Вопреки законам физики.

Это случилось в Болгарии, под городом Пловдивом, где проходили международные соревнования парашютистов. Советская спортсменка Надежда Пряхина — абсолютная чемпионка 1958 года — прыгнула с высоты 1750 метров, но парашют не раскрылся. Попытка открыть запасной успехом не увенчалась — воздушная волна прижала его к основному, и купол погас. После минуты свободного падения Надежда врезалась в разрыхленную пашню...

НЕРЕАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Чем, по вашему мнению, закончилась эта история? Естественно, любой здравомыслящий человек предположит трагический финал. Но, к счастью, иногда в нашей жизни случаются чудеса. Надежде невероятно повезло — пролежав в больнице меньше месяца, она отправилась домой практически здоровой.А помните нашумевший случай, о котором писали все газеты мира в конце августа 1981 года? На высоте 5600 метров пассажирский Ан-24 столкнулся с военным самолетом. Невероятно, но одна из пассажирок — Лариса Савицкая — осталась жива.

1750 метров, 5600 метров… Но наибольшая высота, с которой когда-либо падал человек и при этом оставался жив, равна 10160 метрам. Именно на такой высоте 26 января 1972 года Дуглас DC-9 авиакомпании «Югословенски Аэротранспорт» взорвался над деревней Сербска Каменице. Упавшая с этой высоты стюардесса Весна Вулович получила многочисленные переломы, 27 дней была в коме, затем 16 месяцев находилась на излечении в госпитале, но главное — осталась жива. А ведь во всех вышеописанных случаях (хотя таковых происшествий намного больше) действуют неумолимые законы природы, по которым тело человека, пролетев после падения 573 метра, уже достигает 99% своей окончательной скорости, что составляет 188—200 км/ч при нормальном атмосферном давлении и полете в произвольной позе. При падении головой вниз скорость доходит до 298 км/ч.

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СТАТИСТИКА СЧАСТЛИВЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ

Да что там тысячи метров, если даже полет с какого-нибудь четвертого этажа чреват, как говорится, фатальным исходом. Однако и здесь бывают счастливые исключения. Несколько лет назад московские газеты писали о головокружительном полете, совершенном 23-летним старшиной милиции, младшим инспектором службы Управления охраны высших органов власти и объектов правительственных учреждений. В выходной день страж порядка отдыхал вместе с друзьями. Порядком расслабившись, он вызвался на пари спуститься из окна по пожарному рукаву. Может быть, в трезвом состоянии у старшины и были шансы выиграть спор, но на этот раз ему не повезло. Сорвавшись с высоты девятого этажа, он упал даже не в сугроб, а на бетонный козырек подъезда. В больницу парня доставили с множественными переломами и черепно-мозговой травмой.

Даже у таких счастливых исключений складывается своя статистика. Гораздо чаще, чем взрослые, спасаются дети. Трехлетняя Анни Дарбинян, упав с девятого этажа, пролетела около тридцати метров. Когда же девочку доставили в больницу, то единственное, что оставалось сделать врачам… так это угостить Анни конфетами. Рентген не показал никаких изменений, подробнейшее обследование подтвердило первоначальный вывод — ребенок практически здоров.

В Санкт-Петербурге Андрюша Иванов свалился в лестничный пролет с пятого этажа и упал на бетонную, покрытую керамическими плитами лестничную площадку. Мальчика сразу же отвезли в больницу, но после тщательной проверки тут же выписали: ни ушиба, ни синяка, ни царапины.

ФОРМУЛА СЧАСТЛИВОГО ПРИЗЕМЛЕНИЯ

А кошки… Все мы знаем, что они могут выжить и спокойно приземлиться на лапы, свалившись с третьего, а то и пятого этажа. Но ведь бывают случаи, когда мурки выживают, упав с десятого этажа… Почему? Как такое возможно? Если, зная вес животного и высоту падения, рассчитать силу удара, окажется, что у кошки, упавшей с десятого этажа, нет ни одного шанса уцелеть. В чем тут дело? Только ли в умении животного перевернуться в полете и приземлиться точно на лапки?Из школьной программы физики все мы знаем, что сила удара зависит от трех переменных: веса падающего тела, высоты падения и деформации (меры сопротивления) поверхности, на которую падает любое существо или предмет. Формула такова: F= pH/h, где F — сила удара, p — вес падающего, например кошки, H — высота падения, h — глубина, на которую кошка углубится в поверхность при приземлении.

