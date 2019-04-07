Сажени. Думать как древние

Т.е. я буду опираться не на доказуемость тех или иных источников и высказываний, а на целостность и непротиворечивость всей получаемой картины, воспринимая такие источники скорее как подсказки.

Менделеев увидел свою таблицу во сне. А Ньютон открыл закон притяжения благодаря упавшему на голову яблоку. Насколько это научно подтверждено и доказано? Да ни насколько. Важно, что открытые ими законы работают, а значит — соответствуют действительности.

Однако же, с точки зрения этнографии, «одна бабка сказала» и есть самый что ни на есть «научный факт».

… В этом исследовании я буду опираться на данные, не однозначно воспринимаемые научным сообществом: этнография, мифология, эзотерика.



Ну, для начала:

Анимизм (от лат. animus — «душа») — вера в одушевленность предметов – является неотъемлемой частью каждой древней культуры. На заре человечества наличие души приписывалось небу и солнцу, радуге и зарнице; стихийным явлениям — грому и молнии, дождю и граду; окружающей природе — морю, рекам, озёрам, водопадам, источникам и ручьям, горам, холмам, скалам, пещерам и отдельным камням, лесам, рощам, деревьям и т.д.



Среди этнографов и религиоведов распространено мнение, что анимизму предшествовала вера во всеобщую одушевлённость природы — аниматизм (от лат. апimatus — «одушевленный»).[ФЭС]

Аниматизм — Представление о безличной Силе, оживотворяющей природу и влияющей на жизнь людей, распространено у всех древних народов. С этой Силой связывались всякая удача человека, плодовитость скота и урожай. Впрочем такие верования живы и сейчас. А поклонение духам не только в древности, но и в наше время является важным элементом верований разных народов.[БСЭ]

Это просто для начала. В действительности это мировоззрение, в корне отличное от нашего и возвращающее к основному вопросу философии: «Что первично, дух или материя?».

Мифы и сказания всех народов в тех или иных образах повествуют о сотворении мира:

Идея Порядка, рожденного Хаосом, проходит через всю историю мировой культуры: Хепри-Ра-Атум (Утреннее-Дневное-Вечернее Солнце) творит себя и мировой порядок из Хаоса первородного океана Нуна в древнеегипетских «Текстах пирамид»; Брахман — из «неразличимой пучины» в ведийской мифологии; первоначала Инь—Янъ структурируют мир из Хаоса Хунь-дунь в книгах даосских мудрецов; Свет побеждает Тьму в Библии; Хаос рождает «широкогрудую Гею — вечно незыблемое основание для всех бессмертных» в «Теогонии» Гесиода.



Несмотря на множество вариантов и оттенков в этих двух величайших смыслообразах культур Запада и Востока, их объединяла единая идея — идея рождения из бесформенного мрака первобытия прекрасного порядка мироздания.



Эту древнейшую идею не разрушили тысячелетия, и сегодня она очевидна — будь то в последней мандале Ригведы: Мрак был сокрыт мраком вначале.

Неразличимая пучина — все это.

То жизнедеятельное, что было заключено в пустоту,

Оно одно было порождено силой жара.

(Ригведа. X, 129) или в первых строках Библии: Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна

и пустота, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.

(Бытие. I, 1—2) Воистину идея хороша, когда она вечна. Идея Космоса, противостоящего Хаосу и побеждающего Хаос, Космоса, определяющего порядок и прекрасное устройство мироздания, является ключевой идеей всей античной философии, откуда она перешла в средневековую, а затем и в ренессансную философию.



Именно античная философия возвысила слово «космос» (греч. κόσμος — порядок, украшение) до его современного значения — мировой порядок, Вселенная. Напротив, философско-космогоническое значение слова «хаос» (греч. χάος — зев, зияющая пропасть) как первородной бесформенности сегодня принижено до банального беспорядка.



И особенно важно, что уже античная философия говорила об эстетическом превосходстве Космоса над Хаосом, порядка над беспорядком.

Это начало прекрасной книги Александра Викторовича Волошинова «Математика и искусство». Мне очень нравится, что он докапывается до значений слов. Хаос — это зияющая пропасть! Другими словами — это пустота. А пустота не может быть в беспорядке…

При этом «бесформенность» по-русски будет звучать как «безобразие», то есть «отсутствие образа»!

