Опасный гипноз.

Двадцатидвухлетняя художница из Милана Мануэлла Балдуччи всегда считала гипноз «дешевым спектаклем для дураков». Поэтому, когда она услышала, что в театре, расположенном недалеко от ее дома, будет выступать гипнотизер, она специально купила билет на его сеанс, чтобы публично разоблачить шарлатана и заодно повеселиться.

Ведущий попросил всех закрыть глаза и как можно сильнее прижать один кулак к другому.

— Я неожиданно вся съежилась и стала прислушиваться к каждому его слову, — рассказывала Мануэлла. — Открыв глаза, я почувствовала, что мои пальцы намертво приклеились друг к другу.

Мануэлла была одной из десяти зрителей, приглашенных на сцену. Гипнотизер положил руку ей на плечо и велел смотреть на лампу, а сам что-то нашептывал ей на ухо. Рассудок девушки затуманился.— Страх охватил меня оттого, — сказала Мануэлла, — что я не могла противиться ни одному его приказу.

В течение полутора часов она вела себя, как зомби, выполняя абсолютно все, что ей приказывал ее повелитель. Мануэлла то изображала птицу, то скакала верхом на «лошади», то кричала «водителям автомобилей», чтобы они уступали ей дорогу.

После сеанса ее преследовало ощущение смутной тревоги, начались мучительные головные боли, от которых ничего не спасало, а по ночам снились насилующие ее скелеты.

Юная секретарша из Римини Вероника Пьомби, случайно пришедшая на сеанс гипноза, стоя на сцене, сосредоточенно и с явным удовольствием облизывала несуществующее мороженое, что, разумеется, могло бы сойти за невинную шутку, если бы в присутствии помиравших со смеху тысячи зрителей она не сжимала в руках резиновый половой член.

Веселое представление закончилось для Вероники позором, так как эпизод с искусственным пенисом был всего лишь началом ее публичного унижения. В следующем «номере», кроме нее, участвовало еще двенадцать женщин.

Гипнотизер, используя силу своего внушения, предложил каждой из них изобразить страстную любовь с мужчиной ее мечты. Дамы извивались на сцене в характерных позах, задирали ноги, стонали, испытывая, как они сами впоследствии признались, острый оргазм.

Вероника совсем не помнила, что с ней происходило, но друзья рассказали ей о том, как она, вставив себе в причинное место тот самый резиновый член, в экстазе выгнула спину, лихорадочно заерзала на стуле и в пароксизме страсти стала выкрикивать похабные слова в то время, как зал сотрясался от хохота.

— Никогда в жизни мне не было так стыдно, — призналась потом Вероника. — Вдобавок целых два месяца после сеанса меня мучили нестерпимые головные боли, и никакое лекарство не могло избавить меня от них.

Сеансы массового гипноза в клубах, университетах и театрах считаются оригинальной формой развлечения. Беда, однако, в том, что люди, рвущиеся стать «подопытными кроликами», не отдают себе отчета, что подобные эксперименты наносят их психике необратимые травмы.

Доктор Антонио Сартори из Миланского центра лечения гипнозом отмечает, что в последнее время его пациентами все чаще оказываются люди, добровольно ставшие жертвами заезжих садистов.

— Все они, — говорит он, — страдают различными нервными расстройствами. Они боятся ложиться спать, по ночам их мучают кошмары, преследуют галлюцинации. Нередко они жалуются на депрессию и приступы страха. Настораживает то, что большинство моих пациентов — молодые женщины. Они выходят на сцену, чтобы продемонстрировать свою независимость, смелость и отсутствие предрассудков.

Специалисты из Миланского университета настолько перепуганы последствиями массового гипноза, что добились запрещения подобных шоу в городе. Такое решение было принято после того, как студентке-первокурснице Лине Ранкерони во время выступления заезжего медиума пришлось вызвать «скорую помощь». Заявив друзьям об охватившем ее ощущении безмерного счастья, она вскочила со стула и, срывая с себя одежду, принялась бегать по залу, приглашая всех присутствующих присоединиться к ней, пока не потеряла сознание.

Меньше повезло 25-летней Бернардине Скаваллари. Гипнотизер ввел ее в транс и приказал ей представить себе, что через стул, на котором она сидит, пропускают ток напряжением 20 тысяч вольт. Сам того не подозревая, он попал «в яблочко». Несколько лет тому назад девушка включала стиральную машину, и ее ударило током, после чего она стала панически бояться электричества. После окончания шоу Бернардину трясло от озноба, а голова болела так, как будто ее сдавливали железные обручи. Несколько часов спустя она умерла.

Профессор Миланского университета Альбер-то Ардити, нейрофизиолог и гипнотизер, высказывается более категорично.

— Во время массовых сеансов такого рода, — утверждает он, — происходит мощнейшее воздействие на психику. Даже при клиническом гипнозе в больнице мы не в состоянии предусмотреть всего, что может случиться с пациентом.

