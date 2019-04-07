Профессор Савельев о мировом заговоре, уникальных видах образования и угрозе самоуничтожения людей (ВИДЕО)
Сергей Савельев, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека Российской академии медицинских наук рассказывает о социальном инжиниринге.
В чём главная особенность человеческого мозга. С чем связана деградация культуры. Какие социальные яды наиболее приятны человеку. Почему мирового заговора нет, но лучше бы он был.
Чем японские дети отличаются от других. В чём была особенность советской системы воспитания. Как сформировать у человека чувство прекрасного.
Читайте также: Процесс эволюции мозга резко ускорился: что ждёт человечество? (ВИДЕО)
Источник: https://rusvesna.su/news/1554572920