Значит, я должен поправить и себя: речь идёт о силе, которая творит космос в хаосе — прекрасный порядок из образов в пустоте.

Самое подробное мифологическое описание этого действия я нашёл у Друнвало Мельхиседека в книге «Цветок жизни». С этнографической точки зрения для меня это самый ненадёжный источник. Но он полностью соответствует мифологическому мышлению и, самое главное, очень подробен.

Миф сотворения

Книга бытия: История творения

Как это делали Бог и Школы мистерии

Для понимания процесса творения на глубочайшем уровне египетским ученикам предлагали представить и мысленно осуществить процесс, через который мы собираемся сейчас пройти. Ниже следует описание, как египтяне объясняли и практиковали это в своих школах мистерий. Способ, которому их обучали, не единственный, но их учили именно так.

Темный фон на этом рисунке символизирует Великую Пустоту, а маленький глаз представляет Дух Божий. Итак, вот Дух Божий, пребывающий в Пустоте, взявшийся ниоткуда. Представьте, что вы и есть тот маленький дух посреди Пустоты. (Между прочим, когда вы окажетесь в Великой Пустоте, вы поймете, что вы и Бог — одно, и нет между вами никакой разницы.



После долгого пребывания в Пустоте вы, возможно, заскучаете или почувствуете любопытство или одиночество и захотите попробовать что-нибудь новое, испытать какое-то новое приключение в своей жизни.

Сначала создайте пространство.

Итак, дух, этот единственный Глаз, выстреливает луч сознания в Пустоту. Он выстреливает этот луч сначала вперед, потом назад, потом влево, вправо, затем прямо вверх и прямо вниз.

Осознайте, что, на какое бы расстояние вы ни спроецировали луч вперед, на такое же расстояние вы проецируете его назад, а также влево, вправо, вверх и вниз. Каждый человек проецирует луч сознания на одно и то же расстояние во всех шести направлениях.



И хотя каждый из нас отличается тем, как далеко мы можем проецировать этот луч (кто-то на один дюйм, кто-то на два фута, а кто-то на пятьдесят футов (15 м)), на всех шести направлениях это расстояние одинаково. Итак, дух проецирует лучи наружу в шести направлениях, обозначая пространство: север, юг, восток, запад, верх и низ.

Возможно, поэтому американские индейцы и аборигенные народы всего мира считают такими важными эти шесть направлений. Вы когда-нибудь замечали в их церемониях, как важно для них определить направления? Это также имеет важное значение и в Каббале, в некоторых медитациях, которые проводят каббалисты.

Затем ограничьте пространство.

В школах мистерий после того, как ученики проецировали шесть лучей в шести направлениях, следующее, что они делали — соединяли концы этих проекций. Так вокруг них сначала образовывался квадрат.

Конечно, когда он под углом, как показано на этом рисунке, то выглядит как прямоугольник, но вы понимаете, что на самом деле это квадрат. Итак, они создавали маленький квадрат вокруг точки своего сознания. Затем из этого квадрата они направляли луч к вершине, образуя пирамиду с этим квадратом в основании.

После создания верхней пирамиды они посылали луч к нижней точке, образуя пирамиду снизу.

Если смотреть на это объемно, в трехмерном пространстве, то две соединенные основаниями пирамиды образуют октаэдр. Вот другое изображение октаэдра.

Помните, что это только дух. У вас нет тела в Великой Пустоте; вы — только дух. Итак, вы находитесь в Великой Пустоте и создали вокруг себя это поле.

Теперь, когда вы очертили пространство, создав октаэдр из двух соединенных основаниями пирамид, вы получили некий объект. Теперь стала возможной кинетическая энергия, или движение; стало возможным то, что было невозможно прежде. Октаэдр вокруг духа.



Дух может двигаться за пределы этой формы и вокруг нее. Он может двигаться в любом направлении на многие мили, затем возвращаться и использовать центральную точку для чего угодно.



А еще дух может оставаться без движения в середине этой формы, вместо этого позволив ей самой перемещаться. Эта фигура может вращаться, наклоняться или перемещаться всеми возможными способами. Таким образом, теперь стало возможным движение относительно чего-то.