Так вот, кошка весом всего один килограмм, упав с высоты десятиэтажного дома, испытывает силу удара, равного одной тонне! Что осталось бы от бедной кошки, даже представить страшно. Выходит, в действительности этот удар во много раз меньше, чем следует из расчета. За счет чего? Высота падения стать меньше не может. Тогда получается, что за счет веса кошки — он-то во время падения и уменьшается в несколько раз. Выходит, известные нам законы природы отступают перед иным началом, иной силой, неизвестной нам?

УТРАЧЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ

Многие факты говорят о том, что сила эта исначально заложена и в человеке, и в животном, но пробуждается она лишь в исключительных обстоятельствах.

Скажите, вам не случалось мысленно подхватывать падающий бокал, да так, что он, вопреки всем законам природы, шмякнувшись о каменный пол, оставался целехоньким? Или падающую тарелку? Вот она летит… Расстояние от нее до пола стремительно сокращается, время словно замедляется, вы с ужасом смотрите на это падение и думаете – нет, только не это, это же моя любимая тарелка…Она ударяется о плиточный пол, насколько раз отскакивает, словно мячик, и благополучно приземляется вам под ноги целой и невредимой.

Вы облегченно вздохнете и объясните произошедшее случайностью, тем, что тарелка упал под особым углом. Верующие люди в этом случае скажут: «Слава Богу», — и воздадут молитву Всевышнему. Но 99% людей не придадут никакого значения своему собственному мысленному усилию. А зря. Ведь это вы остановили тарелку. Ведь это именно вы в экстремальной ситуации проявили остатки тех паранормальных способностей, которые человечество уже практически утратило.

Но почему бы не предположить, что в некоторых из нас сохраняется способность оказывать подобное же левитирующее воздействие и на свое собственное тело? Способность эта в большей степени выражена у детей. А потому именно они больше пригодны для некоторых ясновидческих сеансов. И именно они являются непременной составляющей такого явления, как полтергейст.

По всей вероятности, в момент падения, в стрессовой ситуации у них включается на какие-то секунды некий механизм, блокирующий силу тяжести – отключающий гравитацию. Остается добавить, что кошки сохраняют эту способность в течение всей жизни. Под эту же статью подпадают и пьяные. Так как эта способность бессознательна, то под мухой она проявляется чаще. Недаром же говорят, что у каждого пьяного — свой ангел.

НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ

Но так ли уж бессознательна эта способность? Неужели не существует людей, которые могли бы ею управлять?

Есть такие. Вспомним хотя бы фото- и кинодокументы, свидетельствующие о том, что некоторые экстрасенсы могут усилием воли блокировать силу тяжести предмета и заставлять его повиснуть в воздухе. И еще — каждый, кто занимается боевыми искусствами, знает о существовании этой энергии, но, чтобы развить ее до высокой степени, требуются многие годы тренировок. Человек, овладевший ею, может пальцем отбросить могучего противника, как назойливую муху.

Практически эта энергия неисчерпаема, поскольку лишь концентрируется в теле человека, а поступает извне. Она может быть получена из энергетического поля, окружающего Землю, и через голову и туловище направлена в энергетический центр хара, расположенный на пять сантиметров ниже пупка.

Ее можно получить из магнитного поля нашей планеты. В этом случае она придет в хара по ногам. Мастер может направить ее вдоль тела вверх, вниз или вывести из тела наружу. Направленная же вовне, она может быть сконцентрирована в такой импульс энергии, который превосходит все, на что способна обычная физическая сила.

Сергей БОРОДИН

Источник: https://salik.biz/articles/56243-vopreki-zakonam-fiziki.html