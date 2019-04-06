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“Захар Прилепин. Уроки русского”: Урок №61. Ассоциация с Европой – прямой путь в холопы

18:53. 6 апреля 2019 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал:
Кому, на каких условиях и как долго принадлежали земли современной Украины в разные периоды истории? Что представляла из себя Люблинская уния и как насильно окаталичивали население на окраине Руси? Как фактически выглядел первый заход украинцев в Европу и каким образом польские шляхтичи получали земли на территории бывшей Западной Руси? К чему привел заключенный в 1654 году Переяславский договор? 
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vi16kUWgdEw

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Один комментарий»

  • 310 72
    ХОХОЛ 6 апреля 2019 в 19:28 Ссылка
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    Лысый близнец Нагиева как всегда эмоционально безграмотен.
    Ему-бы в рекламу МТС

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