Однако жертвами массового гипноза люди часто становятся и против своей воли, о чем свидетельствует случай с 40-летней учительницей начальной школы испанкой Алисией Кобо. Когда во время сеанса гипноза на сцену пригласили желающих и вышло 15 человек, она оставалась на своем месте. Однако гипнотизер все равно решил сделать ее объектом своего воздействия. Ни о чем не подозревавшая Алисия вместе с другими сидящими в зале выполняла все инструкции шоумена. Следуя данной им установке, она сцепила руки и тут же поняла, что не в силах разъединить их. Она и не подозревала, что настолько восприимчива к гипнозу.Затем вместе с другими зрителями, оказавшимися в аналогичном положении, ее вызвали на сцену, чтобы расцепить руки. Алисия предупредила ассистента гипнотизера, что не собирается принимать участия в сеансе. Тот в ответ лишь иронически улыбнулся. Гипнотизер разомкнул ей руки и сказал, что, как только она услышит слово «туалет», ей надо три раза громко крикнуть: «Хочу пописать».

В течение двух часов Алисия развлекала публику. Она суетливо бегала по сцене, отрывала кусок воображаемой туалетной бумаги и, наконец, усевшись лицом к зрителям, помочилась. Ведущему ее выходок показалось мало, и он внушил несчастной женщине, что к ней в штаны заползли дождевые черви. Под общий хохот Алисия нелепо запрыгала, пытаясь от них избавиться, а потом стала с остервенением сдирать с себя нижнее белье и топтать его ногами. После чего гипнотизер, видимо решив продемонстрировать сполна силу своего воздействия, громко объявил, что Алисия превратилась в кошку.

Женщина, вполне натурально замяукав, потерлась задом о боковой щит декорации. Хитро подмигнув зрителям, гипнотизер вызвал на сцену мужчину и приказал ему изобразить кота. Тот, также введенный в транс, обхватил бедную Алисию сзади и стал имитировать половой акт.

— Вам надо делать маленьких котят, — крикнул ведущий. — А ну оплодотвори самку как полагается...

Мужчина покорно спустил с себя брюки, задрал Алисии юбку и овладел ею. Публика, введенная гипнотизером в экстатическое состояние, хлопала в ладоши и улюлюкала, подзадоривая совокупляющихся марионеток.

Гипнотизер, испугавшись, что Алисия, придя в себя, поднимет скандал, вывел свою жертву из транса не до конца, и она вернулась домой в полуобморочном состоянии. Только на следующий день ее сознание начало проясняться. Когда соседка рассказала ей более чем пикантные подробности шоу, женщину чуть удар не хватил. В течение недели Алисия боялась выходить на улицу, чтобы не встретить кого-нибудь из тех, кто был на представлении.

Слухи об участии учительницы в неприличном сеансе гипноза дошли до директора школы, и вскоре он уволил ее за «безнравственное поведение в общественном месте». Алисия не смогла пережить позор и покончила с собой, выбросившись из окна девятого этажа.

— Во время гипноза человеческий мозг не делает различия между реальным и мнимым, — считает профессор Ардити. — Например, если во время сеанса человеку приказывают изобразить неземную страсть или звериную ненависть, в его организме будут происходить те же психологические и физиологические изменения, что и в реальности. Этим, видимо, и объясняется нечеловеческая усталость и опустошенность после сеанса. Кроме того, люди могут испытывать смятение или замешательство, поскольку их слишком быстро выводят из состояния транса. Во время медицинского сеанса пробуждение занимает гораздо больше времени.

Бывают случаи, когда гипнотизеры и медиумы используют свой дар для совершения преступлений. Так, в Португалии арестовали профессионала, который сознался в убийстве 42 человек, используя в качестве оружия одну только силу своей мысли.

Луиш Гонсалвеш совершил свое первое убийство в 1989 году. Его жертвой стала соседка, которой он внушил мысль вскрыть себе вены. Выбор Луиша пал на беднягу только из-за того, что она жила поблизости и ему хотелось проверить, достаточно ли сильны его паранормальные способности, чтобы заставить человека добровольно отправиться на тот свет. После похорон соседки медиум стал выбирать жертвы, находящиеся на все большем расстоянии от него. Он настолько гордился своими возможностями, что убивал людей ради собственного удовольствия. Несчастные умирали от разных причин, но чаще всего кончали самоубийством. Загадка их смерти так никогда и не была бы раскрыта, если бы не одна оплошность, которую допустил Луиш.

Однажды он напился и стал хвастать своими «успехами» перед знакомыми. В результате он оказался за решеткой. Однако его психическая сила настолько велика, что он пытался убить свою охрану и сбежать. Его наблюдали психиатры и экстрасенсы. Для подавления активности Луиша ему постоянно вводили мощные транквилизаторы.

Эквадорский жулик Фернандо Арриго заморочил голову 250 согражданам и вытянул из них полмиллиона долларов. Выбирая людей побогаче, он утверждал, что за две тысячи долларов договорится с… самим дьяволом, чтобы тот отпустил из ада грешные души их покойных родственников. Действовал он нехитро. Получив деньги, он якобы звонил на тот свет, обещая сжечь две церкви взамен нужной ему души. Перед уходом он говорил обманутым простофилям, что их близких перевели из ада на небо, о чем вскоре дорогие их сердцу покойники дадут им знать.

На суде Фернандо невозмутимо заявил, что благодаря его посредничеству тысячи душ были освобождены от адских мук.

— Грешники всегда обещают послать своим близким знак, удостоверяющий, что они наконец-то попали в рай, — сказал он. — Однако они не всегда держат свое слово. На то они и грешники.

Н. Н. Непомнящий «Самые невероятные случаи»

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Источник: https://salik.biz/articles/6200-opasnyi-gipnoz.html