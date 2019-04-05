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Звёздный календарь Круголет Числобога. Кирилл Запорожец

09:28. 5 апреля 2019 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Звёздный календарь Круголет Числобога.

Автор-сказитель – Кирилл Запорожец

Кирилл Запорожец вконтакте – https://vk.com/oshahaw

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Звёздный календарь связывает нас с нашей звёздной родиной: Орион, Лев и обе Медведицы. Цикл прецессии равноденствий или Сутки Сварога (25920 лет), 1620 лет эпохи Сва, 180-летний цикл Зала Сва, 144-летний цикл Круга Жизни, 20-летний Стол Сва, 18-летний Круг Стихий и 16-летний цикл Круга Лет, мужские и женские лета Круголета, простые и священные лета. Система тридевяти земель Ярилы Трисветлого, циклы и влияние всех 27 земель, 9 чакр и 3 мира. Звезда Инглии, Жреческий Квадрат, рассчеты цифры жизни и обереговой цифры жизни, перевод даты из григорианского календаря в Коляды Дар. Управители и покровители дней, недель, декад, залов и чертогов, сороковников и лет. Влияние и смысл 9-дневной недели и 9-ти сороковников лета, строение суток.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QWOAmuzAkek

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