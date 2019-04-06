Сводки от ополчения Новороссии 06 апреля 2019

Вчера украинские оккупанты в 19.45 с позиций в населённом пункте Пески в направлении г. Донецк (Вольво центр) выпустили 6 мин калибром 82 мм, 5 гранат из АГС, а также применили стрелковое оружие. Тогда же был обстрелян населённый пункт Веселое с применением РПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы № 21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.

По счастливой случайности никто не пострадал.

21-я городская больница Донецка расположена в посёлке Октябрьский Куйбышевского района. Отсюда до посёлка Пески, где стоят ВСУ и карательные батальоны — 1500 метров. В 2014–2016 годах больница пережила десять только прямых попаданий. Украинские «Грады» прилетали и в детское отделение, и в гараж, где до сих пор стоит машина скорой помощи, не подлежащая восстановлению.

В ноябре 2015 года читатели «Русской Весны» серьезно помогли 21-й больнице, организовав доставку бойлеров и оборудования для обогрева палат.

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