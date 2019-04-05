ВП СССР: Об этике и её роли в жизни. Пояснительная записка (4.2)

Поэтому толпе и особенно её «элитарной» либерал-пробуржуинской компоненте не нравится только вторжение в сферу бизнеса мафий, сложившихся в государственном аппарате и работающих на поступление в их кошельки денег, дополняющих их основную зарплату, путём организации разного рода вымогательства у предпринимателей «честно заработанных» ими в бизнесе денег.

…На приоритетах обобщённых средств управления выше четвёртого по мнению людей толпы вообще ничего антисоциального и криминального целенаправленно организованным порядком не происходит и происходить не может: там же нет прямого доступа к большим деньгам. Поэтому тех, кто реально действует на них, люди толпы воспринимают как разрозненных «индивидуалов» — интеллигентов разных профессий, среди которых распространены дружба и знакомства, склоки точно так же, как и среди прочих людей.





Поэтому все обвинения М.Б. Ходорковского в организации бандформирования, сопровождавшего легальную деятельность «ЮКОСа» и доходившего до организации убийств неугодных М.Б. Ходорковскому и его бизнес-сподвижникам людей, воспринимается в либерал-пробуржуинских кругах как заведомо лживые и клеветнические1.

Но формирование, непрестанное воспроизводство такого рода мафий в органах государственной власти и их деятельность2 — одно из следствий части 2 статьи 13 ныне действующей конституции России, согласно которой государственная идеология запрещена.



Но индивид может быть непродажным и неподдающимся шантажу угрозами вплоть до убийства его самого и его близких единственно только в том случае, если он искренне привержен идее, воплощение которой в жизнь для него безусловно важнее, нежели получение некой суммы денег или удовлетворение намёков и требований шантажистов, потому, что влачить существование в мире, в котором эта идея не реализуется в жизнь (в том числе и его усилиями), для него омерзительно-противно и бессмысленно. Но погрязшим в потреблятстве этого не понять, и с этим утверждением они не согласиться.

Если такого рода идея, на основе которой в исторически сложившихся обстоятельствах можно сформировать управленческий корпус государственной власти и экономики, не выражена и не признана в качестве государственной идеологии, то массовая коррупция в обществе, а не только в органах государственной власти, неизбежна.

Но в ранг такой идеи ни по оглашению, ни по умолчанию не может быть возведена идея БЕСПРЕДЕЛЬНОГО обогащения малочисленного «элитаризовавшегося» меньшинства за счёт и в ущерб большинству ныне живущих и их потомков1.



на уровнях шестого — четвёртого приоритетов обладание деньгами в как можно большем количестве, многократно превышающем оплату демографически обусловленных потребностей семьи и личности, для подавляющего большинства действующих на них индивидов и мафий — конечный интерес, непрестанно возобновляемая цель их деятельности;



на уровнях более высоких приоритетов (третьем — первом) для всех действующих на них индивидов и мафий — деньги и кредитно-финансовая система в целом:





либо ничего не значат (т.е. свои финансовые интересы они реализуют по остаточному принципу использования своего времени и подконтрольных им прочих ресурсов1 в режиме «как Бог даст»),



либо являются инструментом реализации ими интересов (достижения целей) нефинансового по их существу характера, которым подчинены их финансовые интересы и финансово-ориентированная деятельность (в случае, если формирование и удовлетворение финансовых интересов актуально в качестве источника финансирования в их понимании более высокоприоритетной деятельности по достижению каких-то иных целей).



Указание на этот незримый мировоззренческий рубеж не является эпохальным открытием наших дней, поскольку издавна известны поговорки, указывающие на его существование:



«Всем известно, что за деньги можно купить туфли, но не счастье, еду, но не аппетит, постель, но не сон, лекарство, но не здоровье, слуг, но не друзей, развлечение, но не радость, учителей, но не ум»2.



Там, где не пройдёт могучее войско, пройдёт осёл, навьюченный золотом;



Деньги — хороший слуга, но плохой господин3.



