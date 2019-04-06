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Революция и Гражданская война из американского архива. Часть 2. 1918

13:53. 6 апреля 2019 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал:


Революция и Гражданская война из американского архива. Часть 1. 1917

Все снимки просто огромных размеров. Кому нужно, качайте оригиналы с Фликра. В кавычках приводятся оригинальные подписи
01. Л.Троцкий в Брест-Литовске. Январь
01. Л.Троцкий в Брест-Литовске. Январь

02. Украшенные могилы погибших большевиков. 6 февраля
02. «Украшенные могилы погибших большевиков. 6 февраля»

03. Немецкие войска на марше в Дорпат (Юрьев). 28 февраля
03. «Немецкие войска на марше в Дорпат. 28 февраля»

04. Генерал-фельдмаршал фон Эйххорн с чиновниками из своего штаба на осмотре захваченного города Минска. 1 марта
04. «Генерал-фельдмаршал фон Эйххорн с чиновниками из своего штаба на осмотре захваченного города Минска. 1 марта»

05. Немецкая кавалерия проезжает через Нарву. 28 марта
05. «Немецкая кавалерия проезжает через Дорпат (Юрьев). 28 марта»

06. Нарва. «Отряд германских велосипедистов в погоне за большевистскими разбойниками. 28 марта»
06. Нарва. «Отряд германских велосипедистов в погоне за большевистскими разбойниками. 28 марта»

08. Скобелевская площадь. Оформление площади к 1 мая
08. Скобелевская площадь. Оформление площади к 1 мая

09. Скобелевская площадь. Оформление площади к 1 мая (фрагмент)
09. Скобелевская площадь. Оформление площади к 1 мая (фрагмент)

10. Демонстрация на Красной площади 1 мая. Центральная трибуна
10. Демонстрация на Красной площади 1 мая. Центральная трибуна

11. Демонстрация на Красной площади 1 мая. Центральная трибуна (фрагмент)
11. Демонстрация на Красной площади 1 мая. Центральная трибуна (фрагмент)

12. Демонстрация на Красной площади 1 мая.
12. Демонстрация на Красной площади 1 мая

13. Первомайская демонстрация на Красной площади
13. Первомайская демонстрация на Красной площади

14. В.И.Ленин, Н.К.Крупская и М.И.Ульянова покидают первомайский парад
14. В.И.Ленин, Н.К.Крупская и М.И.Ульянова покидают первомайский парад

15. Григорий Зиновьев и Яков Свердлов среди фракции коммунистов на V Всероссийском съезде Советов. 06 июля
15. Григорий Зиновьев и Яков Свердлов среди фракции коммунистов на V Всероссийском съезде Советов. 06 июля

16. «Арест человека, подозреваемого в контрреволюционной деятельности в Москве» (подозреваю, что на самом деле фотография более раннего времени

17. «После налёта большевистского аэроплана»
17. «После налёта большевистского аэроплана»

18. Экипаж российского товарног парохоа Омск, который пытался убить своего капитана и отвезти пароход в Россию . Вскоре после их ареста
18. Экипаж российского товарного парохода «Омск», который пытался убить своего капитана и отвезти пароход в Россию. Вскоре после их ареста в Норфолке, штат Вирджиния

19. «Гражданское население обучают стрельбе»
19. «Гражданское население обучают стрельбе»

Источник: https://humus.livejournal.com/6546240.html

Метки: великая война, история, Россия, фото

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