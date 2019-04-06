Революция и Гражданская война из американского архива. Часть 2. 1918
13:53. 6 апреля 2019 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Революция и Гражданская война из американского архива. Часть 1. 1917
Все снимки просто огромных размеров. Кому нужно, качайте оригиналы с Фликра. В кавычках приводятся оригинальные подписи
01. Л.Троцкий в Брест-Литовске. Январь
02. «Украшенные могилы погибших большевиков. 6 февраля»
03. «Немецкие войска на марше в Дорпат. 28 февраля»
04. «Генерал-фельдмаршал фон Эйххорн с чиновниками из своего штаба на осмотре захваченного города Минска. 1 марта»
05. «Немецкая кавалерия проезжает через Дорпат (Юрьев). 28 марта»
06. Нарва. «Отряд германских велосипедистов в погоне за большевистскими разбойниками. 28 марта»
08. Скобелевская площадь. Оформление площади к 1 мая
09. Скобелевская площадь. Оформление площади к 1 мая (фрагмент)
10. Демонстрация на Красной площади 1 мая. Центральная трибуна
11. Демонстрация на Красной площади 1 мая. Центральная трибуна (фрагмент)
12. Демонстрация на Красной площади 1 мая
13. Первомайская демонстрация на Красной площади
14. В.И.Ленин, Н.К.Крупская и М.И.Ульянова покидают первомайский парад
15. Григорий Зиновьев и Яков Свердлов среди фракции коммунистов на V Всероссийском съезде Советов. 06 июля
17. «После налёта большевистского аэроплана»
18. Экипаж российского товарного парохода «Омск», который пытался убить своего капитана и отвезти пароход в Россию. Вскоре после их ареста в Норфолке, штат Вирджиния
19. «Гражданское население обучают стрельбе»