К третьему приоритету обобщённых средств управления относится вся информация и алгоритмика, необходимая для действия на более низких приоритетах (четвёртом — шестом) обобщённых средств управления во всех сферах жизни общества, включая всю информацию, относимую к области политической деятельности и государственного управления — выработке целей политики государства, постановке задач по их достижению, избранию путей и способов их решения.



Т.е. всё то, что можно назвать «научно-методологическим обеспечением государственного управления и управления в бизнесе», относится к третьему приоритету обобщённых средств управления.

Должно быть понятно, что если в обществе есть люди, несущие политические интересы, то:



неизбежно возникновение мафий, работающих на реализацию тех или иных политических интересов4;



а реализация определённых политических интересов1 требует соответствующего научно-методологического обеспечения, без которого интересы могут наличествовать, но их реализация окажется невозможной.



Поэтому мафии могут возникать не только спонтанно-самопроизвольно. Мафии могут создаваться целенаправленно под решение определённых задач, в том числе и политических (и это не обязательно — «преступные сообщества», подпадающие под действия статей уголовных кодексов многих государств). Целенаправленное создание мафии под решение определённых задач требует:



Знания ранее изложенных принципов формирования мафии или интеграции этих принципов в свою психику в качестве навыка, не описанного лексически.

Умения видеть проявления этих принципов в жизни.

Наличия социокультурной среды, в которой есть носители интересов, совместимых с задачами, под решение которых предполагается создать мафию.

Наличия в культуре соответствующего информационно-алгоритмического обеспечения постановки и решения задач мафии, которое освоено некоторой долей носителей необходимых интересов или же может быть ими освоено.

Некоторого минимального стартового капитала, который может быть представлен либо в денежном виде, либо в виде каких-то иных ресурсов, которые в их натуральном виде могут быть использованы в деле мафии2.

Практических навыков осуществления «кадровой политики»3, обеспечивающие отбор среди носителей необходимых интересов кандидатов в мафию, способных выполнять в коллективной деятельности мафии те функции, которые необходимы для успеха её дела, и последующее их рекрутирование в действительные члены мафии. При этом этика, которая должна объединять многих людей в мафию, является одним из критериев отбора кандидатов и трансформации кандидатов, прошедших «кастинг», в действительные члены мафии.



Если первое — пятое некоторым образом почти автоматически реализуется в процессе стихийно-спонтанного возникновения мафии, то целенаправленное формирование мафии без шестого — невозможно: обязательно должны быть люди, которые знают цели мафии, задачи, в результате решения которых, она должна достичь поставленных целей, и которые способны под эти цели и задачи проводить «кастинг» кандидатов и «рекрутинг» в действительные члены мафии кандидатов, успешно прошедших «кастинг», либо оставлять их в качестве «кадрового резерва» или в качестве периферии-кокона мафии, к услугам которой прибегают эпизодически и большей частью «в тёмную» (т.е. не объясняя последствий и сопутствующих эффектов действий).

Отступление от темы 1:

Психологические основы кадровой политики

Вне зависимости от того, есть некая «теория» (научная или бытовая), на основе которой строится «кадровая политика» либо её нет1, но в основе «кадровой политики» всегда лежит некая типология личностей. В истории психологи есть множество типологий личностей, однако мы не будем их рассматривать и оценивать, а будем освещать эту проблематику с позиций КОБ.



В КОБ базовой является типология типов строя психики личности2:



1) животный — всё в поведении индивида подчинено инстинктам (имеется модификация этого типа — скотский, суть которой понятна из соотношения «волка ноги кормят, а скотину — хозяин», при этом «скотина», как и все животные, стремится к удовольствиям и уклоняется от работы);



2) зомби — всё подчиненно нормам культуры или субкультуры, но выход из социокультурных программ невозможен даже, если они неработоспособны в сложившихся обстоятельствах;



3) демонический — реализует творческий потенциал по принципу «что хочу — то и ворочу» до тех пор, пока непреодолимые обстоятельства его не остановят;



4) человечный — творческий потенциал реализуется осознанно волевым порядком под властью диктатуры совести;



5) опущенный в противоестественность — физиология и психическая деятельность регулярно искажается воздействием психотропных (психоактивных) веществ (алкоголь, табак, другие наркотики).



