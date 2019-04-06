“Захар Прилепин. Уроки русского”: Урок №61. Ассоциация с Европой – прямой путь в холопы
18:53. 6 апреля 2019 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал: brahman
Кому, на каких условиях и как долго принадлежали земли современной Украины в разные периоды истории? Что представляла из себя Люблинская уния и как насильно окаталичивали население на окраине Руси? Как фактически выглядел первый заход украинцев в Европу и каким образом польские шляхтичи получали земли на территории бывшей Западной Руси? К чему привел заключенный в 1654 году Переяславский договор?
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Лысый близнец Нагиева как всегда эмоционально безграмотен.
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