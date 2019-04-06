Революция и Гражданская война из американского архива. Часть 1. 1917
13:53. 6 апреля 2019 Просмотров - 176 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Обнаружил огромный архив фотографий этого периода отличного качества. Единственная проблема – подписи к ним или не точны, или откровенно смехотворны. Постепенно подбираю им соответствующие подписи, если найдете косяки, то пишите.
Встречаются и известные, но здесь все снимки просто огромных размеров. Кому нужно, качайте оригинала с Фликра.
Верховный главнокомандующий Алексей Алексеевич Брусилов, министр иностранных дел Михаил Иванович Терещенко и глава специальной американской миссии в России Элиу Рут
Фракция большевиков преобладает на собрании русских эмигрантов в Нью-Йорке. Май
Руководители Американской железнодорожной комиссии, которая отправилась из канадского порта в Россию на «Императрице Азии»
Первомайская демонстрация на Тверской
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Поврежденная во время октябрьских боёв Никольская башня Кремля
Здание городской Думы, поврежденное снарядами во время уличных боёв
Здание гостиницы Метрополь, поврежденное снарядами во время уличных боёв
Вид разрушений в Судебной палате после октябрьских боёв