Надстроечной по отношению к типологии КОБ является типология «школьных типов» — стилей поведения , выявленная П.Ф. Лесгафтом:



1) тип лицемерный;



2) тип честолюбивый;



3) тип добродушный (благонамеренные, но безынициативные эрудиты-мечтатели, наблюдатели, уклоняющиеся от инициатив в практической деятельности в подавляющем большинстве случаев);



4) тип забитый — мягкий (маменькины сынки и дочки, «овощи», которые нуждаются в постоянной заботе, но сами не способны ни к чему кроме пассивного паразитизма — соответствуют скотской модификации животного типа строя психики);



5) тип забитый — злостный (инициативно-протестный, антисоциальный);



6) тип угнетённый (идеальный раб: готов работать на износ, довольствуется тем, что дают, не возражает, не протестует),



7) нормальный (соответствует человечному типу строя психики).3



Однако описание выявленных П.Ф. Лесгафтом психотипов точно только в тех случаях, если индивиду свойственен только какой-то один из указанных стилей поведения. Есть люди, которые несут в себе несколько стилей поведения и переходят от одного к другим в зависимости от того, в каких обстоятельствах оказываются.



В практической деятельности все типы строя психики и стили поведения по П.Ф. Лесгафту выражаются в её результатах, на основе чего сложилась «армейская» типология, в которой люди различаются по их способности либо неспособности выполнять определённые функции в коллективной деятельности:



1) исполнители — могут только что-то делать сами, но у них не может быть даже одного подчинённого, поскольку они не способны организовать их работу;



2) заместители — могут быть исполнителями и способны организовать подчинённых на решение поставленных перед заместителями задач, однако поставить задачу себе сами они не в состоянии;



3) единоначальники — могут быть исполнителями, заместителями, но кроме этого они способны, самостоятельно оценив обстановку, поставить себе задачи сами (по своей инициативе) так, чтобы поддержать действия единоначальников своего и ниже стоящих уровней и профилактировать ошибки вышестоящего руководства (это главное качество единоначальника);4) «проблемные» — не вписываются в систему деловой коммуникации ни в одном из названных ранее качеств4.



Но «проблемные» — не однородны.



Среди них есть группа, которую можно назвать «юродивые».



«Юродивые» вне зависимости от своей информированности и освоенного профессионализма (а подчас даже вопреки им) обладают «мистической» способностью безошибочно «тыкать пальцем в небо», указывая на реальные ошибки руководителей и подчинённых (в том числе и в кадровой политике) и на «дырки» в проектах, и на многое другое, что способно обрушить проекты; кроме того, «юродивые» обладают способностью совершать казалось бы абсурдные действия, которые при последующем расследовании развития ситуации и связанных с нею событий, как выясняется, оказали решающее воздействие на получение желаемого результата либо профилактировали наступление тяжелых или катастрофических неприятностей1.



«Юродивые» объективно необходимы и полезны для любого благого дела (объективно неправедное дело они развалят, поскольку относятся к категории проблемных), но не все руководители способны и умеют пользоваться их способностями и найти им такое место, на котором они не создавали бы проблем остальным участникам коллективной деятельности.

Среди «юродивых» есть ещё одна группа — «юродивые единоначальники»2 (в основе этого психотипа — строй психики, наиболее близкий к человечному по КОБ и нормальному по П.Ф. Лесгафту), которые сочетают в себе качества юродивых (способны безошибочно выявлять ошибки и предпринимать казалось бы абсурдные действия, однако ведущие к успеху в критических и катастрофических ситуациях) и качества единоначальников (способны профилактировать ошибки вышестоящего руководства и по своей инициативе организовывать действия подчинённых так, чтобы обеспечить успех общего дела в котором они участвуют, подчас вопреки приказам вышестоящего руководства вплоть до устранения неадекватного вышестоящего руководства).