Затем вращайте эту форму, чтобы создать сферу.

Октаэдр, созданный учениками таким способом, имел три оси: спереди-назад, слева-направо, сверху-вниз. Им велели начинать вращать эту форму вокруг одной из осей, неважно, вокруг какой и в каком направлении. Они могли повернуть ее вокруг оси тем или иным образом, затем они вращали ее на один оборот вокруг другой оси и на один оборот вокруг третьей оси.



И просто одним оборотом вокруг каждой из трех осей они очерчивали контур совершенной сферы. Прежде чем ученикам разрешали перемещать точку собственного сознания, их обучали вращать эту форму в виде октаэдра и создавать вокруг себя сферу.

Все занимающиеся сакральной геометрией, кого я знаю, условились считать, что прямая линия — мужская, а любая изогнутая — женская. Таким образом, одной из самых мужских форм является квадрат или куб, а одной из самых женских — круг или сфера.



Поскольку октаэдр, спроецированный духом, состоит только из прямых линий, то это мужская форма; а поскольку сфера состоит только из изогнутых линий, это женская форма. Египтяне делали следующее: создавали мужскую форму, а потом превращали ее в женскую. Они шли от мужского к женскому.

Эта же история нашла отражение в Библии, где сначала был создан Адам, а потом из Адама, точнее, из Адамова ребра, была создана женщина. Конечно, изображение духа внутри сферы является также и символом школы.

Сакральная геометрия началась, когда дух произвел первую проекцию в Пустоту и создал вокруг себя первый октаэдр. Пустота бесконечна, ничего в ней нет, и эти созданные формы — тоже ничто. Это просто воображаемые линии, созданные из сознания. Это дает вам указание на то, что есть Реальность, — ничто. Индусы называют Реальность «майей», что означает «иллюзия».

Дух может длительное время пребывать в середине своего первого творения, но в конце концов он примет решение что-то сделать. Чтобы воссоздать этот процесс, ученики школы мистерий получали указание воспроизвести те же действия, которые выполнял дух. Выполнить две простые инструкции — это все, что требовалось для того, чтобы сотворить и завершить все во всей Вселенной.

Первое движение в Творении

Помните, что сейчас дух пребывает в сфере. Указание заключается в том, чтобы двигаться к только что сотворенному, а затем спроецировать другую сферу, точно такую же, как первая. Это дает нечто совершенно особенное и уникальное. Это абсолютно безошибочный способ сотворения Реальности.



Вы не можете ошибиться, что бы вы ни делали. Все, что вы делаете, — это двигаетесь к тому, что только что создано, и проецируете другую сферу того же размера, что и первая. Поскольку ничего не существует, кроме этого пузырька в Пустоте, внутри которого то же, что и снаружи, то единственно новой в этой системе является сама мембрана, поверхность сферы.

Итак, сознание решает двигаться к поверхности. Нет разницы, куда, к какой точке поверхности оно движется; оно может двигаться к любой. Точно так же не имеет значения и как оно туда попадает: по прямой линии, или по кривой, или по спирали, или исследуя каждый промежуточный участок пространства.



Оно может поступать действительно творчески; не важно как. Но так или иначе, оно оказывается где-то на поверхности сферы.

Для примера предположим, что дух переместился кверху (просто для симметрии и легкости понимания). Так или иначе, дух, этот маленький глаз, оказывается на поверхности.

Он только что совершил первое движение Творения: «и Дух Божий носился над водою». А сразу после этого было: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».

На этом этапе дух знает, как делать только одну вещь, — на самом деле, он знает, как делать две вещи, но конечный результат один. Он знает: 1) как проецировать маленький октаэдр и создавать сферу и 2) как двигаться к тому, что только что сотворено.



Вот и все, очень простая Реальность. Итак, как только он достигает поверхности, он создает другой октаэдр, вращает его вокруг трёх осей и образует другую сферу, равную по размеру первой. Они равны но размеру, потому что способность духа проецировать в Пустоту — одна и та же. В этом отношении ничто не переменилось. Итак, он создает вторую сферу точно такого же размера, как и первая.

