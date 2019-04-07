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Новые налоги, кредит Лукашенко и «шапито Брекзита»

09:09. 7 апреля 2019 Просмотров - 81 Один комментарий Опубликовал:

В очередном выпуске видеоблога, записанном совместно с РИА ФАН, мы обсудили насущные вопросы внутренней и внешней политики. Новые налоги, предложенные Минфином, кредиты для Белоруссии и почему Великобритания «никак не может решить» как ей выходить из ЕС.

Хронометраж:

00:10 — О новом пакете налогов в России
05:24 — Зачем Россия выделит Белоруссии 600 млн долларов в кредит
11:17 — Они никогда не платят: Англия и «Брексит»

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P.S. Текстовая версия от РИА ФАН:

В России может вступить в силу новый пакет налогов. Что вы об этом думаете?

— Минфин предложил внести внутрь налогового кодекса некие платежи. При этом успокаивает бизнес общественность, говоря, что ничего не меняется. А на самом деле это все очень сильно меняет.  За нарушение налогового кодекса назначены совершенно иные наказания, нежели за неуплату этих сборов.

Зачем это делается? А за тем, что нужны деньги. Здесь можно перейти к теме санкций. Они оказывают влияние на экономику России. Бюджет пока профицитный, но нужно думать о том, что будет дальше. А дальше экономика будет понемногу снижаться, и мы можем столкнуться с ситуацией, когда у нас будет дефицит бюджета. Вот именно к этому министерство финансов и готовится. Ведомство старается как можно больше налогов собрать. Для этого ей нужна серьезная уголовная дубинка, которой будет бить тех, кто будет платить налоги.

Россия выделит Белоруссии 600 млн долларов в кредит. Зачем нам это нужно?

— Здесь беспокоиться не стоит, мы эти день получим назад, но встает вопрос, надо ли это? А нужны ли нам союзники? На мой взгляд, конечно же, нужны. Посмотрите на карту, Белоруссия это западное продолжение России. Там живут такие же люди как мы. У нас одна военная система, одна система ПВО. Надо двигаться дальше в сторону создания общих вооруженных сил, общей экономики, парламента. Поэтому да союзникам надо давать средства.

России пора учится рисовать деньги. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Дело в том, что американцы черпают деньги из воздуха. Мы, в отличие от них, зарабатываем. Нам нужно научиться у наших западных партнеров созданию денег, иначе нам сложно с ними конкурировать. В результате союзники России оказываются в той ситуации, когда с той стороны им несут гораздо большие деньги. Не давать нашим союзникам средства, в которых они нуждаются было бы крайне глупой затеей.

Англия вновь не может понять, какой именно план Brexit им походит. Неужели там тоже замешаны большие деньги?

— Великобритании не нравится никакой вариант выхода из Brexit. Почему? Речь идет о деньгах. В итоге Великобритания должна заплатить ЕС от 35 до 60 млрд фунтов. Вот цена вопроса, вот почему британские парламентарии никак не могут договориться. В итоге Евросоюз, который, конечно, хотел бы получить эти деньги, говорит: «Если вы не договоритесь до такой-то даты, то 12 апреля вы выйдете. Бесплатно». Денег-то они не заплатят. Уверяю вас, когда Великобритания станет отдельным центром, у нее добавится экономической привлекательности. Поэтому, о чем бы вам ни говорили, речь всегда идет о деньгах.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102493

Метки: блог, Видео

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Один комментарий»

  • 150 76
    Игорь 7 апреля 2019 в 9:21 Ссылка
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    Тут всё нормально, кроме слова в кредит, и да надо делится, такую границу гвардия не прикроет, но кредит это самообман. Отдали часть своим и забыли, иначе иные отберут все. Это плата за развал союза, не хочешь деньгами дать Молдавии Белоруссии Чечне Армении заплатишь кровью и нервами.

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