Главная » Мировоззрение, Образование, Политика, Родителям и детям, Статьи и Обзоры

Германию они уже обучили, очередь за Россией!

09:29. 6 апреля 2019 Просмотров - 383 7 коммент. Опубликовал:

Еврейский центр толерантности собирается переформатировать российских детей, родителей и педагогов

 

Еврейский центр толерантности собирается переформатировать российских детей, родителей и педагогов

В начале апреля стало известно, что российским школам предложат внедрить в свой образовательный процесс программу «Каждый важен», направленную на повышение квалификации педагога и предотвращение агрессивного поведения учащихся. Программа разработана Федеральным научно-методическим центром в области психологии и педагогики толерантности, учредителем которого является частное учреждение культуры «Еврейский музей и центр толерантности». Кроме того, зампредседателя Общероссийского Профсоюза образования и исполнительный директор Центра Елена Проничева подписали официальное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС. Минпросвет, похоже, включило зеленый свет для этой программы и хочет активно использовать ее положения не только в системе допобразования, но и… на родительских собраниях. Содержание методички отсутствует в сети в открытом доступе, но определенные выводы о целях и задачах ее лоббистов можно сделать уже сегодня.

«Программа находится в финальной стадии разработки. Она будет включать в себя восемь интерактивных подпрограмм с мультимедийным контентом, фильмами, учебными пособиями. Надеемся, что с апреля у нас уже пройдет период апробации. И к сентябрю 2019 года, нового учебного года, мы будем уже с полноценным продуктом для системы образования. Программа подразумевает повышение квалификации школьных педагогов, после чего они смогут получить полностью разработанный комплект «под ключ». Соответственно, при необходимости они смогут это применить в качестве программы для классного часа или в необходимое внеурочное время», – сообщила Проничева.

На сайте Центра толерантности также сообщается, что в апреле и мае 2019 г. там будет проходить апробация модуля для школьников – младшего подросткового (от 5 до 7 класса) и старшего подросткового (8-11 класс) возраста. В занятия будут включены специальные игровые мини-фильмы, которые позволяют детям увидеть проблему со стороны, поставить себя на место героев, сопереживать им. На основе того, как пройдет этот пробный этап, эксперты сделают выводы и при необходимости дополнят программу, а в сентябре приступят к созданию программы повышения квалификации для педагогов. В начале 2020 года будут разработаны и выпущены информационные материалы для родителей, а также методические рекомендации для педагогов по проведению тематических модулей в рамках родительских собраний. И ниже еще раз уточняется: «программа «Каждый важен» будет включать в себя специальный вектор, адресованный родителям».

Казалось бы, здравый смысл подсказывает, что повсеместное внедрение в российских школах программы, которая еще даже до конца не доработана, может обернуться серьезной педагогической ошибкой. Почему подобное происходит с полного одобрения Минпросвета и его карманного профсоюза станет более понятным, если мы посмотрим на личность председателя экспертного совета Центра толерантности. Это не кто иной, как академик РАО, член СПЧ, д.п.н., психолог и политик А.Г. Асмолов – главный идеолог «формирования установок толерантности» в российском обществе, а также разработчик скандального форсайт-проекта «Детство-2030», предполагающего разрушение всех основ традиционного образования, семьи и превращение детей в воспитывающихся в инкубаторах киборгов. После жесткой критики родительской общественности и всех вменяемых граждан этот план, пафосно представленный на тот момент президентом Дмитрием Медведевым на «Экспо-2010» в Шанхае, вроде как канул в Лету, а все имеющие к нему отношение сайты (в том числе – пиаривший его ресурс «внезапно» исчезнувшего благотворительного фонда «Мое поколение») закрылись. Однако, если посмотреть на основной вектор нынешних безумных «инновационных» реформ в образовании (нацпроект «Цифровая школа», РЭШ, МЭШ и т.д.), на внедрение принудительной биометрической идентификации детей в школах, их обработку педагогами-психологами втайне от родителей и т.д., мы убедимся, что проект форсайтщиков продолжает реализовываться – только в завуалированной форме и под привычным предлогом «комфорта и безопасности» детей и родителей.

