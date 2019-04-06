Батальон. Протест

К 5-й годовщине взятия Болотовым Луганского СБУ (5 апреля 2014 года Болотов снял маску, после чего луганские ополченцы приступили к активным действиям) и начала активного сопротивления киевской хунте, вышел документальный фильм "Батальон".Первая серия называется "Протест" и посвящена событиям апреля 2014 года в Луганске. Есть интересные детали о тех событиях и различная хроника тех дней.О премьере фильма "Батальон".Плюс сообщают, что в Луганске открылась выставка посвященная агрессии Украины против Луганской Народной Республики.Также на днях представлен трейлер фильма "Мозговой" посвященного основателю бригады "Призрак" и одному из лидеров восстания в Луганске, которое привело к образованию Луганской Народной Республики.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4900008.html