Методичка для нытика.

Фотку спёр с личного альбома то ли Серого, то ли Урсуса. Точно не помню.

А вот эту точно не помню у кого...

С уважением,

СКАМАРОХ.

Как же надоели нытики. Всё им не так, всё им не эдак.

Давайте, чтобы сократить количество вашего нытья, я по-быстрому накидаю вам стандартную методичку нытика (МН), а вы потом вместо набора текста (он всё равно всегда одинаковый) просто будете указывать «пункт 4.6 МН» – экономя время и себе, и окружающим.

Поехали.



1.1. Если иностранцы строят завод у себя – «Ну вот, а могли бы в России построить».

1.2. Если иностранцы строят завод в России – «Вот если бы наши в Германии построили».

1.3. Если наши строят завод в Германии – «Ну вот, у себя не строят».

1.4. Если наши строят завод у себя – «Всё равно это буржуйский завод, прибыль буржуям пойдёт».

Всё, везде негатив и все возможные варианты охвачены. Удобно ведь, правда?



Теперь сделаем аналогичное для других случаев.

2.1. Россия не вмешивается в дела Сирии/Ливии/Венесуэлы – «Россия слила».

2.2. Россия вмешивается в дела Сирии/Ливии/Венесуэлы – «Это агрессия и империализм».



Реакция на международные провокации:

3.1. Россия отвечает мягко – «Сопли жуют».

3.2. Россия отвечает жёстко – «Милитаристы чёртовы!».

3.3. Россия игнорирует – «Сопли жуют, милитаристы чёртовы!».



Взаимодействие с «гражданским обществом».

4.1. Запад вкладывается в гранты – «Мягкая сила, могли бы поучиться».

4.2. Россия вкладывается в гранты – «Распил, зря тратят деньги налогоплательщиков».



Торговля ресурсами.

5.1. Запад грозит вытеснить Россию с рынка газа в Европе – «Путин слабак, ничего не может сделать».

5.2. Россия вытесняет с европейского газового рынка США – «Страна-газоколонка».



Хроники упадка.

6.1. «Форд» закрывает завод в России – «У нищих россиян нет денег на автомобили».

6.2. «Форд» закрывает заводы в Европе/США – старательно делаем вид, что ничего не происходит.

6.3. «Форд» объявляет себя банкротом (такое возможно уже в ближайшей перспективе) – «В постиндустриальной экономике никому эта устаревшая примитивная промышленность не нужна».



Финансы.

7.1. Россия стерилизует излишки долларовой массы в ценных бумагах, чтобы избежать голландской болезни – «Россия платит колониальную дань США».

7.2. Россия избавляется от трэжерис – «Мы ещё не придумали, почему, но это всё равно плохо».



Внутренние выборы.

8.1. Побеждает представитель «Единой России» – «Выборы фальсифицированы!».

8.2. Побеждает представитель любой другой партии – «Ага! Народ разочаровался во власти!».



Оппозиция.

9.1. Навального не сажают – «Почему не садят этого предателя?!».

9.2. Навального посадят – «Режим устраивает политические репрессии!».

9.3. Навальный сбежит за границу – «Куда смотрит ФСБ?!».



Сидельцы.

10.1. Квачков сидит – «Тиран держит в тюрьмах патриотов».

10.2. Квачкова выпускают – «Ну всё, хана тирану!».

10.3. Чуть позже (как с Ходорковским) – «Зачем его выпустили?!».



Борьба с коррупцией.

11.1. Коррупционеров не сажают – «ПЖиВ! Всё разворовали!»

11.2. Коррупционеров сажают – «Это передел собственности, не поделились».

11.3. Коррупционеров активно сажают, невзирая на политическую принадлежность – «Это политические репрессии, 1937-й год!».



Налоги.

12.1. Создают льготные условия для бизнеса – «Нужно ввести прогрессивный налог!».

12.2. Вводят новые налоги для бизнеса – «Путин душит предпринимателей!».



Ну и набор общих фраз, подходящих на все случаи жизни.

13.1. Лучше бы пенсионерам раздали.

13.2. Путин прошёл точку невозврата.

13.3. В Кремле паника.

13.4. Режим получил чёрную метку.

13.5. Вывсёврёти, проклятые охранители!

13.6. В России фашизм! СУГС!

13.7. Вы за пределы МКАДа выберитесь!

13.8. Система движется к неизбежному краху.

13.9. Klassenkampf uber alles! Класова боротьба понадусё!

13.10. Сибирь китайцам продали, Байкал выпили, тайгу вырубили.



Вроде ничего не забыл. Пользуйтесь.

Источник: https://news-front.info/2019/04/05/aleksandr-rodzhers-metodichka-nytika/