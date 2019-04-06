Встали на путь создания липовых дел

Приговор Военного трибунала пограничных и внутренних войск Киевского округа по делу Г.Н. Юфы, И.В. Волкова, И.А. Шпица, П.Г. Чичикало и С.П. Кузьменко

стали на путь преступного создания искусственных дел о якобы вскрытых ими на территории Молдавской АССР контрреволюционных организаций и ареста в связи с этим по фиктивным материалам людей, не причастных к контрреволюционным организациям и вовсе ни в чём не повинных честных советских граждан.

На почве шкурных и карьеристских побуждений, а также на почве личных счётов (ШПИЦ). ЮФА и остальные перечисленные его соучастники допустили незаконные аресты и применение незаконных методов следствия к арестованным. добиваясь таким преступным путём признания подследственных в контрреволюционной деятельности, к коей последние не были причастны.

так как вопреки ШПИЦУ и ЮФЕ, всё же всплыла абсолютная невиновность его, Ленчинера.

НКВД СССР считает необходимым проведение в гор. Киеве гласного судебного процесса над виновниками незаконного ареста САДАЛЮКА. ЛЕНЧИНЕРА и др. и создания против них искусственно провокационного дела.

согласовав все Ваши мероприятия с секретарём ЦК КП(б)У тов. Н. С. ХРУЩЁВЫМ.

