Короткая притча о пчеле и мухе
09:32. 6 апреля 2019 Просмотров - 292 9 коммент. Опубликовал: feedmatic
Если спросить муху, есть ли в окрестностях цветы, она ответит:
— Не видела никаких цветов. Зато навоза в той вот канаве полным-полно.
И муха начнёт перечислять все помойки, на которых побывала.
Но спросите пчелу, видела ли она в окрестностях какие-нибудь нечистоты, и она ответит:
— Нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов!
Один на самом цветущем лугу найдёт коровью лепешку и сядет в нее, а другой в болоте отыщет цветок лотоса и соберёт с него нектар.
Мы находим только то, что ищем.
И, что более важно:
Муха на нечистотах неплохо кормится…
В то самое время, когда пчелка честно трудится.
— Не видела никаких цветов. Зато навоза в той вот канаве полным-полно.
И муха начнёт перечислять все помойки, на которых побывала.
Но спросите пчелу, видела ли она в окрестностях какие-нибудь нечистоты, и она ответит:
— Нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов!
Один на самом цветущем лугу найдёт коровью лепешку и сядет в нее, а другой в болоте отыщет цветок лотоса и соберёт с него нектар.
Мы находим только то, что ищем.
И, что более важно:
Муха на нечистотах неплохо кормится…
В то самое время, когда пчелка честно трудится.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8611951.html
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Интересно, если муху в этой притче заменить на какого-нибудь гельминта или кровососа смысл изменится?
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“Мы находим только то, что ищем”. Мы ищем и находим то, что в нас заложили наши достойные родители, правдивые книги, верные друзья… Вот тоже одна притча…
Однажды три брата увидели Удачу, упавшую в яму.
Один из братьев подошел к яме и попросил у Удачи денег. Та одарила его деньгами, и он довольный ушел.
Другой брат попросил красивую жену. И получив желаемое, радостно убежал вместе с ней.
Третий брат наклонился над ямой:
— Что тебе нужно? — спросила у него Удача.
— А тебе что нужно? — поинтересовался он в ответ.
— Вытащи меня отсюда, — попросила она.
Брат протянул ей руку, вытащил Удачу из ямы и пошел прочь.
А Удача за ним побежала…
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Аавтор! Вы сами пчел давно видели?
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Судя по всему нет. Но он знает, что они ответят, если у них что нибудь спросить.
Они даже знают про хитрый план Путина, который сумел выжить и продолжает выживать.
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Притча хороша как пример людских натур, но с природными задачами насекомых не связанна. Что без пчёл что без мух жизни не будет. Мушиное царство это утилизация всего и вся, и не стань их это будет адовый ад, состоящий из разных эпидемий ; а пчелиное – опыление всего и вся что цветёт, без них мало что вырастет.
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Если бы мух не ели птицы, не уничтожали люди, они бы за год покрыли нашу планету слоем в 1 метр… А пчёл, к сожалению становится всё меньше…
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Корм для птиц, это одно из предназначений мух. Что касается пчел, то похоже их преднамеренно изводят!
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Хотелось бы услышать притчу о пчеле и шершне.Пчелы более часто и плотно общаются с шершнями,нежели мухами.https://youtu.be/c2h1yQm4LOM
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Так же трутни приходят на ум.Если исходить из логики текста, мы с Вами, однозначно мухи. Печалька .