Открытым текстом 05.04.2019

НАТО готовится к участию во втором туре очередного циркового представления под названием “выборы украинского президента”. Об этом заявила представитель Соединённых Государств Америки при НАТО товарищ Кэтрин Энн Аллан-Эбнеровна Бэйли (по мужу Хэтчисон).

СГА и НАТО разработали комплекс действий в Чёрном море. Он укрепит агентурную и воздушную разведку, а также увеличит число кораблей НАТО, направляемых в Чёрное море для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море.

Открытым текстом перевожу. Порошенко, со свистом продувающий выборы, перед днём голосования даст приказ на очередную прибрежную провокацию, а корабли НАТО его поддержат. Раньше нашим пограничникам приходилось выпихивать из российских территориальных вод украинские мыльницы. Сейчас рядом с ними демонстративно поставят американские фрегаты…

Открытым текстом предположу: пихнём и этих! Не впервой!

В феврале 1988 года в Чёрное море вошёл крейсер “Йорктаун” с эсминцем “Кэрон”. Американцы тогда регулярно проверяли наших военных на прочность, демонстративно нарушая советскую границу. В территориальных водах СССР их встретил небольшой сторожевик “Беззаветный” и буквально вытолкал корабли СГА в нейтральные воды.

Открытым текстом объясняю, какую ловушку нам готовят. Пропустим украинские и натовские корабли в нарушение правил, уже сто сорок лет действующих в Керчь-Еникальском канале — Петя выйдет и расскажет, как прогнул русских. Не пропустим — Петя под аккомпанемент скандала насуёт себе лишних процентов тридцать липовых бюллетеней.

Главарь организованной террористической группировки “Украина” руками подконтрольных ему местных сил с трудом нарисовал себе в первом туре второе место. Зато новая стрельба на море позволит ему кричать, что без него Украина не справится с остальной Россией. Или ввести, как после предыдущего прерванного похода, чрезвычайное положение — и отменить выборы. Отрадно одно: кто предупреждён — тот вооружён! Будем действовать по плану! Может быть, и как “Беззаветный” три десятилетия назад.

Бывшая рьяная активистка коммунистической партии, а ныне свирепая поборница истребления всего русского Ирина Дмитриевна Фарион разгневалась, что победитель первого тура первых после государственного переворота формально законных выборов президента Украины Владимир Александрович Зеленский обращается к избирателям на родном для всей Украины языке — русском.

Цитирую: “А вы можете перевести, что оно несло? I am sorry, I don’t understand, что оно несло. Оно в украинском государстве живёт, оно выучило государственный язык?! Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская до второго тура! Оно насилует язык на глазах у всей страны. Оно насилует тех, кто сегодня защищает нас там, на нулевой позиции. Мы благодаря этим солдатам тут сидим в зале. А оно тошнит мне языком Путина. Да это катастрофа!”

Фарион открытым текстом говорит “простите, я не понимаю” на английском языке. Он что, на Украине государственный? Но главное — Фарион готова убивать всех не согласных с нею. Ей напомнили, что Зеленский набрал тридцать процентов голосов. Она ответила, снова цитирую: “Это означает, что с этими тридцатью процентами поддержки мы начинаем серьёзную войну. И в этой войне мы должны победить”.

Открытым текстом сообщаю: Фарион не одинока. Недавно сбежавший на Украину журналист Айдер Иззетович Муждабаев вообще предлагает начать этнические чистки прямо сейчас. Опять цитата: “Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придётся стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю ещё шести–восьми областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого”.

Муждабаев открытым текстом признаёт: большинство украинцев — русские. Но от них надо избавляться. Как в Косово от сербов. Физически. Вырезая целые регионы. Напомню открытым текстом: Муждабаев и Фарион — из тех, кого называют порохоботами. Верные пропагандисты Пети. Питающиеся с его жирных ладошек грантами из госбюджета. Им за ретрансляцию ненависти платят! А рождаются подобные идеи в голове у самого Порошенко! У кого ещё сохранились иллюзии по поводу “демократии” на Украине?

Тем временем правящая партия Германии открытым текстом вмешивается в первые после государственного переворота законные выборы президента Украины! Сначала глава правительства поздравила Порошенко с выходом во второй тур. Зеленскому не досталось от неё даже простого упоминания. Затем глава фракции ХДС/ХСС в нижней палате федерального собрания Вадефуль поставил лидеру предвыборной гонки ультиматум.

“Зеленский должен в течение следующих трёх недель до голосования конкретно указать, за что он выступает и какая команда политиков будет его поддерживать. Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в её тяжёлой экономической и социальной ситуации”.

Открытым текстом прошу пояснить! Нас вы ругаете, помимо прочего, за вмешательство во внутренние дела Соединённых Государств Америки. И не словом, а делом — санкции против нас вводите. Правда, доказать наше вмешательство не смог за целых два года даже бывший директор Федерального бюро расследований, а ныне специальный прокурор — то есть следователь с особыми полномочиями — Роберт Свон Роберт-Свонович Мюллер. А тут вмешательство во внутренние дела — правда, не СГА, а Украины — видно невооружённым глазом. От Зеленского начальственным тоном требуют отчёта.

И где же санкции? Или хотя бы грозно нахмуренные брови министерства иностранных дел СГА? Нет их и не будет! Потому что Петя нужен Америке, ибо никогда не остановит войну у наших границ! Подконтрольный, пьяный президент в вечно мятом костюме. Им нужна его победа. А ради неё любые средства хороши.

Источник – http://ren.tv/

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-05-04-2019/