Т-80. Летающий. Арктический. Часть-1

Эту боевую машину на Западе прозвали «летающий танк». Она разгоняется до 80 километров в час, совершает полицейские развороты и прыгает на 14 метров. «Военная приемка» покажет двухсерийный фильм о Т-80 – единственном российском танке с газотурбинным двигателем. В первой части журналисты программы отправятся в Санкт-Петербург на 61-й бронетанковый завод, где сегодня ремонтируют почти все наши боевые машины. И там проверят на надежность обновленную пушку Т-80. Сделают это необычным способом: выстрелят из нее по мишени деревянным бревном. Весь процесс будет снимать высокоскоростная камера. Затем съемочная группа «Военной приемки»проведет уникальный эксперимент – с помощью специального прибора сравнит уровень шума от Т-80 и от обычного автомобиля, чтобы узнать, кто и на сколько едет тише. Кроме того, зрители телеканала «Звезда» увидят уникальные кадры прыжка Т-80 на 14 метров и его знаменитый разгон до 80-ти километров в час.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8NcGacEpzvE