Врет как очевидец, или Свойство нашей памяти

Почему об одном и том же событии разные люди могут рассказывать по-разному, и с течением времени детали рассказа начинают различаться даже в изложении одного и того же автора?

Все дело в так называемом феномене ложной памяти, так считают специалисты Центра нейробиологических основ обучения и памяти при Калифорнийском университете в Ирвине.

В серии экспериментов, проведенных американскими учеными, приняли участие двадцать человек, обладавших гипертимезией — редкой врожденной способностью запоминать мельчайшие подробности собственной биографии.

Такие люди всегда ответят вам, что они делали в любой день, будь то год или месяц назад, что ели на завтрак определенного числа и что смотрели по телевизору в канун позапрошлого Рождества. Обычный человек, как правило, с трудом вспоминает, чем занимался пару дней назад, если эти события не слишком значительны.Добровольцам продемонстрировали ряд небольших видеороликов, сюжеты которых были связаны с мелкими преступлениями, такими, как воровство или мошенничество. После этого участникам предложили прочитать несколько коротких историй, в которых излагались те же сюжеты, но с некоторым искажением в деталях. И наконец, попросили своими словами пересказать содержание роликов.

Результаты несказанно удивили исследователей. Люди с уникальной памятью допускали в изложении материала почти столько же ошибок, сколько участники из контрольной группы, не обладавшие необычными способностями. Во многих случаях испытуемые пересказывали события так, как они излагались в прочитанных текстах, а не показывались в видеозаписях.

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На втором этапе тем же участникам со множеством подробностей рассказали сюжет, якобы прошедший несколько месяцев назад в новостях. Хотя на самом деле такой сюжет в новостях не проходил, 20 процентов испытуемых «вспомнили» его и даже добавили в рассказ «недостающие» детали. Среди людей с обычной памятью таковых оказалось 29 процентов. Разница есть, но не такая уж большая, с учетом особенностей выборки.

Ранее исследователи из Вашингтонского уни верситета провели специальный эксперимент, чтобы выяснить, можно ли «имплантировать» воспо минания. Они читали людям вымы шленные новости, например, о встречах посетителей Диснейлен да с кроликом Багзом Банни (на самом де ле этот персонаж создан студией «Уорнер Бразерс»). Около трети испытуемых позднее расска зывали, что действительно столк нулись с кроликом в Диснейленде.

Во время нынешнего исследования психологу Элизабет Лофтус также удалось внушить своим подопечным ложные воспоминания о том, как в детстве они терялись в торговых центрах, тогда как в действительности этого с ними в большинстве случаев не происходило.

Эксперты полагают, что ложная память не имеет отношения к тому, что принято называть «плохой памятью». Мы можем забывать какие-то реально происходившие события или не помнить их подробностей, и тогда речь может идти о том, что у нас проблемы с памятью. В случае же ложной памяти мы склонны вспоминать события и подробности, которые не имели место в действительности. Допустим, нас убеждают, что с нами случилось то-то и то-то, приводят множество деталей, и постепенно заставляют нас поверить в то, что это действительно с нами приключилось… Либо по каким-то причинам мы сами себя заставляем поверить в то, чего не было, особенно сопоставляя информацию из разных источников.

Приходилось ли вам слышать выражение «Врет как очевидец»? Этот феномен хорошо знаком работникам правоохранительных органов. При опросе свидетелей какого-либо происшествия картины случившегося в изложении разных людей настолько различаются, что становится трудно понять, где тут истина, а где ложь. Причем дело далеко не всегда в том, что человек хочет что-то скрыть от следствия. Дело в том, как он воспринял увиденное и как это интерпретировал. Но чаще всего свидетель просто толком не помнит всех деталей и начинает сочинять их, причем сам он абсолютно уверен в их истинности…

Мы никогда не можем быть убеждены в том, что все наши воспоминания — истинные, считают ученые. Нам может только казаться, что мы это помним, хотя на самом деле все было совсем не так. Поэтому, если информация важна, лучше заняться поиском достоверных источников и не полагаться на собственные или ничем не подтвержденные чужие воспоминания.

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Источник: https://salik.biz/articles/6247-vret-kak-ochevidec-ili-svoistvo-nashei-pamjati.html