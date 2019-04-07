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Профессор Савельев о мировом заговоре, уникальных видах образования и угрозе самоуничтожения людей (ВИДЕО)

05:54. 7 апреля 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:
Профессор Савельев о мировом заговоре, уникальных видах образования и угрозе самоуничтожения людей (ВИДЕО) | Русская весна

Сергей Савельев, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека Российской академии медицинских наук рассказывает о социальном инжиниринге.

В чём главная особенность человеческого мозга. С чем связана деградация культуры. Какие социальные яды наиболее приятны человеку. Почему мирового заговора нет, но лучше бы он был.

Чем японские дети отличаются от других. В чём была особенность советской системы воспитания. Как сформировать у человека чувство прекрасного.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1554572920

Метки: Новости

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