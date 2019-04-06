Настигшая судьба: Чудом спасшийся 11 сентября 2001 года американец был убит террористами в Кении
15 января 2019 года на пятизвездочный отель Dusit в столице Кении Найроби было совершено вооруженное нападение боевиков из сомалийской экстремистской группировки «Аш-Шабаб».
До того как службы безопасности страны ликвидировали нападавших, те убили 14 постояльцев отеля, среди которых было 11 кенийцев, один британец, один американец и один испанец.
Когда выяснилось имя погибшего американца, его необычная судьба тут же приковала к нему внимание многих сми. Как оказалось, 40-летнего Джейсона Спиндлера (Jason Spindler) словно нагнала отсроченная смерть.
В начале нулевых Спиндлер работал на компанию Salomon Brothers и управлял инвестиционной компанией I-Dev International, которая была сосредоточена на развивающихся рынках.
Офис Спиндлера размещался в 47-этажном здании под названием Building 7, непосредственно примыкавшему к Северной башне-близнецу Всемирного торгового центра.
Когда в северную башню врезался самолет, Спиндлеру и его коллегам чудом удалось вовремя покинуть здание до того, как на него упали обломки башни.
15 января в отеле Dusit Джейсон Спиндлер около 3 часов дня как обычно обедал в общем помещении вместе с другими постояльцами, когда их расстреляли ворвавшиеся внутрь террористы.
«Джейсон пережил 11 сентября, он был настоящим бойцом. У меня нет слов, чтобы описать то, что чувствует наша семья, но я могу сказать, что Джейсон Спиндлер всегда был удивительный сын, брат и дядя», — сказал в интервью брат Джейсона Джонотан.
По словам друга семьи, Джейсона все обожали, кто сталкивался и работал с ним. Он был из тех обаятельных и сразу притягивающих к себе людей.
После того как Джейсон спасся при терактах 11 сентября, он так воодушевился, что в 2003 году покинул бизнес в США и решил пойти работать в Корпус мира. Это независимая американская гуманитарная организация, отправляющая добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи. Именно так Джейсон оказался в Кении.
Пулевые отверстия в окнах ресторана внутри отеля Dusit.
Люди выбегают из отеля в попытке спастись.
Источник: https://salik.biz/articles/54046-nastigshaja-sudba-chudom-spasshiisja-11-sentjabrja-2001-goda-amerikanec-byl-ubit-terroristami-.html