Рыбий Пузырь, через который сотворен свет

Когда он это сделал, он создал то, что, с точки зрения сакральной геометрии, является чем-то совершенно особенным. Он создал Рыбий Пузырь (vesica piscis) на пересечении двух сфер:

Вы когда-нибудь видели два мыльных пузыря вместе? Когда они пересекаются, то линия их пересечения — это окружность. Если вы посмотрите на два пузыря сбоку, то линия пересечения выглядит как отрезок прямой, а если посмотреть на два пузыря сверху, то видна окружность внутри больших сфер.

Хотя Рыбий Пузырь па рисунке двухмерен, он на самом деле — трехмерный объект. Сейчас я не могу вам доказать этого, но дальше я смогу доказать, что этот образ — свет. Это геометрический образ, по которому был сотворён свет. Это также геометрический образ, по которому были созданы ваши глаза, воспринимающие свет.



Помимо света, это также образ тех структур, которые связаны с вашими эмоциями и многими,многими другими аспектами жизни.

Это фундаментальная геометрия электромагнитного поля. Это слишком просто, чтобы понять это сейчас. Я должен подождать, пока все усложнится, и тогда я смогу объяснить. Я покажу вам, что первое движение в Творении создает структуру, которая есть жизнь. Вот почему Бог сказал: «Да будет свет». Он не мог так сказать до тех пор, пока не спроецировал вторую сферу и не сделал Рыбий Пузырь.

Второе движение создает звездный тетраэдр

Когда дух находится в центре своей второй сферы и смотрит вниз на Рыбий Пузырь, он смотрит на вновь образовавшийся круг, круг Рыбьего Пузыря. Этот круг есть то единственное, что является новым, а инструкция у духа — идти к тому, что создано вновь. Нет никакой разницы, куда ему идти по новому кругу. Он не может ошибиться, он просто двигается куда-то по этому кругу и создает новую сферу.

Независимо от того, где дух остановится, можно вращать сферы так, как показано на этом рисунке. Итак, я хочу сказать, что дух движется по кругу налево к точке А. В этот момент создастся огромное количество информации (при каждом движении Творения возникает огромный объем знаний).



Первое творение создало сферу. Первое движение (день) привело к созданию Рыбьего Пузыря, который есть основа света. Второе движение (день) в результате взаимопроникновения трех сфер создало основную геометрию звездного тетраэдра,который, как вы скоро увидите, является одной из самых важных для жизни форм.

Мы пока не будем вникать во всю информацию, накопленную к этому моменту, но каждый раз, когда формируется новая сфера, раскрывается все больше и больше информации и появляется все больше и больше созидающих структур.



После того, как произошли первое и второе движения — из любого места на сфере в любое место на круге (не имеет значения, как двигался дух и где он оказался на сфере (круге), все всегда будет совершенно), — он начинает двигаться точно по экватору первоначальной сферы. Существует бесконечное количество экваторов на этой сфере, но он выберет совершенный.

«Двигайся ко вновь сотворенному» до полного завершения

После создания этой структуры осталась лишь одна инструкция для выполнения — навечно. До конца времен надо осуществлять только одно действие — всегда двигаться к самой глубинной точке (точкам) круга и проецировать другую сферу.

Для ясности давайте определим, что имеется в виду под «самой глубинной точкой круга». Посмотрите на рисунок. Здесь есть три самые глубинные точки круга. Если бы ваш глаз обходил внешний периметр этой фигуры, то он пришел бы к трем местам, которые находятся ближе всего к центру.



Именно эти «ближайшие к центру места» мы и называем самыми глубинными точками круга. Для модели Творения, которую создаст такое движение духа, существует шесть самых глубинных точек круга.

Помня об этом, дух начинает двигаться точно по экватору изначальной, или центральной сферы.

Когда он проходит полностью 360 градусов и достигает исходной точки (всего будет шесть точек или движений), он начинает следовать своему второму импульсу (или инструкции, если говорить об учениках школы мистерий): двигайся к самым глубинным точкам круга, которые теперь расположены на границе исходной сферы, где пересекаются два Рыбьих Пузыря. Проще говоря, это наиболее близкие точки к внешней поверхности.



Такое непрерывное движение начинает формировать вихрь. Это вихревое движение создаст одну за другой разные типы трехмерных форм, которые являются строительными блоками, или программами, для сотворения всей Реальности.

