Короткая притча о пчеле и мухе

— Не видела никаких цветов. Зато навоза в той вот канаве полным-полно.И муха начнёт перечислять все помойки, на которых побывала.— Нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов!Один на самом цветущем лугу найдёт коровью лепешку и сядет в нее, а другой в болоте отыщет цветок лотоса и соберёт с него нектар.Мы находим только то, что ищем.Муха на нечистотах неплохо кормится…В то самое время, когда пчелка честно трудится.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8611951.html