Текст приговора группе сотрудников НКВД МАССР занимавшихся созданием липовых дел и выбиванием нужных показаний у невиновных граждан.29-31 декабря 1938 г.Дело №[58-1938 г.]11935 г., декабря 31 дня, Военный Трибунал Пограничной и Внутренней Охраны УССР, в г. Киеве, в клубе совторгслужащих, в открытом судебном заседании в составе:Председательствующего Васютинского Я.М. и членов: политрука Трифонова Г.И. лейтенанта Русанова Я. Ф. При секретаре технике-интенданте II ранга Эфроимсоне,с участием пом[ощника] Главного военного прокурора ПО и ВО УССР див-военюриста Кузнецова А.Х. и защиты, состоящей из членов Коллегии защитников по Киевской области Авербуха М.М. и Головченко Я.С., рассмотрев дело 582 1935 г. по обвинению бывших сотрудников НКВД Молдавской АССР:1. бывшего начальника IV отделения УГБ НКВД МАССР лейтенанта государственной безопасности ЮФА Григория Наумовича, 29 л[ет], уроженца г. Ромны бывшей Полтавской губ., сына торговца, по национальности еврея, с низшим образованием, женатого, имеющего одного ребёнка, бывшего чл[ена] КП(б)У с 1931 г., не судившегося;2. бывшего оперуполномоченного УГБ НКВД МАССР мл[адшего] лейтенанта государственной безопасности ВОЛКОВА Ивана Васильевича, 1906 г. рождения, уроженца деревни Токомово Ковыконского района МАССР, происходящего из крестьян-бедняков, по национальности русского, с низшим образованием, бывшего чл[ена] КП(б)У с 1928 г., не судившегося;3. бывшего пом[ощника] оперуполномоченного IV отд[ела] УГБ НКВД МАССР сержанта государственной безопасности ШПИЦ Исаака Ароновича, 1908 г. рожд[ения], уроженца г. Тирасполя, по национальности еврея, с незаконченным сред[ним] образованием, бывшего чл[ена] КП(б)У с 1932 г., не судившегося, из рабочих;4. бывшего пом[ощника] оперуполномоченного IV отд[ела] УГБ НКВД МАССР сержанта государственной безопасности ЧИЧИКАЛО Павла Григорьевича, 1918 г. рождения, уроженца местечка Ичня Черниговской области, происходящего из крестьян-бедняков, по национальности украинца, с незаконченным высшим образованием, холостого, быв[шего] чл[ена] ВЛКСМ с 1935 г., не судившегося;-всех четверых в преступлениях, предусмотренных ст. 206-17 п. «б» УК УССР.и 5-го – КУЗЬМЕНКО Степана Порфирьевича, 1905 г. рождения, происходящего из кулаков с. Песчаный Брод того же района Одесской области, по национальности украинца, с высшим педагогическим образованием, женатого, имеющего одного ребёнка, беспартийного, не судимого, – в преступлении, предусмотренным ст. 20-207-17 п. «б» УК УССР;Состоя на службе в органах НКВД Молдавской АССРБудучи арестованным таким образом по заданию ЮФЫ, а затем освобождён органами НКВД за отсутствием против него каких бы то ни было материалов обвинения, учитель Садапюк обратился с жалобой на имя секретаря ЦК КП(б)У тов. ХРУЩЁВА по поводу незаконных действий перечисленных бывших сотрудников НКВД МАССР. Учитель Садалюк, член ВЛКСМ, являясь директором школы до ареста его, был отмечен Горсоветом за его образцовую постановку работы в школе и за это же по наряду Совнаркома УССР получил автомашину в личное пользование.На возникшем по этому поводу предварительном следствии было выявлено:Для этой целиПри этом Величко, под страхом применения к нему физических мер воздействия, назвал в качестве участников «контрреволюционной организации» и ряд других лиц, в том числе учителя Садалюка.По показаниям Садалюка, в связи с поданной им жалобой,Однако, ввиду отсутствия в НКВД материалов для такого обвинения Садалюка, помимо вынужденных показаний Величко и Островского, Садалюк 10 октября 1938 г. был освобождён. При этом оказалось, чтоВ таком виде машина была возвращена ему после освобождения его из-под стражи.На почве возникшей ссоры из-за детей между женой Ленчинера (билетёра местного театра) и женой ШПИЦАВслед за этим ШПИЦ, злоупотребляя своим служебным положением, начал принимать меры к аресту Ленчинера, добился для этой цели провокационным путём у своего подследственного Демуса, как участника контрреволюционной организации, показаний о принадлежности якобы Ленчинера к «контрреволюционной организации», невзирая на то, что Демус Ленчинера совершенно не знал.Помимо указанных преступных действий ЮФЫ, вскрыт был ряд его злоупотреблений своим служебным положением в личных и корыстных целях, как. например:Привлечённые по настоящему делу в результате возникшего следствия об их преступных действиях ЮФА, ШПИЦ, ЧИЧИКАЛО и КУЗЬМЕНКО свою вину, как на предварительном, так и на судебном следствии, полностью признали.ВОЛКОВ, признавая себя виновным в применении незаконных методов следствия, отрицал, однако, избиение им арестованного Островского.Дело в отношении Широкого прекращено за смертью его до суда, дело в отношении Семёнова выделено за нерозыском его.1. ЮФА Г.Н. в том, что, будучи в 1938 году н[ачальни]ком IV отд[ела] УГБ УНКВД МАССР и злоупотребляя своим служебным положением, из низменных и карьеристских побуждений систематически создавал провокационные дела против ряда советских гр[ажда]н с обвинением их в тягчайших к-p преступлениях путём фабрикации для этой цели фиктивных агентурных донесений и искусственного создания доказательств обвинения с помощью подчинённых ему сотрудников, практикуя при этом незаконные методы следствия, а также в том, что присваивал по фиктивным распискам причитавшиеся сотруднику КУЗЬМЕНКО деньги.2. ВОЛКОВА И.В. в том, что, будучи прикреплён для следствия к IV отделению] НКВД МАССР и злоупотребляя своим служебным положением, участвовал в провокационном создании искусственного дела по обвинению группы молодых учителей в к-p деятельности и шпионаже, применяя при этом во время допроса по делу Величко, Островского и других преступные методы следствия, вынудив у них таким образом заведомо ложные показания, являвшиеся, по сути, оговором как их самих, так и других, ни в чём не повинных людей.3. ШПИЦА И.