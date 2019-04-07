Главная » Психология

Врет как очевидец, или Свойство нашей памяти

11:12. 7 апреля 2019 Просмотров - 179 4 коммент. Опубликовал:

6ea4e3a2

Почему об одном и том же событии разные люди могут рассказывать по-разному, и с течением времени детали рассказа начинают различаться даже в изложении одного и того же автора?

Все дело в так называемом феномене ложной памяти, так считают специалисты Центра нейробиологических основ обучения и памяти при Калифорнийском университете в Ирвине.

В серии экспериментов, проведенных американскими учеными, приняли участие двадцать человек, обладавших гипертимезией — редкой врожденной способностью запоминать мельчайшие подробности собственной биографии.

Такие люди всегда ответят вам, что они делали в любой день, будь то год или месяц назад, что ели на завтрак определенного числа и что смотрели по телевизору в канун позапрошлого Рождества. Обычный человек, как правило, с трудом вспоминает, чем занимался пару дней назад, если эти события не слишком значительны.Добровольцам продемонстрировали ряд небольших видеороликов, сюжеты которых были связаны с мелкими преступлениями, такими, как воровство или мошенничество. После этого участникам предложили прочитать несколько коротких историй, в которых излагались те же сюжеты, но с некоторым искажением в деталях. И наконец, попросили своими словами пересказать содержание роликов.

Результаты несказанно удивили исследователей. Люди с уникальной памятью допускали в изложении материала почти столько же ошибок, сколько участники из контрольной группы, не обладавшие необычными способностями. Во многих случаях испытуемые пересказывали события так, как они излагались в прочитанных текстах, а не показывались в видеозаписях.

Salik.biz

На втором этапе тем же участникам со множеством подробностей рассказали сюжет, якобы прошедший несколько месяцев назад в новостях. Хотя на самом деле такой сюжет в новостях не проходил, 20 процентов испытуемых «вспомнили» его и даже добавили в рассказ «недостающие» детали. Среди людей с обычной памятью таковых оказалось 29 процентов. Разница есть, но не такая уж большая, с учетом особенностей выборки.

Ранее исследователи из Вашингтонского уни верситета провели специальный эксперимент, чтобы выяснить, можно ли «имплантировать» воспо минания. Они читали людям вымы шленные новости, например, о встречах посетителей Диснейлен да с кроликом Багзом Банни (на самом де ле этот персонаж создан студией «Уорнер Бразерс»). Около трети испытуемых позднее расска зывали, что действительно столк нулись с кроликом в Диснейленде.

Во время нынешнего исследования психологу Элизабет Лофтус также удалось внушить своим подопечным ложные воспоминания о том, как в детстве они терялись в торговых центрах, тогда как в действительности этого с ними в большинстве случаев не происходило.

Эксперты полагают, что ложная память не имеет отношения к тому, что принято называть «плохой памятью». Мы можем забывать какие-то реально происходившие события или не помнить их подробностей, и тогда речь может идти о том, что у нас проблемы с памятью. В случае же ложной памяти мы склонны вспоминать события и подробности, которые не имели место в действительности. Допустим, нас убеждают, что с нами случилось то-то и то-то, приводят множество деталей, и постепенно заставляют нас поверить в то, что это действительно с нами приключилось… Либо по каким-то причинам мы сами себя заставляем поверить в то, чего не было, особенно сопоставляя информацию из разных источников.

Приходилось ли вам слышать выражение «Врет как очевидец»? Этот феномен хорошо знаком работникам правоохранительных органов. При опросе свидетелей какого-либо происшествия картины случившегося в изложении разных людей настолько различаются, что становится трудно понять, где тут истина, а где ложь. Причем дело далеко не всегда в том, что человек хочет что-то скрыть от следствия. Дело в том, как он воспринял увиденное и как это интерпретировал. Но чаще всего свидетель просто толком не помнит всех деталей и начинает сочинять их, причем сам он абсолютно уверен в их истинности…

Мы никогда не можем быть убеждены в том, что все наши воспоминания — истинные, считают ученые. Нам может только казаться, что мы это помним, хотя на самом деле все было совсем не так. Поэтому, если информация важна, лучше заняться поиском достоверных источников и не полагаться на собственные или ничем не подтвержденные чужие воспоминания. 

Источник:
http://yoki.ru

Источник: https://salik.biz/articles/6247-vret-kak-ochevidec-ili-svoistvo-nashei-pamjati.html

Метки: человек

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Малоизвестные факты об Индии
...времени делали такие хирургические процедуры как кесарево сечение, удаление катаракты,... офисов больше, чем в какой-либо другой стране.17. ... Искусство навигации и навигация как наука образовались в долине реки... в Индии. Даже в наши дни, наибольшое число с ...
Возвращение СветоРусской ВсеяСветной Буквицы.
С захватом власти Петром , на Руси началась глобальная мистификация исторических событий. Параллельно шло уничтожение древних православных книг, путём поджёга хранилищ, ввоз и распространение наркотиков, приучение с детства к табаку и алкоголю с целью ...
Книги Н.В. Левашова в Киеве
..., издаётся разный информационный мусор или откровенно вредная и даже враждебная... книгоиздания. Из зарубежных был только наш стенд – стенд московского издательства ...его чудесные фильмы, как магнитом притягивавшие посетителей к нашему стенду (фильмы постоянно...
У человека и обезьяны нет предков на земле!
..., которые, безусловно, будут использовать или клонировать эту информацию, сразу же... следовало, что становление человека, или формирование человека, шло отнюдь не...космонавтов, астронавтов, пришельцев. Или богов – это кому как нравится.Вопрос только в...
Кого уважали в СССР?
... бычить и быдлячить, как только речь заходит об историках или филологах. Но..., авторитетом «нравственным и духовным», наподобие какого-нибудь духоносного старца, приявшего благодать... четыре Звезды Героя? [1] Которую, как говорят люди знающие, запрещали именно...
Интервью Михаила Задорнова КПРФ ТВ, 2013
... и ее сути, о том, как сдали Ливию пока Медведев был...

4 коммент.»

  • 694 562
    Dasha 7 апреля 2019 в 12:32 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Автор, читайте Левашова. Люди все разные( это знали в 19-м веке!). Еесть люди, людины и ЧЕЛОВЕКИ.
    Огромная разница в ДНК( мы именно ими мыслим).
    Пишете чепуху! Изучите тему!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>