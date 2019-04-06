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Методичка для нытика.

19:57. 6 апреля 2019 Просмотров - 281 5 коммент. Опубликовал:

a49

Фотку спёр с личного альбома то ли Серого, то ли Урсуса. Точно не помню.

 

А вот эту точно не помню у кого...

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С уважением,

 СКАМАРОХ.

Как же надоели нытики. Всё им не так, всё им не эдак.
Давайте, чтобы сократить количество вашего нытья, я по-быстрому накидаю вам стандартную методичку нытика (МН), а вы потом вместо набора текста (он всё равно всегда одинаковый) просто будете указывать «пункт 4.6 МН» – экономя время и себе, и окружающим.
Поехали.

1.1. Если иностранцы строят завод у себя – «Ну вот, а могли бы в России построить».
1.2. Если иностранцы строят завод в России – «Вот если бы наши в Германии построили».
1.3. Если наши строят завод в Германии – «Ну вот, у себя не строят».
1.4. Если наши строят завод у себя – «Всё равно это буржуйский завод, прибыль буржуям пойдёт».
Всё, везде негатив и все возможные варианты охвачены. Удобно ведь, правда?

Теперь сделаем аналогичное для других случаев.
2.1. Россия не вмешивается в дела Сирии/Ливии/Венесуэлы – «Россия слила».
2.2. Россия вмешивается в дела Сирии/Ливии/Венесуэлы – «Это агрессия и  империализм».

Реакция на международные провокации:
3.1. Россия отвечает мягко – «Сопли жуют».
3.2. Россия отвечает жёстко – «Милитаристы чёртовы!».
3.3. Россия игнорирует – «Сопли жуют, милитаристы чёртовы!».

Взаимодействие с «гражданским обществом».
4.1. Запад вкладывается в гранты – «Мягкая сила, могли бы поучиться».
4.2. Россия вкладывается в гранты – «Распил, зря тратят деньги налогоплательщиков».

Торговля ресурсами.
5.1. Запад грозит вытеснить Россию с рынка газа в Европе – «Путин слабак, ничего не может сделать».
5.2. Россия вытесняет с европейского газового рынка США – «Страна-газоколонка».

Хроники упадка.
6.1. «Форд» закрывает завод в России – «У нищих россиян нет денег на автомобили».
6.2. «Форд» закрывает заводы в Европе/США – старательно делаем вид, что ничего не происходит.
6.3. «Форд» объявляет себя банкротом (такое возможно уже в ближайшей перспективе) – «В постиндустриальной экономике никому эта устаревшая примитивная промышленность не нужна».

Финансы.
7.1. Россия стерилизует излишки долларовой массы в ценных бумагах, чтобы избежать голландской болезни – «Россия платит колониальную дань США».
7.2. Россия избавляется от трэжерис – «Мы ещё не придумали, почему, но это всё равно плохо».

Внутренние выборы.
8.1. Побеждает представитель «Единой России» – «Выборы фальсифицированы!».
8.2. Побеждает представитель любой другой партии – «Ага! Народ разочаровался во власти!».

Оппозиция.
9.1. Навального не сажают – «Почему не садят этого предателя?!».
9.2. Навального посадят – «Режим устраивает политические репрессии!».
9.3. Навальный сбежит за границу – «Куда смотрит ФСБ?!».

Сидельцы.
10.1. Квачков сидит – «Тиран держит в тюрьмах патриотов».
10.2. Квачкова выпускают – «Ну всё, хана тирану!».
10.3. Чуть позже (как с Ходорковским) – «Зачем его выпустили?!».

Борьба с коррупцией.
11.1. Коррупционеров не сажают – «ПЖиВ! Всё разворовали!»
11.2. Коррупционеров сажают – «Это передел собственности, не поделились».
11.3. Коррупционеров активно сажают, невзирая на политическую принадлежность – «Это политические репрессии, 1937-й год!».

Налоги.
12.1. Создают льготные условия для бизнеса – «Нужно ввести прогрессивный налог!».
12.2. Вводят новые налоги для бизнеса – «Путин душит предпринимателей!».

Ну и набор общих фраз, подходящих на все случаи жизни.
13.1. Лучше бы пенсионерам раздали.
13.2. Путин прошёл точку невозврата.
13.3. В Кремле паника.
13.4. Режим получил чёрную метку.
13.5. Вывсёврёти, проклятые охранители!
13.6. В России фашизм! СУГС!
13.7. Вы за пределы МКАДа выберитесь!
13.8. Система движется к неизбежному краху.
13.9. Klassenkampf uber alles! Класова боротьба понадусё!
13.10. Сибирь китайцам продали, Байкал выпили, тайгу вырубили.

Вроде ничего не забыл. Пользуйтесь.

Источник: https://news-front.info/2019/04/05/aleksandr-rodzhers-metodichka-nytika/

Метки: общество, противостояние, развитие

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5 коммент.»

  • 257 193
    Женечка 6 апреля 2019 в 20:13 Ссылка
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    Правильно, хватит ныть!
    Довольно кровь сосать, вампиры,
    Тюрьмой, налогом, нищетой!
    У вас — вся власть, все блага мира,
    А наше право — звук пустой!
    Мы жизнь построим по-иному —
    И вот наш лозунг боевой:
    Вся власть народу трудовому!
    А дармоедов всех долой!
    ПС текст интернационала еще не запрещен?

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    • 310 72
      ХОХОЛ Женечка 6 апреля 2019 в 20:24 Ссылка
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      Вставай, проклятьем заклейменный,
      Весь мир голодных и рабов!
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      • 257 193
        Женечка ХОХОЛ 6 апреля 2019 в 20:32 Ссылка
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        Ваша мудрость равна Вашей сердечности! Извините, я рифмованные реакции стихами не считаю.

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  • 21281 10395
    Ursus 6 апреля 2019 в 20:47 Ссылка
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    Мне кажется Серый не так выглядит. )
    Админ через своих питомцев похоже ввел новшества в редакционную политику. Интересно.

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    • 3660 1676
      СКАМАРОХ Ursus 6 апреля 2019 в 22:27 Ссылка
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      Админ здесь ни при делах.
      Вы же в каждом удобном вам случае пытаетесь в своих комментариях подковырнуть СКАМАРОХА.
      Это вам ответочка!
      p\s: вы для меня для меня на одно лицо: серые и убогие. И не я вас такими сделал.

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