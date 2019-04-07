Брайникл — ледяной палец смерти

Любопытное природное явление происходящее в арктических подлёдных водах засняла съёмочная группа BBC. Используя таймлапс-камеры исследователи зафиксировали возникновение сосульки под водой.

Брайниклы возникают при определённых температурных условиях и первые описание удивительных подводных «сталактитов» в далёком 1962 году сделал знаменитый океанограф Силье Мартин.

Как же формируется брайникл?

Зимой средняя температура воздуха над поверхностью морского льда, а значит и самого льда составляет ниже 20 градусов по Цельсию, однако температура самой воды составляет в среднем -1,9 градуса. Взаимодействие воды с более холодными воздушными массами вызывает образование льда на водной поверхности, однако тут есть один нюанс: при замерзании и дальнейшем росте ледяной корки из охлаждаемого слоя воды вытесняется соль и в итоге под сформированным слоем льда образуется прослойка из более солёной, а значит и более плотной воды.

Из-за того, что эта прослойка перенасыщенной солями воды соприкасается со льдом — она охлаждается до температуры льда, напомню, что это около минус 20 градусов по Цельсию. Далее согласно законам физики, эта переохлаждённая рапа начинает своё движение вниз, ко дну. Формирование «ледяного пальца» по всей видимости начинается с так называемого «центра роста» — характерной неровности на нижней поверхности ледяной корки. Поток переохлаждённой воды двигаясь ко дну охлаждает морскую воду, которая в свою очередь замерзая и кристаллизуясь образует хрупкую и пористую трубку «ледяного пальца».

При достижении морского дна поток холодной тропы образует своеобразный ручей. Попадающиеся на пути ледяного ручья донные животные (в основном иглокожие — морские звёзды и ежи) оказываются замороженными заживо. Снятый операторами-подводниками Хью Миллером (Hugh Miller) и Дугом Андерсоном (Doug Anderson) брайникл достиг дна за три с половиной часа. Съёмка формирования и роста брайникла происходила в арктических водах близ острова Литл Рэйзорбэк. Это первое видео дающее полное представление об удивительном природном явлении возникающем в холодных водах мирового океана.

Источник: http://www.sciencedebate2008.com/brinicle-beauty-of-burning-cold/