Донецкой Народной Республике 5 лет
10:34. 7 апреля 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
5 лет назад была провозглашения Донецкая Народная Республика.
Несмотря на все проблемы и известный скепсис 2014 года по поводу выживания республики (мол, не доживет до осени – задавят ВСУ, потом, что сдадут к зиме и т.д.), она уже 5 лет в виде непризнанного государства существует на фактической политической карте мира.
Как писал еще в 2014 году – пасту в тюбик обратно не затолкать.
Плюс вторая часть фильма "Батальон", посвященного событиям в Луганске весной 2014 года, где тоже на днях будут отмечать 5-летие Луганской Народной Республики.
Первую часть "Протест" смотри вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/4900008.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4902109.html