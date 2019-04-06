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Короткая притча о пчеле и мухе

09:32. 6 апреля 2019 Просмотров - 292 9 коммент. Опубликовал:
Если спросить муху, есть ли в окрестностях цветы, она ответит:
— Не видела никаких цветов. Зато навоза в той вот канаве полным-полно.
И муха начнёт перечислять все помойки, на которых побывала.

Но спросите пчелу, видела ли она в окрестностях какие-нибудь нечистоты, и она ответит:
— Нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов!



Один на самом цветущем лугу найдёт коровью лепешку и сядет в нее, а другой в болоте отыщет цветок лотоса и соберёт с него нектар.

Мы находим только то, что ищем.

И, что более важно:
Муха на нечистотах неплохо кормится…
В то самое время, когда пчелка честно трудится.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8611951.html

Метки: позитив, притча, психология, чтиво

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9 коммент.»

  • 253 189
    Женечка 6 апреля 2019 в 9:52 Ссылка
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    Интересно, если муху в этой притче заменить на какого-нибудь гельминта или кровососа смысл изменится?

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  • 19374 16910
    Вячеслав 6 апреля 2019 в 9:53 Ссылка
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    “Мы находим только то, что ищем”. Мы ищем и находим то, что в нас заложили наши достойные родители, правдивые книги, верные друзья… Вот тоже одна притча…

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  • 677 545
    Dasha 6 апреля 2019 в 9:55 Ссылка
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    Аавтор! Вы сами пчел давно видели?

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      чужой Dasha 6 апреля 2019 в 10:02 Ссылка
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      Судя по всему нет. Но он знает, что они ответят, если у них что нибудь спросить.
      Они даже знают про хитрый план Путина, который сумел выжить и продолжает выживать.

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  • 31 23
    Иван 6 апреля 2019 в 9:56 Ссылка
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    Притча хороша как пример людских натур, но с природными задачами насекомых не связанна. Что без пчёл что без мух жизни не будет. Мушиное царство это утилизация всего и вся, и не стань их это будет адовый ад, состоящий из разных эпидемий ; а пчелиное – опыление всего и вся что цветёт, без них мало что вырастет.

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    • 19374 16910
      Вячеслав Иван 6 апреля 2019 в 10:02 Ссылка
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      Если бы мух не ели птицы, не уничтожали люди, они бы за год покрыли нашу планету слоем в 1 метр… А пчёл, к сожалению становится всё меньше…

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      • 4810 2440
        XAPOH Вячеслав 6 апреля 2019 в 13:24 Ссылка
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        Корм для птиц, это одно из предназначений мух. Что касается пчел, то похоже их преднамеренно изводят!

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  • 11974 8936
    Ъ 6 апреля 2019 в 10:20 Ссылка
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    Хотелось бы услышать притчу о пчеле и шершне.Пчелы более часто и плотно общаются с шершнями,нежели мухами.https://youtu.be/c2h1yQm4LOM

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    • 255 191
      Женечка Ъ 6 апреля 2019 в 10:56 Ссылка
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      Так же трутни приходят на ум.Если исходить из логики текста, мы с Вами, однозначно мухи. Печалька .

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