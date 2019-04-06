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Сводки от ополчения Новороссии 06 апреля 2019

11:51. 6 апреля 2019 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:

В Луганске прошла премьера фильма о луганском ополчении, снятого самими ополченцами

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке

Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке | Русская весна

Вчера украинские оккупанты в 19.45 с позиций в населённом пункте Пески в направлении г. Донецк (Вольво центр) выпустили 6 мин калибром 82 мм, 5 гранат из АГС, а также применили стрелковое оружие. Тогда же был обстрелян населённый пункт Веселое с применением РПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы № 21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.

По счастливой случайности никто не пострадал.

21-я городская больница Донецка расположена в посёлке Октябрьский Куйбышевского района. Отсюда до посёлка Пески, где стоят ВСУ и карательные батальоны — 1500 метров. В 2014–2016 годах больница пережила десять только прямых попаданий. Украинские «Грады» прилетали и в детское отделение, и в гараж, где до сих пор стоит машина скорой помощи, не подлежащая восстановлению.

В ноябре 2015 года читатели «Русской Весны» серьезно помогли 21-й больнице, организовав доставку бойлеров и оборудования для обогрева палат.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Оккупанты закрыли сразу два пункта пропуска на Донбассе

Оккупанты закрыли сразу два пункта пропуска на Донбассе | Русская весна

С пятницы, 5 апреля на линии разграничения на Донбассе украинские оккупанты сразу закрыли два пункта пропуска: на КПВВ «Марьинка» временно приостановили пропуск лиц и транспортных средств якобы из-за вчерашнего обстрела снайпера.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

КПВВ «Гнутово», как ранее сообщала «Русская Весна», закрыт на реконструкцию.

В связи с этим украинской стороной пропуск в пределах дорожного коридора «Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь» не производится.

«Работы по обустройству продлятся до 8 апреля», — отмечают украинские оккупанты, обустраивающиеся на Донбассе всерьёз и надолго.

Дата открытия КПВВ «Марьинка» не известна.

«Это связано с обстрелом российскими наемниками дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно», — говорится в сообщении украинских пограничников.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе

Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе | Русская весна

5 апреля на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, ещё двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».

«В результате обстрелов вражеских снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения», — говорится в сообщении.

Украинские оккупанты называют самыми горячими направлениями минувших суток Пески, Авдеевку, Павлополь, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Марьинку, Зайцево, Новоалександровку, Новолуганское, Золотое-4, Южное.

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В Луганске прошла премьера фильма о луганском ополчении, снятого самими ополченцами

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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