Не факт. Выпуск №139

«Заговор послов» – так назвали это дело в советских газетах. В 1918 году Роберт Брюс Локкарт – исполняющий обязанности посла Великобритании в Москве, совместно с дипломатами Франции и США составил заговор с целью организовать и финансировать восстание белогвардейского подполья против правительства большевиков. Государственный переворот планировали совершить силами латышских стрелков. Эти части считались самыми надежными войсками, поддержавшими Советскую власть. Однако в их рядах были недовольные скудостью снабжения и задержками жалованья. Но заговор провалился. Ведущий программы «НЕ ФАКТ!» Арарат Кещян раскроет метод, как сотрудники ВЧК сумели войти в доверие к дипломатам и разоблачить их планы, и на самом ли деле за покушением на Ленина стояли английские дипломаты?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=14UGI9r1xm8