Методичка для нытика.
Фотку спёр с личного альбома то ли Серого, то ли Урсуса. Точно не помню.
А вот эту точно не помню у кого...
С уважением,
СКАМАРОХ.
Как же надоели нытики. Всё им не так, всё им не эдак.
Давайте, чтобы сократить количество вашего нытья, я по-быстрому накидаю вам стандартную методичку нытика (МН), а вы потом вместо набора текста (он всё равно всегда одинаковый) просто будете указывать «пункт 4.6 МН» – экономя время и себе, и окружающим.
Поехали.
1.1. Если иностранцы строят завод у себя – «Ну вот, а могли бы в России построить».
1.2. Если иностранцы строят завод в России – «Вот если бы наши в Германии построили».
1.3. Если наши строят завод в Германии – «Ну вот, у себя не строят».
1.4. Если наши строят завод у себя – «Всё равно это буржуйский завод, прибыль буржуям пойдёт».
Всё, везде негатив и все возможные варианты охвачены. Удобно ведь, правда?
Теперь сделаем аналогичное для других случаев.
2.1. Россия не вмешивается в дела Сирии/Ливии/Венесуэлы – «Россия слила».
2.2. Россия вмешивается в дела Сирии/Ливии/Венесуэлы – «Это агрессия и империализм».
Реакция на международные провокации:
3.1. Россия отвечает мягко – «Сопли жуют».
3.2. Россия отвечает жёстко – «Милитаристы чёртовы!».
3.3. Россия игнорирует – «Сопли жуют, милитаристы чёртовы!».
Взаимодействие с «гражданским обществом».
4.1. Запад вкладывается в гранты – «Мягкая сила, могли бы поучиться».
4.2. Россия вкладывается в гранты – «Распил, зря тратят деньги налогоплательщиков».
Торговля ресурсами.
5.1. Запад грозит вытеснить Россию с рынка газа в Европе – «Путин слабак, ничего не может сделать».
5.2. Россия вытесняет с европейского газового рынка США – «Страна-газоколонка».
Хроники упадка.
6.1. «Форд» закрывает завод в России – «У нищих россиян нет денег на автомобили».
6.2. «Форд» закрывает заводы в Европе/США – старательно делаем вид, что ничего не происходит.
6.3. «Форд» объявляет себя банкротом (такое возможно уже в ближайшей перспективе) – «В постиндустриальной экономике никому эта устаревшая примитивная промышленность не нужна».
Финансы.
7.1. Россия стерилизует излишки долларовой массы в ценных бумагах, чтобы избежать голландской болезни – «Россия платит колониальную дань США».
7.2. Россия избавляется от трэжерис – «Мы ещё не придумали, почему, но это всё равно плохо».
Внутренние выборы.
8.1. Побеждает представитель «Единой России» – «Выборы фальсифицированы!».
8.2. Побеждает представитель любой другой партии – «Ага! Народ разочаровался во власти!».
Оппозиция.
9.1. Навального не сажают – «Почему не садят этого предателя?!».
9.2. Навального посадят – «Режим устраивает политические репрессии!».
9.3. Навальный сбежит за границу – «Куда смотрит ФСБ?!».
Сидельцы.
10.1. Квачков сидит – «Тиран держит в тюрьмах патриотов».
10.2. Квачкова выпускают – «Ну всё, хана тирану!».
10.3. Чуть позже (как с Ходорковским) – «Зачем его выпустили?!».
Борьба с коррупцией.
11.1. Коррупционеров не сажают – «ПЖиВ! Всё разворовали!»
11.2. Коррупционеров сажают – «Это передел собственности, не поделились».
11.3. Коррупционеров активно сажают, невзирая на политическую принадлежность – «Это политические репрессии, 1937-й год!».
Налоги.
12.1. Создают льготные условия для бизнеса – «Нужно ввести прогрессивный налог!».
12.2. Вводят новые налоги для бизнеса – «Путин душит предпринимателей!».
Ну и набор общих фраз, подходящих на все случаи жизни.
13.1. Лучше бы пенсионерам раздали.
13.2. Путин прошёл точку невозврата.
13.3. В Кремле паника.
13.4. Режим получил чёрную метку.
13.5. Вывсёврёти, проклятые охранители!
13.6. В России фашизм! СУГС!
13.7. Вы за пределы МКАДа выберитесь!
13.8. Система движется к неизбежному краху.
13.9. Klassenkampf uber alles! Класова боротьба понадусё!
13.10. Сибирь китайцам продали, Байкал выпили, тайгу вырубили.
Вроде ничего не забыл. Пользуйтесь.
Источник: https://news-front.info/2019/04/05/aleksandr-rodzhers-metodichka-nytika/
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Правильно, хватит ныть!
Довольно кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогом, нищетой!
У вас — вся власть, все блага мира,
А наше право — звук пустой!
Мы жизнь построим по-иному —
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть народу трудовому!
А дармоедов всех долой!
ПС текст интернационала еще не запрещен?
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Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый И так всегда у ДУРАКОВ
Весь мир террором мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый НЕ построим,
Кто был ничем – тот стал никем.
——
Боярышник надо вернуть и раздавать бесплатно.
Меньше будут тыкать в клавиш.
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Ваша мудрость равна Вашей сердечности! Извините, я рифмованные реакции стихами не считаю.
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Мне кажется Серый не так выглядит. )
Админ через своих питомцев похоже ввел новшества в редакционную политику. Интересно.
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Админ здесь ни при делах.
Вы же в каждом удобном вам случае пытаетесь в своих комментариях подковырнуть СКАМАРОХА.
Это вам ответочка!
p\s: вы для меня для меня на одно лицо: серые и убогие. И не я вас такими сделал.