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Почему ушёл Форд и взлетел Ил-112В. Россия взрослеет

20:09. 7 апреля 2019 Просмотров - 218 Нет комментариев Опубликовал:

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Решение компании Форд закрыть свои российские заводы вызвало множество спекуляций. Однако при глубоком рассмотрении вопроса, все они оказываются несостоятельными. Разберём причины, а заодно расскажем о том, что происходит в других отраслях российского производства. Сразу после сводки позитивных новостей.

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На обложке командир авиационного звена авиационной эскадрильи авиагруппы Липецкого авиацентра капитан Денис Погодин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0ooU9EjLmaM

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