Германию они уже обучили, очередь за Россией!

В начале апреля стало известно, что российским школам предложат внедрить в свой образовательный процесс программу «Каждый важен», направленную на повышение квалификации педагога и предотвращение агрессивного поведения учащихся. Программа разработана Федеральным научно-методическим центром в области психологии и педагогики толерантности, учредителем которого является частное учреждение культуры «Еврейский музей и центр толерантности». Кроме того, зампредседателя Общероссийского Профсоюза образования и исполнительный директор Центра Елена Проничева подписали официальное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС. Минпросвет, похоже, включило зеленый свет для этой программы и хочет активно использовать ее положения не только в системе допобразования, но и… на родительских собраниях. Содержание методички отсутствует в сети в открытом доступе, но определенные выводы о целях и задачах ее лоббистов можно сделать уже сегодня.

«Программа находится в финальной стадии разработки. Она будет включать в себя восемь интерактивных подпрограмм с мультимедийным контентом, фильмами, учебными пособиями. Надеемся, что с апреля у нас уже пройдет период апробации. И к сентябрю 2019 года, нового учебного года, мы будем уже с полноценным продуктом для системы образования. Программа подразумевает повышение квалификации школьных педагогов, после чего они смогут получить полностью разработанный комплект «под ключ». Соответственно, при необходимости они смогут это применить в качестве программы для классного часа или в необходимое внеурочное время», – сообщила Проничева.

На сайте Центра толерантности также сообщается, что в апреле и мае 2019 г. там будет проходить апробация модуля для школьников – младшего подросткового (от 5 до 7 класса) и старшего подросткового (8-11 класс) возраста. В занятия будут включены специальные игровые мини-фильмы, которые позволяют детям увидеть проблему со стороны, поставить себя на место героев, сопереживать им. На основе того, как пройдет этот пробный этап, эксперты сделают выводы и при необходимости дополнят программу, а в сентябре приступят к созданию программы повышения квалификации для педагогов. В начале 2020 года будут разработаны и выпущены информационные материалы для родителей, а также методические рекомендации для педагогов по проведению тематических модулей в рамках родительских собраний. И ниже еще раз уточняется: «программа «Каждый важен» будет включать в себя специальный вектор, адресованный родителям».

Казалось бы, здравый смысл подсказывает, что повсеместное внедрение в российских школах программы, которая еще даже до конца не доработана, может обернуться серьезной педагогической ошибкой. Почему подобное происходит с полного одобрения Минпросвета и его карманного профсоюза станет более понятным, если мы посмотрим на личность председателя экспертного совета Центра толерантности. Это не кто иной, как академик РАО, член СПЧ, д.п.н., психолог и политик А.Г. Асмолов – главный идеолог «формирования установок толерантности» в российском обществе, а также разработчик скандального форсайт-проекта «Детство-2030», предполагающего разрушение всех основ традиционного образования, семьи и превращение детей в воспитывающихся в инкубаторах киборгов. После жесткой критики родительской общественности и всех вменяемых граждан этот план, пафосно представленный на тот момент президентом Дмитрием Медведевым на «Экспо-2010» в Шанхае, вроде как канул в Лету, а все имеющие к нему отношение сайты (в том числе – пиаривший его ресурс «внезапно» исчезнувшего благотворительного фонда «Мое поколение») закрылись. Однако, если посмотреть на основной вектор нынешних безумных «инновационных» реформ в образовании (нацпроект «Цифровая школа», РЭШ, МЭШ и т.д.), на внедрение принудительной биометрической идентификации детей в школах, их обработку педагогами-психологами втайне от родителей и т.д., мы убедимся, что проект форсайтщиков продолжает реализовываться – только в завуалированной форме и под привычным предлогом «комфорта и безопасности» детей и родителей.

Кроме того, Асмолов является противником создания единого образовательного пространства, известным «вариатором» и, разумеется, последователем педологического (т.е. детоцентрического, сугубо ювенального) подхода в обучении и детей. Также он является адептом «ответственного родительства» – т.е. внедрения системы переформатирования и своего рода аттестации мам и пап на их право иметь и воспитывать детей. Лекала его программы «обучения родительству» – сугубо либеральные, позволяющие ребенку практически все. На этом закончим рассказ о данном господине и приведем пару цитат из его интервью, после которых у читателя вряд ли останутся вопросы.

