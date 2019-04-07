4-я танковая дивизия армии Египта

Построение 4-й танковой дивизии Египетской армии.Из 4-х танковых дивизий 3 используют "Абрамсы", а еще одна М-60.В мотопехотных дивизиях египетской армии в ближайшие годы старые советские Т-55 и Т-62 будут заменены на российские Т-90.В этом плане египетская армия напоминает армию Ирака, где "Абрамсы" и Т-90 уже сосуществуют в рамках одной организационной структуры.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4902767.html