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Настигшая судьба: Чудом спасшийся 11 сентября 2001 года американец был убит террористами в Кении

15:46. 6 апреля 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:

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Фото:
Джейсон Спиндлер.

15 января 2019 года на пятизвездочный отель Dusit в столице Кении Найроби было совершено вооруженное нападение боевиков из сомалийской экстремистской группировки «Аш-Шабаб».

До того как службы безопасности страны ликвидировали нападавших, те убили 14 постояльцев отеля, среди которых было 11 кенийцев, один британец, один американец и один испанец.

Когда выяснилось имя погибшего американца, его необычная судьба тут же приковала к нему внимание многих сми. Как оказалось, 40-летнего Джейсона Спиндлера (Jason Spindler) словно нагнала отсроченная смерть.

В начале нулевых Спиндлер работал на компанию Salomon Brothers и управлял инвестиционной компанией I-Dev International, которая была сосредоточена на развивающихся рынках.

Офис Спиндлера размещался в 47-этажном здании под названием Building 7, непосредственно примыкавшему к Северной башне-близнецу Всемирного торгового центра.

Когда в северную башню врезался самолет, Спиндлеру и его коллегам чудом удалось вовремя покинуть здание до того, как на него упали обломки башни.

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15 января в отеле Dusit Джейсон Спиндлер около 3 часов дня как обычно обедал в общем помещении вместе с другими постояльцами, когда их расстреляли ворвавшиеся внутрь террористы.

«Джейсон пережил 11 сентября, он был настоящим бойцом. У меня нет слов, чтобы описать то, что чувствует наша семья, но я могу сказать, что Джейсон Спиндлер всегда был удивительный сын, брат и дядя», — сказал в интервью брат Джейсона Джонотан.

По словам друга семьи, Джейсона все обожали, кто сталкивался и работал с ним. Он был из тех обаятельных и сразу притягивающих к себе людей.

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После того как Джейсон спасся при терактах 11 сентября, он так воодушевился, что в 2003 году покинул бизнес в США и решил пойти работать в Корпус мира. Это независимая американская гуманитарная организация, отправляющая добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи. Именно так Джейсон оказался в Кении.

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Пулевые отверстия в окнах ресторана внутри отеля Dusit.

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Люди выбегают из отеля в попытке спастись.

Источник:
http://paranormal-news.ru

 

 

Источник: https://salik.biz/articles/54046-nastigshaja-sudba-chudom-spasshiisja-11-sentjabrja-2001-goda-amerikanec-byl-ubit-terroristami-.html

Метки: противостояние

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