Кроме того, Асмолов является противником создания единого образовательного пространства, известным «вариатором» и, разумеется, последователем педологического (т.е. детоцентрического, сугубо ювенального) подхода в обучении и детей. Также он является адептом «ответственного родительства» – т.е. внедрения системы переформатирования и своего рода аттестации мам и пап на их право иметь и воспитывать детей. Лекала его программы «обучения родительству» – сугубо либеральные, позволяющие ребенку практически все. На этом закончим рассказ о данном господине и приведем пару цитат из его интервью, после которых у читателя вряд ли останутся вопросы.

«Дети сегодня действительно очень часто «иные». Сегодня как никогда нужен родительский всеобуч... Это очень важно, чтобы родители понимали: детей не надо воспитывать, с ними надо дружить. /…/ …мы все не готовы работать с «цифровым поколением» детей, в том числе и наши педагоги. Вопрос стоит по-другому: готово ли поколение «цифровых детей» общаться с нами.

Я вижу уникальную роль интернета в пробуждении не просто детского, а гражданского сознания, свободного сознания. При всех критических моментах интернета – это среда для развития гражданского общества. До некоторой степени те, кто выходил на Болотную площадь и площадь Сахарова (я оцениваю эти события не политически, а психологически), – это люди, прошедшие школу вариативного образования. Они уже привыкли делать свой собственный выбор. То, что было начато нами в 1991-1992 годах, когда мы делали школьную реформу, сработало в 2011-2012. Образование – это не просто педагогика, это идеология будущего».

Естественно, образование – это идеология. Тут с г-ном Асмоловым нельзя не согласиться. Как вы хорошо знаете, государственная идеология в России запрещена Конституцией. Однако каким-то «удивительным» образом получается так, что идеологическое воспитание новых поколений россиян сегодня ведется по западным лекалам и методичкам, с использованием всех догматов капиталофашизма и нового кастового общества (финансовая грамотность, выбор профессии чуть ли не с пеленок, готовность работать на иностранные корпорации – там, где больше платят), следованием самым низменным потребностям (ранняя сексуализация через секспросвет, потакание любым вредным увлечениям ребенка через запрет наказаний). Очень важную роль в этой системе играет внедрение в массовое сознание толерантности как «слова-диверсанта», чем и занимается Асмолов значительную часть своего времени.

Это западное словечко было включено во Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., провозглашенную наскоро созданной на руинах Второй Мировой войны глобальной структуры – ООН. А в 1995 г. ее дочерняя структура ЮНЕСКО объявила Международный год Толерантности. Тогда же 185 стран-членов, включая Россию, подписали Декларацию Принципов Толерантности с весьма туманной формулировкой:

«Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира».

Затем начались регулярные акции под эгидой ЮНЕСКО под названием «год толерантности», был провозглашен всемирный «день толерантности» – 16 ноября. На российские органы власти посыпался шквал претензий с Запада – мол, мы очень медленно внедряем это слово в обиход. И наши компрадоры тут же взяли под козырек – вместо привычных русских понятий «дружбы», «миролюбия», «терпения», «взаимопонимания» в наши стратегии и методички начал проникать этот «засланный казачок». Ликвидаторы русской школы, экс-министры образования Фурсенко и Ливанов без особых раздумий подмахнули ФГОСы, в которых формирование толерантности, толерантного сознания, понимание толерантности и мультикультурализма и т.д. должны лечь в основу развития личности ребенка. В Концепции информационной безопасности детей, утвержденной Правительством РФ от 2 декабря 2015 г., приоритетной задачей названо «воспитание у детей толерантности». А 1 сентября 2016 г. в каждой школе России по прямому указанию из Европы учебный год начался со всероссийского «урока толерантности». Кстати, Асмолов является членом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при Правительстве РФ. Ну а Центр толерантности Еврейского музея в 2016 году стал лауреатом премии ЮНЕСКО за распространение идей толерантности и ненасилия. О том, во что выродилась данная структура глобалистов, РИА «Катюша» подробно рассказывало в разборе ее свежей методички «Международное техническое пособие по секспросвету».

