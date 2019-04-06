Революция и Гражданская война из американского архива. Часть 1. 1917

Обнаружил огромный архив фотографий этого периода отличного качества. Единственная проблема – подписи к ним или не точны, или откровенно смехотворны. Постепенно подбираю им соответствующие подписи, если найдете косяки, то пишите.Встречаются и известные, но здесь все снимки просто огромных размеров. Кому нужно, качайте оригинала с Фликра.Верховный главнокомандующий Алексей Алексеевич Брусилов, министр иностранных дел Михаил Иванович Терещенко и глава специальной американской миссии в России Элиу РутФракция большевиков преобладает на собрании русских эмигрантов в Нью-Йорке. МайРуководители Американской железнодорожной комиссии, которая отправилась из канадского порта в Россию на «Императрице Азии»Первомайская демонстрация на ТверскойМитинг на Театральной площадиДемонстрация у городской ДумыДемонстрация у городской ДумыДемонстрация ВИКЖЕЛяМашины скорой помощи Санитарного корпуса на улицах МосквыПарад 4 сентябряРасстрел июльской демонстрацииОстин 9 бронедивизиона. Уничтожен в августе в боях под ТарнополемВооруженная охрана у Казначейства городской управы в ПетроградеПоврежденная во время октябрьских боёв Никольская башня КремляЗдание городской Думы, поврежденное снарядами во время уличных боёвЗдание гостиницы Метрополь, поврежденное снарядами во время уличных боёвВид разрушений в Судебной палате после октябрьских боёв

Источник: https://humus.livejournal.com/6544816.html