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Краткий обзор вооружения России

21:39. 6 апреля 2019 Просмотров - 96 Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4403257.html

Метки: оружие, Россия, технологии

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Один комментарий»

  • 961 905
    Хан_Уман 6 апреля 2019 в 22:18 Ссылка
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    Оружие у нас лучшее!
    Но у них проэкт горбачёв…
    Ни одна ракета не поможет против предателя-чиновника-руководителя продажного.

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