Результат обработки мозгов молодых учителей Асмоловым и его последователями «педагогами-психологами» не заставил себя долго ждать. Теперь в школах по всей России регулярно проходят не просто уроки, а целые дни и недели толерантности. В школах Санкт-Петербурга такие акция сопровождаются ЛГБТ-символикой (например, в ГБОУ школа №315 Пушкинского района ), в Екатеринбурге директор школы №115 организовал конкурс детского рисунка на тему однополых отношений в рамках урока «Толерантный мир» среди учеников 5-11 классов. И одними обещаниями прокуратуры наказать виновных по статье «пропаганда гомосексуализма детям» тут не обойдешься. Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленобласти в прошлом году обращался в ответственные органы с требованием убрать «формирование толерантности» из ФГОСов, а также запретить проведение «дней и недель толерантности» в российских школах. Это как минимум грубо нарушает 436-ФЗ «О защите детей от вредной информации» в части запрета на пропаганду педерастии несовершеннолетним. Как максимум – это универсальный вирус для принятия сознанием человека любых извращений, который теперь вполне легально (благодаря указаниям во ФГОСах) можно распространять на все наше подрастающее поколение.

В условиях гибридной, информационной войны, войны идеологической (что, кстати, прекрасно понимает воюющий на этом фронте против России г-н Асмолов и его подельники) противник внедрил в наш обиход и нормативно-правовые акты термин «толерантность» совершенно не случайно. Напомним, с точки зрения медицины (определение введено в обиход в середине 20 века английским иммунологом М. Медаваром), «толерантность» – это полное или частичное отсутствие сопротивления организма внешней инфекции. Полная толерантность в медицине – это смерть человеческого организма. Фактически, «толерантность» – это не что иное как «путь к смерти через отказ от борьбы за жизнь», синоним умирания и смерти, прекрасно соотносящейся с насаждаемой ныне либерал-глобалистами доктриной трансгуманизма (преодоления человеческого в человеке, постчеловеческой цивилизации). На предварительном этапе противостояния, когда еще нет открытых боестолкновений, проводится обработка мозгов местного населения, его подготовка к непротивлению к захвату жизненного пространства. И внедрители ювенального террора, секспросвета, толерантности прекрасно освоили свою задачу по закладыванию в умы и души русского народа этих чужеродных слов и образов.

Слово «толерантность» усыпляет внимание, выключает или ослабляет естественный иммунитет и инстинкт самосохранения у той нации, которую им бомбардируют. Заметим, что у нас, в отличии от тех же англосаксов, которые начали свою историю с геноцида коренного населения Америки и и до сих пор продолжают в том же духе, никогда не было проблем с «дружбой народов», принятием людей иных верований и традиций. Однако речь идет именно о принятии различных форм проявления «добра», тогда как в понимании «зла» все народы России абсолютно одинаковы. Зло и грех как его проявление для русских и других коренных народов неприемлемы, а все их проявления необходимо наказывать и побеждать. А вот толерантность в своем глубинном посыле как раз означает принятие зла без сопротивления, она нивелирует само понятие зла или греха, подменяя его «разнообразием взглядов и убеждений», уничтожает естественную воинственность по отношению ко злу. Кроме того, она заставляет государства принимать такие доктрины и стратегии развития, которые ранее считались совершенно неприемлемыми.

