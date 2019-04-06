“Захар Прилепин. Уроки русского”: Урок №61. Ассоциация с Европой – прямой путь в холопы

Кому, на каких условиях и как долго принадлежали земли современной Украины в разные периоды истории? Что представляла из себя Люблинская уния и как насильно окаталичивали население на окраине Руси? Как фактически выглядел первый заход украинцев в Европу и каким образом польские шляхтичи получали земли на территории бывшей Западной Руси? К чему привел заключенный в 1654 году Переяславский договор?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vi16kUWgdEw