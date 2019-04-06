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Революция и Гражданская война из американского архива. Часть 1. 1917

13:53. 6 апреля 2019 Просмотров - 176 Нет комментариев Опубликовал:


Обнаружил огромный архив фотографий этого периода отличного качества. Единственная проблема – подписи к ним или не точны, или откровенно смехотворны. Постепенно подбираю им соответствующие подписи, если найдете косяки, то пишите.
Встречаются и известные, но здесь все снимки просто огромных размеров. Кому нужно, качайте оригинала с Фликра.

1917. Верховный главнокомандующий Алексей Алексеевич Брусилов, министр иностранных дел Михаил Иванович Терещенко и глава специальной американской миссии в России Элиу Рут
Верховный главнокомандующий Алексей Алексеевич Брусилов, министр иностранных дел Михаил Иванович Терещенко и глава специальной американской миссии в России Элиу Рут

1917. Фракция большевиков преобладает на собрании русских эмигрантов в Нью-Йорке. Май
Фракция большевиков преобладает на собрании русских эмигрантов в Нью-Йорке. Май

1917. Руководители Американской железнодорожной комиссии, которая отправилась из канадского порта в Россию на «Императрице Азии»
Руководители Американской железнодорожной комиссии, которая отправилась из канадского порта в Россию на «Императрице Азии»

1917. Первомайская демонстрация
Первомайская демонстрация на Тверской

1917. Митинг на Театральной площади
Митинг на Театральной площади

1917. Демонстрация у городской Думы
Демонстрация у городской Думы

1917. Демонстрация у городской Думы
Демонстрация у городской Думы

1917. Демонстрация ВИКЖЕЛя
Демонстрация ВИКЖЕЛя

1917. Машины скорой помощи Санитарного корпуса на улицах Москвы.
Машины скорой помощи Санитарного корпуса на улицах Москвы

1917. Парад 4 сентября
Парад 4 сентября

1917. Расстрел июльской демонстрации
Расстрел июльской демонстрации

1917. Остин 9 бронедивизиона. Уничтожен в августе в боях под Тарнополем
Остин 9 бронедивизиона. Уничтожен в августе в боях под Тарнополем

1917. Вооруженная охрана у Казначейства городской управы в Петрограде
Вооруженная охрана у Казначейства городской управы в Петрограде

1917. Поврежденная во время октябрьских боёв кремлёвская башня
Поврежденная во время октябрьских боёв Никольская башня Кремля

1917. Здание городской Думы, поврежденное снарядами во время уличных боёв
Здание городской Думы, поврежденное снарядами во время уличных боёв

1917. Здание гостиницы Метрополь, поврежденное снарядами во время уличных боёв
Здание гостиницы Метрополь, поврежденное снарядами во время уличных боёв
1917. Вид разрушений в Судебной палате после октябрьских боёв
Вид разрушений в Судебной палате после октябрьских боёв

Источник: https://humus.livejournal.com/6544816.html

Метки: история, Россия, фото

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