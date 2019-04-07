В интернете сегодня существует множество сайтов, позволяющих оценивать фильмы. Самые известные из них в российском сегменте – это КиноПоиск, Film.Ru, Кино-Театр.Ру, ФильмПро и другие. Все они предоставляют примерно аналогичный функционал, позволяющий пользователю получить общую информацию о фильме, а также оценить его с позиции «нравится/не нравится» (поставить от 1 до 10 звёздочек) и написать рецензию.

Возникает закономерный вопрос – зачем в этой ситуации создавать ещё один подобный ресурс? Зачем нужен КиноЦензор, и чем он отличается от других сайтов?

Главное отличие КиноЦензора от имеющихся аналогов заключается в его системе оценки и рейтинга фильмов. Она состоит из 7 простых шагов направленных на то, чтобы пользователь оценил фильм не с позиции «Нравится/Не нравится», а с позиции «Каким образом фильм влияет на зрителя/общество?».

Увидеть её наглядно можно на сайте: https://kinocensor.ru

Классическая система оценки, ориентированная на массовую аудиторию и применяемая сегодня на всех ресурсах, посвящённых кинематографу, представляет собой простой алгоритм, позволяющий пользователю оценить фильм, поставив ему от 1 до 10 звёздочек.

На первый взгляд, всё логично. Человек посмотрел кино, поставил ему оценку по 10-бальной шкале, и на этом дело сделано. Но как показывает практика, при такой системе часто абсолютно деструктивные и вредные для общества фильмы (которые несут разрушительную идеологию) при условии, что они хорошо сняты, – получают высокую оценку и рейтинг. Либо наоборот – светлые и созидательные картины оказываются недооценёнными. Почему так происходит?

Ответ заключается в том, что массовый зритель сегодня привык воспринимать кино в сугубо развлекательном формате, т.е. он оценивает фильм не с позиции того, что картина несёт зрителю и обществу (чему учит – хорошему или плохому), а с позиции – «как она меня развлекает». Если развлекает хорошо, то массовый зритель ставит более высокую оценку, даже если в красивую обёртку завёрнута ядовитая начинка. Если развлекает плохо – то и оценка будет низкая, какие бы важные темы не раскрывались в произведении.

На поддержание этой системы работает и практически вся система официальной кинокритики, которая погружает читателей в обсуждение второстепенных вопросов – игры актёров, качества спецэффектов, стоимости декораций и т.д., но практически никогда не затрагивает смысловую составляющую произведений, либо подаёт её в извращённом виде.

В результате, среднестатистический зритель, привыкший воспринимать кинематограф как средство развлечения (а не управления), в большинстве случаев оценивает фильмы по степени их эмоционального воздействия, и не задаётся вопросами анализа транслируемой через художественные образы алгоритмики и моделей поведения.

Отдельные пользователи, которые вопреки существующей системе оценивают именно смысловую составляющую, не способны своим решением значительно повлиять на итоговый результат голосования, так как их голоса теряются в общей массе. Итог таков, какой мы все хорошо знаем – современный массовый кинематограф всё в большей степени способствует деградации общества.

Существующая сегодня система кинокритики, кинопремий и кинопроизводства – идеальное поле для всевозможных манипуляций, так как позволяет с помощью кинематографа транслировать в общество абсолютно разные идеи (как деструктивные, так и созидательные), просто заворачивая их в красивую обёртку и пользуясь неосознанностью масс в аспекте влияния фильмов.

Найдутся люди, которые скажут, что оценка «хорошо/плохо» или «полезно/вредно» – это относительная категория. Конечно, степень субъективизма в любой оценке всегда присутствует, однако объективным показателем того, является фильм «плохим» или «хорошим» – в конечном итоге служат последствия его распространения среди массовой аудитории. Если картина стимулирует отдельных людей и общество в целом к интеллектуальному и нравственному развитию, помогает найти решение каких-то личных или социальных проблем, выступает в роли инструмента познания, то в результате её распространения общество начнёт жить лучше. Если же картина несёт деструктивную идеологию, пропагандирует эгоистичное и потребительское мировоззрение, вредные привычки, либо, к примеру, искажает исторические события, то её распространение будет способствовать дальнейшей деградации отдельных зрителей и всего социума.

Именно оценка последствий распространения картины в конечном итоге и определяет её качественную оценку. А оценка последствий всегда опирается на анализ транслируемых алгоритмов и моделей поведения, что в предельно сжатом виде можно сформулировать как ответ на вопрос «чему учит фильм?»

Чтобы изменить ситуацию в современной киноиндустрии, и создан проект КиноЦензор, система оценки которого мотивирует пользователя мыслить в правильном направлении и, в конечном счёте, правильно оценивать фильм.

КиноЦензор удобно использовать как обычным пользователям, так и тем, кто уже привык оценивать именно смысловую составляющую. Особенно полезен ресурс будет всем родителям, задумывающимся о влиянии кино на детей. А что собой представляет система оценки, о которой и говорилось в этой статье, – проще посмотреть на сайте, а заодно и оценить пару фильмов, которые вы недавно смотрели.

Добро пожаловать на КиноЦензор: https://kinocensor.ru

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/QQtYrrkukWg/