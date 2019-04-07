Политолог оценил решение США приравнять КСИР к террористам

Соединенные Штаты Америки «выхолащивают» смысл международного законодательства и пытаются навязать мировой общественности «извращенные» понятия о терроризме. Так прокомментировал политолог Николай Стариков решение США признать Корпус стражей Исламской Революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) террористической организацией.

Ранее стало известно, что Вашингтон собирается внести элитную армию Ирана в список иностранных террористических организаций. Предположительно 8 апреля решение будет официально озвучено.

Госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поддержали эту идею. Однако нашлись и противники данного решения. В Пентагоне против подписания такого распоряжения. В числе противников оказался председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

В свою очередь Иран заявил о зеркальном ответе. Председатель парламентского комитета по иностранным делам и национальной безопасности Хишматоллу Фалахатпише заявил, что в случае признания КСИР террористами, Тегеран внесет американских военных в собственный террористический список наряду с ИГ1 (запрещена в РФ).

Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) представляет собой главное командование, объединенный штаб, сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. Они подчинены Верховному лидеру Ирана.

Выхолащивают смысл международного права

В беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия» общественный деятель, политолог, писатель Николай Стариков выразил опасения по поводу того, куда может привести подобная риторика США.

«До сих пор преступными военными организациями Нюрнбергский трибунал признал СС. Преступной организацией была признана нацистская партия. Теперь мы видим, что Соединенные Штаты Америки «выхолащивают» смысл международного законодательства», – подчеркнул эксперт.

Стариков напомнил про инцидент в Керченском проливе, когда украинские корабли вошли в российские территориальные воды и, опасно маневрируя, провоцировали погранслужбу РФ, в результате чего были задержаны.

«Сначала они внесли в санкционный список нескольких офицеров-пограничников ФСБ, выполнявших свой долг во время Керченской провокации и задержавших нарушителей на украинских кораблях. Теперь заявляют, что элитные части вооруженных сил Ирана назовут террористическими организациями. США, видимо, сознательно заводят международное законодательство в сторону полного идиотизма, иначе это назвать невозможно», – посетовал политолог.

Опасная словесная перепалка

Стариков отметил, что ни о каком военном конфликте между США и Ираном пока речь не идет. По его словам, сейчас это словесная перепалка, однако сам факт такой риторики представляет собой угрозу.

«То, что люди говорят на таком странном языке, вызывает большие опасения. Ведь неслучайно после 1945 года была проведена большая работа по формированию новой конструкции Организации Объединенных Наций, терминологии, правового контекста, который должен сопровождать общение стран друг с другом. Теперь одно государство говорит другому: «А ваши военные выполняют свой долг, поэтому мы наложим на них санкции», а другому: «Ваши военные – террористы, потому что мы так считаем, а не потому, что они осуществляют террористический акт», – сказал эксперт.

США топчут правовые понятия

Политолог подчеркнул, что США искажают понятия и нормы международного права и пытаются в таком виде донести это до мировой общественности и навязать всему миру «свои» понятия.

«Возникает вопрос: что такое международное право? Что такое терроризм? Полная путаница, полный хаос в головах у американцев. Теперь они будут активно навязывать мировой общественности эти извращенные понятия», – заключил собеседник издания.

Ранее «ПолитРоссия» писала, что бывший сотрудник политического отдела Госдепартамента США Мэтью Хоу назвал решение США простой и эффективной тактикой, которая вынудит американцев воспылать праведным гневом к Ирану. По его словам, США хотят заставить американцев бояться Ирана, как это было с Ираком.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102507