Поскольку любая коллективная деятельность складывается из действий-фрагментов, выполняемых различными людьми3, а способность и неспособность выполнять эти действия в своей основе определяется психотипами «армейской» типологии, по отношению к которым знания и навыки являются своего рода прилагаемым инструментарием, необходимым для выполнения работ, то приведённая выше «армейская» типология является универсальной, т.е. применимой к анализу и организации коллективной деятельности во всех сферах жизни общества без исключения.



Однако, надо помнить о том, что:



в основе «армейской» типологии лежат базовая типология типов строя психики КОБ и типология более или менее устойчивых стилей поведения П.Ф. Лесгафта, по отношению к которым «армейская» типология является «оболочечной» вследствие того, что она основана вторичных характеристиках психики личности, являющихся следствием других характеристик — базовых (т.е. исполнители, заместители, единоначальники, если соотноситься с типологией стилей поведения П.Ф. Лесгафта и типами строя психики, — могут быть различных «модификаций», что также некоторым образом сказывается не ходе дел и их результатах);



кроме психотипа по «армейской» типологии, который должен соответствовать функциям индивида в коллективной деятельности, результаты его деятельности всегда будут обусловлены: 1) его нравственно-обусловленной этикой, которая должна быть совместима с нравственно-обусловленной этикой других участников этой деятельности, и 2) знаниями и навыками, которые он несёт в качестве нематериального инструментария, посредством которого он может вносить свой вклад в дело коллектива.



Между психотипами всех трёх типологий нет взаимно однозначного соответствия, но есть определённые взаимосвязи типологий. Каждый из типов строев психики в типологии стилей поведения, выявленной П.Ф. Лесгафтом, может выражаться только в определённых типах, но не может выражаться в других. Типы стилей поведения, выявленные П.Ф. Лесгафтом, в свою очередь, могут выражаться только в определённых психотипах «армейской» типологии и не могут выражаться в других её психотипах1.

Кроме того, тип строя психики по КОБ и типы стилей поведения по П.Ф. Лесгафту могут быть неустойчивыми, т.е. под воздействием обстоятельств индивид может переходить от одного типа строя психики или стиля поведения по П.Ф. Лесгафту к другим типам строя психики и стилям поведения (подчас не один раз на день).



В «армейской» типологии все, в чьём поведении недопустимо часто проявляется психическая неустойчивость, отрицательно сказывающаяся на их деятельности и её результатах, автоматически попадают в категорию проблемных: проблемных не берегут в отличие от ценных для дела исполнителей, заместителей, единоначальников.



Критерии недопустимости в повторяемости фактов потери психической устойчивости в данном случае во многом определяется возможными и реальными последствиями потери индивидом необходимой функциональности, поэтому для кого-то (в зависимости от сферы деятельности и возлагаемых на него функций) попадание в категорию проблемных может быть следствием однократного срыва, а кому-то будут прощаться не часто, но повторяющиеся рецидивы.



Но попавшие категорию проблемных по причине психической неустойчивости не бывают юродивыми и юродивыми единоначальниками, такие индивиды попадают в категорию проблемных потому, что вследствие психической неустойчивости они не пригодны к надёжному исполнению любых функций, которые на них могут быть возложены.

Далее продолжение основного текста.

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Второе обстоятельство состоит в том, что государственность, будучи инструментом структурного управления делами общества, наряду с этим является одним из генераторов и регуляторов процессов бесструктурного управления, посредством:



государственной культурной политики (в РФ это дело министерства культуры, министерства просвещения, министерства науки и высшего образования, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций);



формирования законодательства и осуществления правоприменительной практики;



создания и организации функционирования кредитно-финансовой системы;



создания и организации функционирования системы стандартизации и сертификации продукции и услуг.



Фактически это означает, что государственность непосредственно так или иначе контролирует процесс, схематически представленный на рисунке ниже. Однако, являясь одним из его носителей, государственность сама является следствием особенностей этого процесса, имевших место в прошлом.



