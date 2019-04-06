Настигшая судьба: Чудом спасшийся 11 сентября 2001 года американец был убит террористами в Кении

15 января 2019 года на пятизвездочный отель Dusit в столице Кении Найроби было совершено вооруженное нападение боевиков из сомалийской экстремистской группировки «Аш-Шабаб».

До того как службы безопасности страны ликвидировали нападавших, те убили 14 постояльцев отеля, среди которых было 11 кенийцев, один британец, один американец и один испанец.

Когда выяснилось имя погибшего американца, его необычная судьба тут же приковала к нему внимание многих сми. Как оказалось, 40-летнего Джейсона Спиндлера (Jason Spindler) словно нагнала отсроченная смерть.

В начале нулевых Спиндлер работал на компанию Salomon Brothers и управлял инвестиционной компанией I-Dev International, которая была сосредоточена на развивающихся рынках.

Офис Спиндлера размещался в 47-этажном здании под названием Building 7, непосредственно примыкавшему к Северной башне-близнецу Всемирного торгового центра.

Когда в северную башню врезался самолет, Спиндлеру и его коллегам чудом удалось вовремя покинуть здание до того, как на него упали обломки башни.