«Дети сегодня действительно очень часто «иные». Сегодня как никогда нужен родительский всеобуч... Это очень важно, чтобы родители понимали: детей не надо воспитывать, с ними надо дружить. /…/ …мы все не готовы работать с «цифровым поколением» детей, в том числе и наши педагоги. Вопрос стоит по-другому: готово ли поколение «цифровых детей» общаться с нами.

Я вижу уникальную роль интернета в пробуждении не просто детского, а гражданского сознания, свободного сознания. При всех критических моментах интернета – это среда для развития гражданского общества. До некоторой степени те, кто выходил на Болотную площадь и площадь Сахарова (я оцениваю эти события не политически, а психологически), – это люди, прошедшие школу вариативного образования. Они уже привыкли делать свой собственный выбор. То, что было начато нами в 1991-1992 годах, когда мы делали школьную реформу, сработало в 2011-2012. Образование – это не просто педагогика, это идеология будущего».

Естественно, образование – это идеология. Тут с г-ном Асмоловым нельзя не согласиться. Как вы хорошо знаете, государственная идеология в России запрещена Конституцией. Однако каким-то «удивительным» образом получается так, что идеологическое воспитание новых поколений россиян сегодня ведется по западным лекалам и методичкам, с использованием всех догматов капиталофашизма и нового кастового общества (финансовая грамотность, выбор профессии чуть ли не с пеленок, готовность работать на иностранные корпорации – там, где больше платят), следованием самым низменным потребностям (ранняя сексуализация через секспросвет, потакание любым вредным увлечениям ребенка через запрет наказаний). Очень важную роль в этой системе играет внедрение в массовое сознание толерантности как «слова-диверсанта», чем и занимается Асмолов значительную часть своего времени.

Это западное словечко было включено во Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., провозглашенную наскоро созданной на руинах Второй Мировой войны глобальной структуры – ООН. А в 1995 г. ее дочерняя структура ЮНЕСКО объявила Международный год Толерантности. Тогда же 185 стран-членов, включая Россию, подписали Декларацию Принципов Толерантности с весьма туманной формулировкой:

«Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира».

Затем начались регулярные акции под эгидой ЮНЕСКО под названием «год толерантности», был провозглашен всемирный «день толерантности» – 16 ноября. На российские органы власти посыпался шквал претензий с Запада – мол, мы очень медленно внедряем это слово в обиход. И наши компрадоры тут же взяли под козырек – вместо привычных русских понятий «дружбы», «миролюбия», «терпения», «взаимопонимания» в наши стратегии и методички начал проникать этот «засланный казачок». Ликвидаторы русской школы, экс-министры образования Фурсенко и Ливанов без особых раздумий подмахнули ФГОСы, в которых формирование толерантности, толерантного сознания, понимание толерантности и мультикультурализма и т.д. должны лечь в основу развития личности ребенка. В Концепции информационной безопасности детей, утвержденной Правительством РФ от 2 декабря 2015 г., приоритетной задачей названо «воспитание у детей толерантности». А 1 сентября 2016 г. в каждой школе России по прямому указанию из Европы учебный год начался со всероссийского «урока толерантности». Кстати, Асмолов является членом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при Правительстве РФ. Ну а Центр толерантности Еврейского музея в 2016 году стал лауреатом премии ЮНЕСКО за распространение идей толерантности и ненасилия. О том, во что выродилась данная структура глобалистов, РИА «Катюша» подробно рассказывало в разборе ее свежей методички «Международное техническое пособие по секспросвету».

Результат обработки мозгов молодых учителей Асмоловым и его последователями «педагогами-психологами» не заставил себя долго ждать. Теперь в школах по всей России регулярно проходят не просто уроки, а целые дни и недели толерантности. В школах Санкт-Петербурга такие акция сопровождаются ЛГБТ-символикой (например, в ГБОУ школа №315 Пушкинского района ), в Екатеринбурге директор школы №115 организовал конкурс детского рисунка на тему однополых отношений в рамках урока «Толерантный мир» среди учеников 5-11 классов. И одними обещаниями прокуратуры наказать виновных по статье «пропаганда гомосексуализма детям» тут не обойдешься. Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленобласти в прошлом году обращался в ответственные органы с требованием убрать «формирование толерантности» из ФГОСов, а также запретить проведение «дней и недель толерантности» в российских школах. Это как минимум грубо нарушает 436-ФЗ «О защите детей от вредной информации» в части запрета на пропаганду педерастии несовершеннолетним. Как максимум – это универсальный вирус для принятия сознанием человека любых извращений, который теперь вполне легально (благодаря указаниям во ФГОСах) можно распространять на все наше подрастающее поколение.