Как только дух создал третью сферу, он двигается теперь к самой глубинной точке круга и проецирует еще одну сферу. Здесь тоже есть информация, но она слишком сложна для объяснения сейчас.

Это четвертое движение (день Творения) очень интересное. Во многих существующих в мире Библиях говорится, что на четвертый день Творения была завершена ровно половина всего Творения. Начиная с первого движения, образована как раз половина круга.Мы продвинулись ровно на 180 градусов от точки первого движения.

Пятый день Творения представлен на рисунке.

Информации прибавилось еще больше.

И вот, на шестой день Творения геометрическое чудо: последний круг образует полный цветок из шести лепестков. Это то, что имелось ввиду в ранних версиях Библии, когда говорилось:

«В начале было шесть». В нашей Библии сейчас говорится, что творение было совершено за шесть дней, и это то же самое. Таков узор Творения, такова его модель. Это начало той Вселенной, в которой мы живем [Мельхиседек Д.]

Примечания к Мельхиседеку

Изображение Цветка Жизни встречается по всему миру, а не только в Египте.

На что я хотел бы обратить внимание: Vesica Piscis (он же «Рыбий пузырь») действительно является кладезем пропорций и основой множества построений:



Не стану вдаваться в подробности — это тема отдельного исследования.

Следующей шаг — Звёздный тетраэдр — «является одной из самых важных для жизни форм».

С этим утверждением удивительно перекликается «Этнография» А. Шевцова:

Как входит жизнь в человека? В орнаментике Руси много веков существует похожий на трилистник символ для обозначения этого. Его мои старички именовали Зарод, и он есть не что другое, как изображение тройной шишечки хмеля.

Именно хмелем, «вьюном» вместе с семенами осыпают молодых и брачное ложе. Иногда они изображались в виде вписанной в круг розетки с четырьмя Зародами, благословляюще направленными на все стороны Света. Это и есть Колород, Родовое колесо — Символ Рода, служителями которого, очевидно, были скоморохи. Во всяком случае, так писал мой дед.



Впрочем, я бы доверял его словам гораздо меньше, если бы об этом же месте вокруг родничка мне не рассказывала старая повитуха Баба Люба. Она накладывала на это место руки так, что пальцы сходились вокруг темечка, и видела, насколько деформирована голова ребенка.



Ребенка, правда, в тот момент под рукой не оказалось, и мне пришлось пройти полный курс правки головы самому. Она же принесла из чулана старую росписную прялку, показала на ней рисунок Колорода и сказала, что это один из сильнейших оберегов. Попробуем расшифровать его символику, как она это объясняла. Как в человека входит жизнь? Когда можно считать его живым? С первым криком! Не раньше. Что тогда происходит? Открывается Рот и вместе с дыханием человеку дается Рота или Законная Душа, как бы присягнувшая служить этому телу.



Не знаю, насколько чиста этимологическая сторона этих построений, но офеней это нисколько не интересовало. Им нужно было донести до людей понятие «тока Жизни». Рот дан человеку не только для потребления внутрь. Рот — это Ворота Жизни в Теле человека. Пока ток жизни правильный, изо рта могут выходить слова истины — роты, которые даже обещаниями назвать нельзя, хотя в древности Ротой называли присягу, клятву.



Но это уже не верно — слова Роты не осознаются как нечто самостоятельное или вообще слова. Просто отделенность от Бога еще не существует, и все твои слова часть или проявление всеединства, поскольку они просто Естина — то, что есть.



С момента, как ты начинаешь осознавать их клятвой, рот твой из Ворот становится Воротом, то есть тем, что поворачивает ток жизни вспять. Рота превращается в Кля или Кляцу, такое слово употреблял один из моих учителей — Дядька, то есть в силу, открывающую нам ворота Навного мира.



Пока Жизнь течет в него, Рот есть Ворота, а когда из него — Кля, что тоже есть ворота, но в мир Смерти. Когда я впервые услышал это слово, я попытался выяснить у Дядьки, откуда он его взял и что оно значит. Он мне ответил фразой, которая меня, честно говоря, сразила: — Что такое кляча, знаешь?

— Ну… лошадь едва живая.

