Революция и Гражданская война из американского архива. Часть 2. 1918

Все снимки просто огромных размеров. Кому нужно, качайте оригиналы с Фликра. В кавычках приводятся оригинальные подписи01. Л.Троцкий в Брест-Литовске. Январь02. «Украшенные могилы погибших большевиков. 6 февраля»03. «Немецкие войска на марше в Дорпат. 28 февраля»04. «Генерал-фельдмаршал фон Эйххорн с чиновниками из своего штаба на осмотре захваченного города Минска. 1 марта»05. «Немецкая кавалерия проезжает через Дорпат (Юрьев). 28 марта»06. Нарва. «Отряд германских велосипедистов в погоне за большевистскими разбойниками. 28 марта»08. Скобелевская площадь. Оформление площади к 1 мая09. Скобелевская площадь. Оформление площади к 1 мая (фрагмент)10. Демонстрация на Красной площади 1 мая. Центральная трибуна11. Демонстрация на Красной площади 1 мая. Центральная трибуна (фрагмент)12. Демонстрация на Красной площади 1 мая13. Первомайская демонстрация на Красной площади14. В.И.Ленин, Н.К.Крупская и М.И.Ульянова покидают первомайский парад15. Григорий Зиновьев и Яков Свердлов среди фракции коммунистов на V Всероссийском съезде Советов. 06 июля17. «После налёта большевистского аэроплана»18. Экипаж российского товарного парохода «Омск», который пытался убить своего капитана и отвезти пароход в Россию. Вскоре после их ареста в Норфолке, штат Вирджиния19. «Гражданское население обучают стрельбе»

Источник: https://humus.livejournal.com/6546240.html