И соответственно, взяв под контроль государственность, мафия должна посредством государственности придать течению этого процесса направленность, желательную для её хозяев-организаторов-кураторов.



Для этого действительные члены мафии, кандидаты и её периферия-кокон (люди, употребляемые втёмную в интересах мафии), должны проникать во все сферы жизни и деятельности общества, чтобы:





руководство мафии могло узнать всё, запросив свою компетентную периферию в любой сфере деятельности, и на этой основе вырабатывать и проводить свою политику;



а представители низовых подразделений мафии в каждой из сфер жизнедеятельности общества могли выполнять роль организованного «информированного меньшинства»1, активизирующего необходимые для политики мафии разного рода автоматизмы поведения в социальном окружении действительных членов мафии.



Для того, чтобы эта схема работала, необходимо, чтобы менталитет (миропонимание, способ мышления) в социальном окружении действительных членов мафии (в окружающем их социокультурном коконе) был идентичным менталитету действительных членов мафии.



Это обстоятельство затрудняет выявление действительных членов мафии в социальной среде2, поскольку критерии прохождения кандидатами «кастинга» включают в себя не только знания, навыки, менталитет, если не общие для всех в определённых социальных группах, то широко в них распространённые, но и другие свойства личности — прежде всего соответствие функционального психотипа (по действующей в мафии типологии) задачам, которые должен решать «кандидат», если он станет действительным членом мафии после прохождения «кастинга».

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Внутренний Предиктор СССР

11 марта — 02 апреля 2019 г.

1 Владимир Аркадьевич Петухов (16 декабря 1949 — 26 июня 1998) — мэр Нефтеюганска в 1996-1998 годах. По версии следственного комитета РФ был убит по приказу первого вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина в результате конфликта из-за неуплаты «ЮКОСом» налогов в местный бюджет. Московский городской суд признал, что организатором преступления являлся сотрудник службы безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин. В.А. Петухов был убит в день рождения М.Б. Ходорковского: так совпало — случайно, т.е. беспричинно и бесцельно? либо его убийство — подарок боссу мафии? С точки зрения либералов убийство В.А. Петухова организовала ФСБ ещё до прихода В.В. Путина на пост главы государства для того, чтобы упреждающе опорочить М.Б. Ходорковского как либерально мыслящего прогрессивного политика, способного возглавить Россию и привести её к успеху точно так же, как он привёл к успеху созданный его гением «ЮКОС»?

2 Президент России Владимир Путин признался, что искоренить коррупцию в силовых структурах крайне сложно. Один из возможных способов борьбы с ней — ротация, заявил глава государства во время большой пресс-конференции 14 декабря <2017 г.>. Российский лидер напомнил, что годом ранее обращался с этим вопросом к директору ФСБ Александру Бортникову. Тогда состоялся ряд судебных процессов. «Бортников тогда сказал, что год назад передали дело в суд, все — в местах лишения свободы. Полгода назад набрали новых сотрудников — и всё началось сначала», — сказал Путин. По словам президента, трудно придумать, что именно нужно предпринять. Напрашивается одно из решений, которое пока нельзя реализовать — ввести ротацию, как в армии. «Это одна из составляющих военной службы — послужил 3-5 лет в одном месте, и почти обязательно переводят в другое место. Может, есть смысл организовать и нечто подобное в правоохранительной сфере», — пояснил Путин. Он добавил, что такой шаг будет связан с финансовыми издержками, необходимостью обеспечивать сотрудников структур жильём. Но не исключено, что такая ротация показала бы эффективность» ( https://regnum.ru/news/2357367.html ). Но как видно из приведённой публикации, при обновлении персонального состава структуры на возобновление коррупционных процессов требуется

менее полугода, а для обстоятельного вхождения в должность требуется времени подчас много больше, чем полгода. Это означает, что при осуществлении систематической ротации, коррупция будет процветать по-прежнему, а та составляющая качества исполнения должностных обязанностей, которая обусловлена профессионализмом, а не коррупцией, — снизится. В общем, такая практика будет неэффективна, поскольку коррупционерам всегда будет не хватать денег на борьбу с коррупцией, тем более, что появятся дополнительные издержки при переезде с одного места «сбора дани» на другое место «сбора дани».

