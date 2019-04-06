Краткий обзор вооружения России

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Оружие у нас лучшее!
Но у них проэкт горбачёв…
Ни одна ракета не поможет против предателя-чиновника-руководителя продажного.