— Кляча — это одер, на котором покойника везут в иной мир! На смертном одре, говорят! Кстати, и Маковский однозначно считает лошадь символом смерти и преисподней. Умение обращать, возвращать, превращать или просто вращать ток Жизни в ту или иную сторону и считалось у скоморохов волшебством, то есть искусством волхования. Но когда мне об этом рассказывали, это было так сложно, что я пока еще не готов об этом говорить.<…> Итак, с первым криком открывается рот, открывается Горло, и запускаются в работу сердце и легкие. И вот перед нами первая часть Зарода — Черешок и две верхние доли шишечки. Черешок — путь, ведущий во Чрево. Когда ребенок издает второй крик? Когда он захочет есть. И тогда, со вторым криком, в тело входит Живая Душа или Жива, открывает Уду желания жизни — Желудок — и опускается в Живот. Вот и завершающая, третья доля Зарода. [Шевцов А. А.]

Другой миф

Троица есть Встреча Истинного и Идеального,

Среды и Середины.

Ты знаешь: идеальная форма – это шар.

Какова ж форма истинная? Подумай:

Встреча Первых означает то,

Что как Середина действует на Среду,

Так и Среда формирует Середину. Первый закон Троицы – Да это Нет.

Среда по своей женской материнской сути –

Идеальна.

Потому Она вся состоит в порядках

Из бесконечного множества шаров,

Их видимо-невидимо,

Естественно, по мере. Когда Среда шарами,

Для мира их у Неё шесть, давит

Со всех сторон и ровно – по Кресту –

На Мужа в Середине,

То Муж пре-вращается в плотный Куб!

Истина – Куб.

Её черёд влиять на окружение. Представить Троицу, как всегда, просто:

Истина и Идеал, Основа и Основание –

Это объёмный холст – крест на крест.

На холсте кубы и шары, влияя друг на друга,

Диктуют и Систему, и Закон.

Выше их – Господь, Художник. [Праведы]

«Праведы», как источник, вызывают у меня не меньшее сомнение, чем «Цветок жизни» в силу огромного количества латинизмов: форма, идеал, система… Конечно, это язык современного нам человека.



Но своей сути они полностью соответствуют мифологическому, ведическому мировоззрению, в силу чего я предполагаю, что они действительно основаны на неких сохранившихся и дошедших до нас преданий.

Как я уже говорил, мне важна не столько достоверность, сколько подсказки, позволяющие сложить мозаику в цельную картину.

Для примера, возьму способ проектирования крестовокупольных храмов с помощью четырёхлепестковой розетки.

Розетка такого типа была обнаружена в 1944 г. архитектором М.А. Чхиквадзе на стене одного грузинского храма и положена им в основу определения пропорций ряда древних построек. Применение розетки позволяет сразу же разделить квадрат на части — преимущество, которое далее оказывается чрезвычайно важным. [Желоховцева Е.Ф.]

Вот «шесть шаров», что сходятся «ровно по кресту», и «плотный куб» в середине! Вернее, именно так я бы нарисовал их в двухмерной проекции, если бы мне дали такое задание на занятиях по начертательной геометрии.

Миф другой, но сходство есть. Шесть шаров (сфер) делят центральный на 12 равных частей, хоть и несколько различными способами: у Мельхиседека шары расположены по радиусу среднего, а в нашем случае по трём осям.

Это задачка из учебника геометрии. Деление окружности на три, шесть и двенадцать равных частей выполняется в следующей последовательности:



Выбираем в качестве точки 1, точку пересечения осевой линии с окружностью



Из точки 4 пересечения осевой линии с окружностью проводим дугу радиусом равным радиусу окружности R до пересечения с окружностью в точках 2 и 3;



Точки 1, 2 и 3 делят окружность на три равные части;



Из точки 1 пересечения осевой линии с окружностью проводим дугу радиусом равным радиусу окружности R до пересечения с окружностью в точках 5 и 6;



Точки 1 – 6 делят окружность на шесть равных частей;



Дуги радиусом R, проведенные из точек 7 и 8 пересекут окружность в точках 9, 10, 11 и 12;



Точки 1 – 12 делят окружность на двенадцать равных частей.





Эта же розетка служила геометрической основой орнаменталистики в различных культурах (см. «Геометрия как искусство», Джумана Мидлей («Geometric Design», Joumana Medlej):

Владимир Безуглов



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