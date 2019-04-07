“Ядерный вариант”: нефтедоллар угрожают убить

днако, с другой стороны, вряд ли можно делать ставку именно на благоразумие американских законодателей, которые зачастую руководствуются исключительно внутриполитической логикой, желанием получить хороший пиар и представлениями о безграничном американском величии и всемогуществе. Так что есть, пусть не очень большой, но шанс на то, что Эр-Рияду придется выполнить свою угрозу в том случае, если американские законодатели и администрация Трампа не прислушаются к голосу разума и к требованиям американских нефтяных компаний, выступающих против скандального законопроекта.

С точки зрения российских интересов — оба варианта хороши. Если билль NOPEC будет тихо (или даже со скандалом) похоронен где-то в коридорах конгресса, сената или Белого дома, то цены на нефть получат дополнительный фактор поддержки, а весь мир увидит, что "держать в заложниках нефтедоллар" — это хорошая тактика использования болевой точки дряхлеющего мирового гегемона. Если Вашингтон пойдет на принцип (чего тоже нельзя исключать), то в случае реализации саудовской угрозы ущерб, нанесенный американской экономике и долларовой финансовой системе, с лихвой компенсирует любой дискомфорт, который придется испытывать в процессе перевода всей нефтяной торговли на альтернативные валюты. И это даже не говоря о том, что коллапс нефтедоллара станет уникальным шансом для расширения роли рубля в сфере торговли энергоносителями.