В условиях гибридной, информационной войны, войны идеологической (что, кстати, прекрасно понимает воюющий на этом фронте против России г-н Асмолов и его подельники) противник внедрил в наш обиход и нормативно-правовые акты термин «толерантность» совершенно не случайно. Напомним, с точки зрения медицины (определение введено в обиход в середине 20 века английским иммунологом М. Медаваром), «толерантность» – это полное или частичное отсутствие сопротивления организма внешней инфекции. Полная толерантность в медицине – это смерть человеческого организма. Фактически, «толерантность» – это не что иное как «путь к смерти через отказ от борьбы за жизнь», синоним умирания и смерти, прекрасно соотносящейся с насаждаемой ныне либерал-глобалистами доктриной трансгуманизма (преодоления человеческого в человеке, постчеловеческой цивилизации). На предварительном этапе противостояния, когда еще нет открытых боестолкновений, проводится обработка мозгов местного населения, его подготовка к непротивлению к захвату жизненного пространства. И внедрители ювенального террора, секспросвета, толерантности прекрасно освоили свою задачу по закладыванию в умы и души русского народа этих чужеродных слов и образов.

Слово «толерантность» усыпляет внимание, выключает или ослабляет естественный иммунитет и инстинкт самосохранения у той нации, которую им бомбардируют. Заметим, что у нас, в отличии от тех же англосаксов, которые начали свою историю с геноцида коренного населения Америки и и до сих пор продолжают в том же духе, никогда не было проблем с «дружбой народов», принятием людей иных верований и традиций. Однако речь идет именно о принятии различных форм проявления «добра», тогда как в понимании «зла» все народы России абсолютно одинаковы. Зло и грех как его проявление для русских и других коренных народов неприемлемы, а все их проявления необходимо наказывать и побеждать. А вот толерантность в своем глубинном посыле как раз означает принятие зла без сопротивления, она нивелирует само понятие зла или греха, подменяя его «разнообразием взглядов и убеждений», уничтожает естественную воинственность по отношению ко злу. Кроме того, она заставляет государства принимать такие доктрины и стратегии развития, которые ранее считались совершенно неприемлемыми.

На Западе под этими лозунгами после соответствующей «толерантной» обработки мозгов глобалистам удалось впарить населению «гендерную теорию», эвтаназию, педерастические браки и «семьи» (усыновление педерастами детей, в т.ч. после изъятия их у кровных родителей), педо– зоофилию и прочие патологии, уничтожение культур некогда консервативных французской, немецкой и других наций через их растворение в агрессивных мигрантах с Востока. «Не сопротивляйся извращениям», «не борись с грехом», «не действуй, когда на тебя нападают» – именно в этом секторе «оправдания зла» распространяется толерантность в Европе, США, Канаде... а теперь, увы, и в России. К счастью, у нас пока не дошло до официальных уроков по «Основам гомосексуализма», тогда как в ряде штатов США, Канады, в Австралии, Новой Зеландии, Скандинавии этот «предмет» сегодня изучают во всех детсадах, школах и университетах. Тех, кто не согласен учить этому, либо отдавать детей в такие учреждения – увольняют с работы, отдают под суд. Толерантность – это идеологический таран и авангард воцарившейся на Западе гомодиктатуры, и г-н Асмолов сотоварищи, разумеется, прекрасно все это понимают.

Остается только призвать всех здравомыслящих граждан России к сопротивлению курсу на расчеловечивание, которым уверенно движутся наши «уважаемые партнеры». Наше правительство и чиновники привлекают к воспитанию наших детей спецов по толерантности из всяких еврейских центров, они реализуют план по превращению наших детей в «сексуальных животных». Данный материал и даже тысячи возмущенных заявлений родителей вряд ли изменит ситуацию (хотя это не значит, что писать не надо!). Нам самим пора брать свои судьбы и судьбы наших детей в собственные руки – информировать друг друга о происходящем, объединяться и сопротивляться всеми способами (желательно, конечно, законными)–и добиваться соблюдения наших прав, вышвыривая из кресел директоров школ, чиновников РОНО и министерства, градоначальников и прочих агентов толерантности. Чиновники должны служить народу, а не ставить эксперименты от еврейских центров на русских детях.