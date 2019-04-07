Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

4-я танковая дивизия армии Египта

15:02. 7 апреля 2019 Просмотров - 203 Нет комментариев Опубликовал:


Построение 4-й танковой дивизии Египетской армии.







Из 4-х танковых дивизий 3 используют "Абрамсы", а еще одна М-60.
В мотопехотных дивизиях египетской армии в ближайшие годы старые советские Т-55 и Т-62 будут заменены на российские Т-90.
В этом плане египетская армия напоминает армию Ирака, где "Абрамсы" и Т-90 уже сосуществуют в рамках одной организационной структуры.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4902767.html

Метки: абрамс, бронетехника, Египет, Россия, северная африка, Т-90, танки, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 20 января 2015
..., что в рядах советской армии сражалось около полумиллиона евреев, .... Источник Российские специалисты проинспектируют танковую дивизию в Германии Группа российских инспекторов... пошлину. Кроме того, руководство Египта обдумывает вопрос о прямой конвертации...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 марта 2016
...-летний Тайрод Пью жил в Египте, затем отправился в Стамбул, чтобы... наблюдаем в Ираке, Сирии, Ливии, Египте, Йемене. К оглавлению | Источник: colonelcassad... 67-я бригада 18-й танковой дивизии Сирийской Армии совместно с переброшенной штурмовой...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 июня 2017
... властями враждебного поведения в отношении Египта», — заявил официальный представитель египетского... газовых месторождений Шаер Сирийская армия также возобновила наступательную операцию ...армейский корпус и 18-я танковая дивизия САА сумели освободить ряд ...
Scofield: Перспективы «арабского НАТО»
...ЛУКОЙЛ. «Русские подписали с Египтом ядерное соглашение. Это крупнейшая иностранная...Главного штаба. А четвертая сирийская танковая дивизия, которой командует Махер Асад,... плачевном состоянии находится сирийская армия, Россия начала осуществлять масштабную...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 сентября 2017
...еще один сосед после ирака египта был разорен def беспокоюсь ... соглашения между YPG, повстанческой армией и российскими войсками, дислоцированными ... войсками. Освобождение отрядами 4 танковой дивизии правительственных войск САР очередного населенного...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
... исламских группировок — Восстановлена боеспособность сирийской армии, она усилена техникой и вооружением...», председатель Президиума ветеранов войны в Египте Мы нашли в Сирии оппозицию... III-й Евросоюз и отправит танковые дивизии своих миротворцев не сразу на...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>