Малоизвестные факты о сне

Бесспорно, ни один здоровый человек на свете не в состоянии обходиться без сна. Но много ли мы знаем о нем? Оказывается, существует масса интереснейших вещей, связанных со сном и сновидениями, известных, как правило, только специалистам. Большинство людей о них просто не подозревают или же заблуждаются на этот счет. Вот некоторые из них…

Сны снятся всем здоровым людям

Некоторые люди утверждают, что никогда не видят снов или на вопрос, что им снилось, отвечают, что не снилось ничего… На самом деле сны видят практически все, просто не все их запоминают. Полное отсутствие снов свидетельствует о психическом заболевании и не может считаться нормой.

Небольшой процент людей видят сны только в черно-белом варианте

До середины 60-х годов прошлого столетия таковых было примерно 12 процентов. Сейчас доля тех, кто видит сны исключительно в монохромном варианте, составляет всего 4,4 процента от общей выборки. Исследователи связывают это с распространением цветного телевещания.

Мы «смотрим» за ночь от четырех до семи сновидений

«Просмотр» может занимать от получаса до двух часов. Но мы редко запоминаем все, что нам снилось, и время во сне может течь совсем по-другому — быстрее или медленнее, чем в реальной жизни.

Мы запоминаем лишь 10 процентов наших сновидений

Если сразу после пробуждения мы еще можем вспомнить, что нам снилось, то уже через десять минут 90 процентов содержания сна обычно забывается. Целиком мы запоминаем сон только, если он был чем-то прерван и мы не досмотрели его до конца.

Храп и сновидения несовместимы

Люди храпят только, когда находятся в медленной фазе сна, в которой нельзя видеть сновидений. Поэтому, если человек храпит — ему в настоящее время ничего не снится…

Мужчинам и женщинам снятся разные сны

Так, представителям сильного пола часто снится, что они общаются, с кем-то воюют или дерутся. При этом им чаще снятся другие мужчины, чем женщины. А представительницам прекрасного пола снится приблизительно одинаковое количество женщин и мужчин. Также мужчины во сне ведут себя обычно более агрессивно, чем женщины.

Слепым людям тоже снятся сны

Парадоксально, но факт. Те, кто слеп от рождения, правда, не видят зрительных образов: им снятся лишь звуки, запахи и ощущения.

Животные тоже видят сны

Это показывают и наблюдения за животными, и сканирование их мозговых импульсов. У высокоразвитых существ схемы сновидений практически не отличаются от человеческих, разве что содержание, вероятно, более адаптировано к звериному мышлению.

Все люди, которые нам снятся, реальны

Порой мы видим во сне образы незнакомых людей. На самом деле всех этих людей мы видели где-то раньше, однако на сознательном уровне их не запомнили. Зато их облик отложился в нашем подсознании, чтобы всплыть потом во сне. Самопроизвольно генерировать чужие лица подсознание, увы, не способно.

Во сне мы чаще испытываем негативные эмоции

Это могут быть страх, тоска или отчаяние. Нам может, к примеру, снится, что нам грозит какая-то опасность или в нашей жизни происходит что-то плохое. А вот радость мы во сне испытываем редко.

Сновидения часто носят символический характер

Многие скептически относят к учению Фрейда, толкующему любые образы из снов как проявления нашего «бессознательного». На самом деле большинство сновидений не стоит толковать буквально, и один объект во сне действительно может являться символом совсем другого объекта, утверждают специалисты. При этом некоторые символы могут толковаться однозначно, а другие — это знаки, которые можем истолковать только мы сами.

Вещие сны — реальность

Хотя существование вещих сновидений постоянно вызывает споры, от статистики никуда не денешься. Исследования показывают, что от 18 до 38 процентов людей хотя бы однажды видели сны, предсказывающие будущее, а 70 процентов испытывали эффект «дежа вю», который тоже связывают со сновидениями. От 63 до 90 процентов участников исследований, проживающих по всему миру, признались, что верят в возможность вещих снов.

Во сне у нас наступает временный паралич

Человек способен видеть сновидения только в так называемой фазе быстрого сна (так называемой REM-фазе, занимающей от 20 до 25 процентов всего времени сна). Чтобы мы не повторяли в реале физические движения, которые совершаем во сне, подсознание в этот период парализует наше тело. Если этот механизм дает сбой, то возникают такие явления, как лунатизм.

Окружающая реальность становится частью нашего сна

Внешние раздражители, воздействующие на нас, пока мы спим, вплетаются в канву сна, но интерпретируются искаженно. Так, если нам холодно, может сниться, что мы на северном полюсе. Если в квартире играет радио, во сне мы видим себя на музыкальном концерте, и проч.

Во сне можно испытать сексуальное возбуждение и оргазм

Это зависит от сюжета сна. А некоторые умудряются еще и не просыпаясь заниматься реальным сексом со своим партнером. Но это уже вариант лунатизма.

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Источник: https://salik.biz/articles/8879-maloizvestnye-fakty-o-sne.html