1 Т.е. всем известный лозунг Кота Матроскина («Хатуля Мад’ана»): «Совместный труд, — для моей пользы, — он объединяет!», — предлагаемый России олигархатом по умолчанию в качестве «национальной идеи», на которой должно сплотиться всё общество, реально работать не может. Упования на такой «патриотизм» — следствие того, что олигархату вне сферы делания денег свойственно представленное справа. Однако эта мудрость остаётся за пределами осознания олигархата, убеждённого в том, что эффективность интеллекта выражается исключительно умении делать деньги и соответственно — в богатстве и потребительской похоти, отвергающей любые ограничения. Поэтому «средства у них есть», но ума для инвестирования в выявление и разрешение проблем страны и человечества — по факту хронически не хватает…

2 Исключения из этой корпоративной нормы редки.



К их числу принадлежат: оторвавшиеся от реальной жизни «идеалисты-чистоплюи», тупо верящие либеральной пропаганде; трусы, боящиеся преследования за коррупционные преступления; разного рода агенты, выполняющие в государственном аппарате те или иные миссии, возложенные на них кем-либо, исполнение которых требует обеспечения неуязвимости по отношению к обвинениям в коррупции (в частность, агент иностранной разведки, если он сядет за коррупцию, может быть ещё более жестоко наказан своими же начальниками за срыв задания: в связи с этим у ЦРУ и Госдепа США могут быть вопросы и претензии к бывшему главе минэкономразвития РФ А.В. Улюкаеву — получившему в начале 1990‑х гг. дополнительное профессиональное образование в США ( https://twitter.com/oleglurie/status/798521773939683328 ) в том же Йельском университете, где училась Э.С. Набиуллина, А.Б. Чубайс и некоторые другие…

1 В связи с этим следует вспомнить высказывание Отто Бисмарка «Россия опасна мизерностью своих потребностей». Это означает, что продажные предатели могут быть, но генетическое ядро цивилизации в принципе не продажно даже в тяжелейших условиях, порождаемых войной (обычной либо «гибридной»), хотя в каких-то условиях его представители могут имитировать продажность и измену.

2 Авторство возводится к Сократу (470-399 гг. до н.э.). Для размышления — см. фильм «Сократ» (СССР, 1991 г.): https://www.youtube.com/watch?v=bOuh7NYe8vU .

3 Авторство приписывается американскому воротиле шоу-бизнеса XIX века Финеасу Тейлору Барнуму (1810‑1891).

4 Но для большинства это — не реальность, в которой они живут, а сюжеты из мира художественных произведений: «Гамлет», «Король Лир», «Три мушкетёра», «Двадцать лет спустя», «Виконт де Бражелон или десять лет спустя», «Стакан воды» (фильм СССР 1979 г. по пьесе Эжена Скриба), и апофеоз, в котором всё изложено предельно детально и тематически полно, — роман «Фараон» Болеслава Пруса.

1 Неопределённых политических интересов не бывает. Отрицание одних определённых политических интересов без формирования других определённых интересов — нигилизм. Если какие-то политические интересы реализуются и порождают в обществе нигилизм, то на первой стадии нигилизм разрушителен для общества и его культуры, а на второй стадии проявляет своё бесплодие, что усугубляет катастрофу, вызванную разрушительностью нигилизма на первой стадии его действия…

Кроме того, нигилизм открывает возможности для беспрепятственной деятельности внешнеполитических субъектов и является их орудием — своего рода «троянским конём».

2 Любые ресурсы могут быть в коллективной собственности мафии, либо частично в коллективной и частично в персональной или семейной собственности, либо полностью в персональной и семейной собственности потенциальных членов мафии. Последнее касается прежде всего знаний и интеллектуальной мощи, которые являются неотчуждаемой собственностью их носителей.