На Западе под этими лозунгами после соответствующей «толерантной» обработки мозгов глобалистам удалось впарить населению «гендерную теорию», эвтаназию, педерастические браки и «семьи» (усыновление педерастами детей, в т.ч. после изъятия их у кровных родителей), педо– зоофилию и прочие патологии, уничтожение культур некогда консервативных французской, немецкой и других наций через их растворение в агрессивных мигрантах с Востока. «Не сопротивляйся извращениям», «не борись с грехом», «не действуй, когда на тебя нападают» – именно в этом секторе «оправдания зла» распространяется толерантность в Европе, США, Канаде... а теперь, увы, и в России. К счастью, у нас пока не дошло до официальных уроков по «Основам гомосексуализма», тогда как в ряде штатов США, Канады, в Австралии, Новой Зеландии, Скандинавии этот «предмет» сегодня изучают во всех детсадах, школах и университетах. Тех, кто не согласен учить этому, либо отдавать детей в такие учреждения – увольняют с работы, отдают под суд. Толерантность – это идеологический таран и авангард воцарившейся на Западе гомодиктатуры, и г-н Асмолов сотоварищи, разумеется, прекрасно все это понимают.

Остается только призвать всех здравомыслящих граждан России к сопротивлению курсу на расчеловечивание, которым уверенно движутся наши «уважаемые партнеры». Наше правительство и чиновники привлекают к воспитанию наших детей спецов по толерантности из всяких еврейских центров, они реализуют план по превращению наших детей в «сексуальных животных». Данный материал и даже тысячи возмущенных заявлений родителей вряд ли изменит ситуацию (хотя это не значит, что писать не надо!). Нам самим пора брать свои судьбы и судьбы наших детей в собственные руки – информировать друг друга о происходящем, объединяться и сопротивляться всеми способами (желательно, конечно, законными)–и добиваться соблюдения наших прав, вышвыривая из кресел директоров школ, чиновников РОНО и министерства, градоначальников и прочих агентов толерантности. Чиновники должны служить народу, а не ставить эксперименты от еврейских центров на русских детях.

 

 

 

Ссылки на новость

 

 

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
А.А. Зиновьев: Падение коммунизма превратилось в развал России
... своим возвращением из Германии в Россию.Его беседа с ...создавать новые административные органы, обучать людей, которые будут ими ...решить проблемы мирового управления. Он уже приступил к этому. Сотни...а последние, в свою очередь, применяются как средства науки....
Германия: протест против растления детей
...считаются в Германии настолько важными, что руководство школы, где обучалась девочка, ...протест носит в первую очередь гражданский характер. Кстати, он уже давал интервью некоторым... традиционных ценностей, и что России следует более активно отстаивать именно...
Реальные истории эмигрантов, вернувшихся в Россию
... года с нуля обучить меня новой профессии....стоявший позади меня в очереди, безвозмездно добавил два доллара...жизни в Германии я начал тосковать по России, поэтому... Австралии, а потом уже решать, оставаться или ... жене вернуться в Россию. Она не захотела, потому...
Сталин в ответе за всё худшее, что случилось в России в ХХ веке?!
...-то спрашивал по очереди становившихся около ямы ...осуществить перехват власти, Россия уже была измордована вот...С началом войны Германии с СССР в ...то становился звероподобным. Он был организатором всех...открыть школу, чтобы обучать детей католичеству и...
Борьба за Россию продолжается
..., в первую очередь, наша же власть...подобное возможно! И оно уже произошло 11 сентября ... промышленность нацисткой Германии после поражения ...того, чтобы он напал на Россию. Неопровержимым свидетельством...катастрофы уже не было возможности обучать всех...
«12 июня для России не просто «черный день»...»
...они были друзья с ним). А Громыко, в свою очередь...своего правления он уже был совершенно...обучали. Та же Эльвира Набиуллина училась у Гавриила Попова, он... гражданином Германии, с Ельциным они тоже ... информационного центра России, председатель специальной...

7 коммент.»

  • 6682 1995
    nikolay 6 апреля 2019 в 10:12 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Евреи у власти – это планетарный скот!

