4-я танковая дивизия армии Египта
15:02. 7 апреля 2019 Просмотров - 203 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Построение 4-й танковой дивизии Египетской армии.
Из 4-х танковых дивизий 3 используют "Абрамсы", а еще одна М-60.
В мотопехотных дивизиях египетской армии в ближайшие годы старые советские Т-55 и Т-62 будут заменены на российские Т-90.
В этом плане египетская армия напоминает армию Ирака, где "Абрамсы" и Т-90 уже сосуществуют в рамках одной организационной структуры.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4902767.html