3 Они не обязательно должны выражаться в той или иной теории, но могут реализовываться по умолчанию на основе «чуйки», способной упреждающе по отношению к действиям выявить из множества привлекаемых кандидатов тех, кто способен достичь успеха.

1 Фраза из фильма «Джентльмены удачи» (1971 г.): «Так он же на этом скачке расколется! Редиска! При первом же шухере!» — одно из выражений практических критериев отбора в мафию при отсутствии у мафии научной теории кадровой политики.

2 См. «Основы социологии», Часть 1.

3 См. П.Ф. Лесгафт. Семейное воспитание ребёнка и его значение. Часть I. Школьные типы (Антропологический этюд).

4 «Проблемные» — это не некий дефективный психотип, а группа психотипов, носители которых не соответствуют определённой системе организации коллективной деятельности: т.е. в другой системе кто-то из проблемных будет соответствовать системе, а исполнители, заместители, единоначальники, соответствовавшие прежней системе, в этой системе в полном составе или частично могут стать для неё проблемными; хотя к проблемным, безусловно, относятся разнородные олухи, которые в силу свойственных им глупости, безответственности, минимальных навыков самообладания не могут включиться в работу ни одной системы (таким проблемным был капитан 3 ранга В.М. Саблин, организовавший попытку угона большого противолодочного корабля «Сторожевой» (проекта 1135) в Швецию 7 ноября 1975 г.).

1 Пример такого рода абсурдных действий юродивого из категории проблемных показан в фильме «Женя, Женечка и “Катюша”» (Ленфильм, 1967). Персонаж фильма — гвардии рядовой Евгений Колышкин, — которого играет Олег Иванович Даль (1941-1981), сидя в кабине «Катюши» (реактивный миномёт БМ-13), уйдя в мир грёз и игры́ воображения, даёт залп, который ложится на ближайший лес: под накрытие залпом попадает диверсионная группа вермахта, о пребывании которой в лесу никто не подозревал. В результате под воздействием впечатления, произведённого залпом, диверсионная группа немедленно вышла из леса и сдалась в плен в полном составе выживших… (см. https://www.youtube.com/watch?v=Dn3HudqFecI с 10-й минуты по 15-ю). Хотя описанное — один из эпизодов в сюжете кинофильма, но такие случаи бывают и в реальной жизни, хотя и не часто.

2 Самый яркий пример — Александр Васильевич Суворов: в частности, его действия в битве при Треббии (в 1799 г., во время итальянского похода), когда один из русских полков дрогнул, а потом начал отступать, утратив боевые порядки под натиском французов (см.: https://www.e-reading.club/chapter.php/86057/226/Alekseev_1_Nebyvaloe_byvaet_%28Povesti_i_rasskazy%29.html ).

3 См. сетевые модели коллективной деятельности.

1 Так человечный тип строя психики — нормальный тип

по Лесгафту — юродивый единоначальник, и это взаимное их соответствие безальтернативно. Но зомби может быть и лицемером, и честолюбцем, и добродушным, и кем-то ещё (по П.Ф. Лесгафту), но в «армейской» типологии он не может быть единоначальником, а только исполнителем либо заместителем, либо проблемным. Некоторые разновидности лицемеров и честолюбцев, наряду с мягко-забитыми (по П.Ф. Лесгафту) в армейскую типологию могут входить только как проблемные.

1 Повторная отсылка к источнику: «Ученые выяснили, что людям свойственно быть "баранами" и слепо идти за тем, кто стал лидером»: https://www.newsru.com/world/15feb2008/sheep.html .

2 Специфические по раскраске и форме галстуки и прочие аксессуары, хотя и могут быть идентификаторами принадлежности к мафии, но они не могут быть однозначной гарантией, поскольку имеется такое социальное явление как мода, сложившаяся на основе инстинктивных программ подражания другим и имитации их деятельности. Кроме того, такого рода внешние опознавательные признаки периодически меняются в целях повышения надёжности работы мафиозной системы опознания «свой — чужой».

ВП СССР



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