    Ответить
    • 94 70
      xazzar berlazzar nikolay 6 апреля 2019 в 12:01 Ссылка
      GD Star Rating
      loading...

      да прям уж) как скажете чего, вот хоть стой хоть падай))
      а представьте муслимы победят и начнут навязывать свои идеалы? себя или своего сынулю в амбаре с ишаком представили? каково? но это цветочки, ягодки вот где: на о. папуа новая гвинея есть племя где родители исполняют своим детям кунилингус и минет. согласно их поверьям такой подход сделает их детей красивыми и любвеобильными. как вам такие национальные традиции? вы хотите чтобы на планете рулили они? ну кто кроме евеев мог бы повести планету за собой? предлагайте варианты

      Ответить
  • 6925 1815
    krikunoleg 6 апреля 2019 в 10:12 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    “«Еврейский музей и центр толерантности»” – пусть этот центр для начала проявит талерантность к нацистским преступникам, которые убивали их единокровных единоверцев. И нацикам из Украины, Прибалтики, которые тоже не равнодушны к евреям и жаждут отнюдь не приласкать их…;))

    ———————–

    “государственная идеология в России запрещена Конституцией” – нет, не запрещена – ее там просто нет. Все статьи про идеологию изъяты, а новые не добавили. Враги, однако…

    Ответить
  • 261 201
    чужой 6 апреля 2019 в 11:47 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Расскажу этапы разрушения Белоруссии:
    1 Бало изменено название “Беларусь”
    2 Приказом был назначен в Академию Наук начальник. и под его руководством вся Академия писала идеологию.
    их называли “идеолухи”
    3 Была создана конкуренция среди рабочих и за нищенскую зарплату. Появилась высокооплачиваемая должность “зам директора по идеологии”, он занимался кадровыми вопросам, и не нес ни юридической, ни отдела кадров, ни производственной ответственности за подбор кадров.
    4 Создали систему характеристик работников, и передавали друг другу по телефону. Оказалось, что эти характеристики по телефону страшнее, если бы человек отсидел за изнасилование или убийство. И страшнее документа.
    5 Далее рабочим начали объяснять, что во всем виноват президент.
    Далее началось создание партий жалобщиков типа “говори правду” про всех.
    В настоящий момент наступил полный разгром страны. Тихий и безропотный. Красиво, правда ?

    Ответить
  • 123 123
    Сергей 6 апреля 2019 в 11:50 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Русские, всегда уживались с другими народами, наша страна многонациональна. Чему нас может научить еврейский центр, толерантному отношению к больным людям, ведь раньше мужеложество и прочие-ложества, считались признаком психических отклонений. Да, а как в Израиле уживаются с арабами.

    Ответить
  • 94 70
    xazzar berlazzar 6 апреля 2019 в 11:56 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    ну да, не мытьём так катаньем, однако большинство всё равно обречено. у многих из них вряд ли хватит уровня интеллекта на то, чтобы осознать и десятую часть написанного в этой статье. однако тем кто проснулся и понимает, противостоять этому довольно легко: нужно самостоятельно воспитывать своих детей (а особенно девочек), а не спихивать на школу или на детский сад.

    Ответить
  • 6934 1824
    krikunoleg 6 апреля 2019 в 13:14 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Есть одно интересное наблюдение от Старикова – падение морали и нравственности идет рука об руку с антигосударственной деятельностью. Посмотрите – все известные ЛГБТшники, все растлители детей выступают против России, против государства. В их речах только одно – раздел, раздел, раздел России на что угодно лишь бы не единое, цельное, сильно государство.

    Вот почему так стремятся развернуть наших детей и подростков в сторону “свободы” нравов (та же талерантность) – они будущее России им ее и разваливать!

    И медленно, но верно дети в ту сторону поворачиваются – РОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! Не государство, не школа, не минкульт или минобр, а РОДИТЕЛИ и семейное, домашнее воспитание. ВОСПИТАНИЕ в семье!!! В этом спасение России!!!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>