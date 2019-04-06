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Батальон. Протест

11:42. 6 апреля 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:


К 5-й годовщине взятия Болотовым Луганского СБУ (5 апреля 2014 года Болотов снял маску, после чего луганские ополченцы приступили к активным действиям) и начала активного сопротивления киевской хунте, вышел документальный фильм "Батальон".
Первая серия называется "Протест" и посвящена событиям апреля 2014 года в Луганске. Есть интересные детали о тех событиях и различная хроника тех дней.



О премьере фильма "Батальон".



Плюс сообщают, что в Луганске открылась выставка посвященная агрессии Украины против Луганской Народной Республики.

















Также на днях представлен трейлер фильма "Мозговой" посвященного основателю бригады "Призрак" и одному из лидеров восстания в Луганске, которое привело к образованию Луганской Народной Республики.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4900008.html

Метки: болотов, Видео, война на украине, документальное кино, лнр, Луганск, Луганская Народная Республика, ополченцы

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