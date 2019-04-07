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Донецкой Народной Республике 5 лет

10:34. 7 апреля 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:


5 лет назад была провозглашения Донецкая Народная Республика.
Несмотря на все проблемы и известный скепсис 2014 года по поводу выживания республики (мол, не доживет до осени – задавят ВСУ, потом, что сдадут к зиме и т.д.), она уже 5 лет в виде непризнанного государства существует на фактической политической карте мира.
Как писал еще в 2014 году – пасту в тюбик обратно не затолкать.





Плюс вторая часть фильма "Батальон", посвященного событиям в Луганске весной 2014 года, где тоже на днях будут отмечать 5-летие Луганской Народной Республики.



Первую часть "Протест" смотри вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/4900008.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4902109.html

Метки: 2014, война на украине, ДНР, документальное кино, донбасс, донецкая народная республика, история, лнр, Луганск, Луганская Народная Республика

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