А. в том, что, будучи помощником] оперуполномоченного УГБ НКВД МАССР, участвовал в провокационном создании искусственного дела по обвинению молодых учителей в к-p деятельности, применяя при допросахарестованных по этому делу лиц преступные методы следствия, а также в том. что. злоупотребляя своим служебным положением, он на почве личных счётов со своим соседом гр[аждани]ном Ленчинером в целях ареста его провокационным путём добился у подследственных своих заведомо ложных показаний о причастности якобы Ленчинера к к-p организации, в результате чего Ленчинер был неосновательно арестован и свыше 3-х месяцев содержался под стражей.4. ЧИЧИКАЛО П.Г. в том, что, будучи помощником] оперуполномоченного У ГБ НКВД МАССР, принимал участие в провокационном создании искусственных дел и, злоупотребляя своим служебным положением, систематически применял преступные методы следствия, а также явился пособником ШПИЦА в получении от арестованного Говберга заведомо провокационных показаний о гр[аждани]не Ленчинере, что послужило фиктивным основанием незаконного ареста последнего.5. КУЗЬМЕНКО С.П. в том, что, будучи нештатным сотрудником НКВД МАССР и действуя по заданию ЮФЫ, переписал своей рукой и от своего имени, за своей подписью, заведомо фиктивное донесение о якобы существующей в Молдавии к-p фашистской организации, способствуя таким образом провокационному созданию искусственного дела по обвинению группы учителей в к-p деятельности,каковые преступления всех – ЮФА, ВОЛКОВА, ШПИЦА, ЧИЧИКАЛО и КУЗЬМЕНКО, учитывая особо отягчающие обстоятельства, установленные по делу и выразившиеся в грубом нарушении социалистической] законности, предусмотрены в отношении первых четырёх, т. е. ЮФЫ, ВОЛКОВА, ШПИЦА и ЧИЧИКАЛО, как должностных лиц, ст. 206-17 п. «б» УК УССР, а в отношении КУЗЬМЕНКО – ст. 20-206-17 п. «б» УК УССР.В силу чего1. ЮФА Григория Наумовича на основании ст. 206-17 п. «б» УК УССР, лишив его присвоенного ему звания лейтенанта госбезопасности, к высшей мере наказания – РАССТРЕЛЯТЬ;2. ВОЛКОВА Ивана Васильевича на основании ст. 206-17 п. «б» УК УССР, лишив его присвоенного звания мл[адшего] лейтенанта госбезопасности, к высшей мере наказания – РАССТРЕЛЯТЬ;3. ШПИЦА Исаака Ароновича на основании ст. 206-17 п. «б» УК УССР, лишив его присвоенного ему звания сержанта госбезопасности, к высшей мере наказания – РАССТРЕЛЯТЬ;4. ЧИЧИКАЛО Павла Григорьевича на основании ст. 206-17 п. «б» УК УССР лишив его присвоенного ему звания сержанта госбезопасности, к высшей мере наказания – РАССТРЕЛЯТЬ;5. КУЗЬМЕНКО Степана Порфирьевича на основании ст. 20-206-17 п. «б» УК УССР к высшей мере наказания – РАССТРЕЛЯТЬ.Приговор может быть обжалован в 5-дневнй срок со дня вручения копии приговора осуждённым через Военный трибунал, вынесший приговор, в Военную коллегию Верховного суда СССР.Председательствующий ВасютинЧлены: ТрифоновРусанов http://istmat.info/node/61006 – цинкПриговор был приведен в исполнение 31 декабря 1938 года http://istmat.info/node/61007 Как не трудно заметить, данный чудесный документ с одной стороны показывает характер нарушений соц.законности в период репрессий 1937-1938 года (привет тем, кто утверждает, что нарушений небыло вовсе и всех правильно сажали), так и показывает, что уже в 1938 году (привет хрущевцам и перестроечникам), с приходом Лаврентия Павловича Берия на пост наркома НКВД начался пересмотр подобных дел с фиктивными обвинениями и суровое наказание причастных к фальсификации липовых дел – арестом Ежова и Ко дело ведь не ограничивалось – чистка затронула и республиканские управления НКВД, о чем еще с 1936-1937 года сигнализировало ведомство Вышинского настаивавшее на необходимости системного пересмотра дел для отделения реальных преступников от тех, кто пострадал без вины.Не после XX съезда, как любят рассказывать, а еще в 1938 году. Наказанием за подобные нарушения соц.законности была смерть.Указанные персонажи, которые были расстреляны на новый год, также числятся в числе "жертв сталинских репрессий".Обращает на себя внимание и момент, когда даже в условиях фиктивного дела, некоторых невиновных граждан посадить не удалось, так как улики оказались совсем липовыми – это к вопросу о том, что могла прокатить совсем уж любая залипуха. Как видим, даже пользуясь своим всевластием, преступники в погонах не смогли посадить человека.Показательна история с женой Шпица, которая фактически использовала систему для сведения личных счетов за счет мужа погрязшего в преступной деятельности.Разумеется, такие документы плохо вписываются в однотонные светлые и черные трактовки периода репрессий, так как с одной стороны показывают существенные косяки системы в период репрессий, а с другой стороны демонстрируют, как система пыталась с ними бороться.В мифы о безошибочной системе или же полностью преступной системе, такое осмысление периода репрессий по понятным причинам не вписывается. Ведь проще рассказать, что всех посадили за дело или же зачитать мантру про кровавого тирана Сталина.UPD: И еще чудесное.Как видим, Берия санкционирует гласный публичный процесс против сотрудников ведомства винованых в нарушении соц.законности и создании липовых дел.И эти мероприятия были согласованы с Хрущевым. Который после 1956 года будет рассказывать байки про то, что нарушения соц.законности замалчивали, хотя он сам был вовлечен как в процесс репрессий ("Уймись, дурак!") так и в процесс публичной реабилитации граждан еще в 30х годах. Но про это он предпочитал не вспоминать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4901145.html