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Любовь что это? Алексей Орлов и Михаил Ять

20:10. 7 апреля 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Выпуск 112.

Алексей Орлов и Михаил Ять

К нам пришло такое обращение:

“В современном капиталистическом обществе потребления не знают что такое любовь. Хотя и думают, что знают, но обычно любовью называют то, что на самом деле является похотью. А в старинные времена, когда суженых выбирали мудрые, между сужеными таких вот прямо вообще крышу выносительных эмоций не было, любить друг друга учились…
Если осветите этот момент в одной из передач – как вообще понять, где тут что, то, не смотря на то, что этим вопросом уже задавались разные философы, будет интересно.”

А ведь действительно, что мы знаем о том, что такое любовь?
Какова она на самом деле?
Любовь ограничивается только взаимоотношениями между людьми, или же у неё есть и иные грани?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iyXpyzHks6I

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