесного ствола. На этом утлом суденышке, названном «Либерия-П», он прошел под парусом от западного побережья Африки до о. Гаити за 119 дней.Во время своей экспедиции Линдеманн собрал обширный материал, который намеревался использовать для задуманного им главного путешествия. Вот что он писал о своем первом опыте: «Подводя итоги первого путешествия, я остался неудовлетворенным. Мне не удалось решить проблему, связанную с моральным состоянием потерпевшего кораблекрушение. Во время плавания я неоднократно оказывался на грани отчаяния...»

Второе плавание Линдеманн осуществил на небольшой складной лодке «Либерия III». Длина ее составляла 5 м 20 см. Местом отплытия либериец избрал Лас-Пальмос на Канарских островах. Таким образом он бросил перчатку соперничества А. Бомбару. Следует заметить, что отплыл Линдеманн из Лас-Пальмоса примерно по маршруту французского врача 20 октября 1956 года.

На этот раз на долю либерийца выпали тяжелейшие испытания. В один из декабрьских дней шквал опрокинул маленькую «Либерию», и лишь к утру следующего дня ценой нечеловеческих усилий, теряя сознание, врач смог перевернуть суденышко. Крайне истощенный и измученный он через 72 дня высадился на о. Сен-Мартен, в группе Малых Антильских островов. Это случилось 30 декабря 1956 года.

Эксперимент был благополучно завершен. Условия плавания Линдеманна были весьма близки к тем, с которыми может столкнуться потерпевший кораблекрушение. Неоднократно у мореплавателя-одиночки возникали ситуации, дававшие поводы для отчаяния, но он всегда находил силы, чтобы вырваться из объятий смерти.

Если человек не поддался панике — он предупредил трагедию. Таков вывод либерийца.

Имена отважных медиков А. Бомбара и X. Линдеманна навсегда вошли в летопись одиночных плаваний. Но главное — в другом: результаты их экспериментов, проведенных на себе, послужили толчком для широкомасштабных научных исследований во многих «морских странах», с привлечением крупных ученых и институтов, занимающихся вопросами спасения человеческой жизни на море.

Необходимо также отметить, что ареной странствий французского и либерийского врачей служил Атлантический океан, где, согласно официальной статистике, происходит наибольшее количество катастроф.

Хосе Сальвадор Альваренго, найденный в январе 2014 года у Маршалловых островов (Тихий океан) на протяжении 16 месяцев выживал в открытом океане, питаясь рыбой и кровью черепах. Он утверждает, что его спутник отказывался питаться такой едой. Иезекииль умер спустя 4 месяца от истощения и обезвоживания. Альваренга тогда хотел покончить с собой, но не смог.

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Потерпевшим кораблекрушение

Рекомендации терпящим бедствие, сформулированные специалистами Всемирной организации здравоохранения, звучат следующим образом.

Если вы сами не являетесь руководителем какой-либо группы, точно следуйте указаниям других. Старайтесь держаться бодро и уверенно. Дисциплина и присутствие духа очень важны в подобных ситуациях.

Если у вас есть лекарство от морской болезни, примите его.

Самый опасный ваш враг — холод. Наденьте как можно больше шерстяных вещей, они сохранят вам тепло, пока вы находитесь в воде или на плоту.

Если авария произошла в южных морях, берегитесь солнечного удара, старайтесь укрыться в тени и смачивайте одежду, чтобы снизить потоотделение и сохранить в организме воду.

В течение первых суток после кораблекрушения не пейте воды совсем, затем потребляйте не более 500 мл пресной воды в день. Если запасы воды подходят к концу, снизьте ежедневную норму до 100 мл.

Никогда не пейте морскую воду. Даже если пресной воды немного, не смешивайте ее с морской. Морской водой иногда смачивают рот, но всегда испытывают соблазн проглотить ее. Вот почему к этому способу следует прибегать только людям с сильной волей.

Источник:
http://paranormal-news.ru

 

Источник: https://salik.biz/articles/8060-zagadki-chelovecheskoi-psihiki-poterpevshie-korablekrushenie.html

Метки: человек

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6 коммент.»

  • 67 27
    Онуфрий 7 апреля 2019 в 13:32 Ссылка
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    Рассмешили, кинули жребий. Да было ясно, что юнгу первым съедят, как самого слабого и молодого.

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    • 8297 6045
      Sergeev Онуфрий 7 апреля 2019 в 14:03 Ссылка
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      Да нет, не в молодости дело. Съели того кто сам сдался, он бы все равно умер. Элементарная целесообразность, потому как те трое были еще готовы бороться за жизнь.

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  • 2769 1829
    Сергей 7 апреля 2019 в 14:10 Ссылка
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    Но рекомендации ВОЗ просто потрясают! Какие они там умные! И главное инструкцию дали полностью исчерпывающую, типа вы там держитесь…

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  • 67 27
    Онуфрий 7 апреля 2019 в 14:14 Ссылка
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    Два мешка репы. Да это ценнейший продукт. Вон какие у нас были Три богатыря, а они ели репу, а не картошку.

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  • 67 27
    Онуфрий 7 апреля 2019 в 14:15 Ссылка
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    Там явно была бутылка Рома, после которого и съели юнгу.

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